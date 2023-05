No fim das contas, foi apenas isso que permitiu termos uma capital desencontrada em forma e cultura, foi o que reduziu Luanda a um espaço geográfico sem identidade e referência.

A urbanização é uma particularidade das cidades, e a convivência colectiva só é possível numa esfera de harmonia e desenvolvimento sob a intenção do bem-estar comum.

Tudo por cá se confundiu, não existem limites visíveis entre o musseque e o asfalto, como tão bem Luandino Vieira retratou nos seus livros, misturando a vida da cidade com a das suas personagens, pois tudo é uma simetria infiel. Como diria o outro, o mal é geral!

No processo de gestão, é importante promover o debate da redenção. É importante ouvir quem pensa de forma diferente e tem ideias novas, sendo também necessário abandonar-se a tecla dos problemas que estamos com eles.

Dizer que a cidade está superpovoada, que existem construções anárquicas em cada esquina, que não há segurança pública, saneamento básico ou respeito à ordem pública, que há garimpo de água, puxadas de luz ou destruição do património não vai resolver o problema.

A solução é despir a camisola, tirar os óculos escuros e arregaçar as mangas, sem estar à espera de câmaras, microfones, aplausos ou engajamento político. É ir ao terreno ver onde a ferida dói, conversar com as pessoas e afagar as suas necessidades.

Manuel Homem fez isso, recentemente, no bairro Paraíso, possibilitando a emissão de bilhetes de identidade, consultas médicas gratuitas, licenciamento de moto-táxis, entre outros. O que isso veio provar é que é possível salvar Luanda, um slogan que já foi usado há uma dezena de anos, numa perspectiva de melhorar as makas da capital.

O governador ganhou as manchetes com este feito, mas o que a mim interessa é ter a dignidade da cidade de volta. Interessa-me sentir que estamos a ser governados de facto, que é possível ter uma gestão participativa e integrada, é possível chegar-se às comunidades, é possível comunicar sem impor autoridade, é possível entender sem julgar e que é possível gerar resultados sem recurso a free styles ou fake news...

A cidade não se transformou no que é, por culpa, só, da população, mas porque se ergueu o bordão do "deixa andar" e do "quero lá saber", durante várias décadas ao ponto de termos atingido o ponto mais alto do descaso e desleixo.

Coloquei algumas reticências ao pronunciamento do Executivo, no dia 21 de Abril, no balanço das consequências da chuva desse infindo Abril, mas revi-me na parte em que se pede também responsabilização às Administrações Municipais e Distritais.

Se este governador quer mostrar ao que veio, deixemo-lo trabalhar, pois precisamos de gente com vontade de fazer mais e que exija mais do mesmo modo. Precisamos de quem seja ousado, peremptório nas decisões e se chegue à frente.

Lá mais para a frente, veremos se as contas batem certo e como diria o Prof. Kapela Tepa, até aqui Deus ajudou o Homem.