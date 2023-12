Intrujões a deambularem pelo mundo, vendendo banha de cobra, existem em número superior ao das próprias mães que os geraram. Mas não é possível falar deles, sem fazer referência solene ao tio Garcia, o campeão dos campeões da intrujice sem limite. O dikota bugava por todos os poros do corpo. Seria chamado de mentiroso compulsivo, no léxico vigente, e teria lugar de honra como notável "influencer", agora que as redes sociais estão a bombar. Guardei comigo muitas estórias que ele nos contava, naquele tempo em que não havia televisão nem satélites civis em órbita.

Uma das mais incríveis petas com que o tio Garcia nos brindou na infância, foi aquele inesquecível cenário de famélicos caninos de olhos mortiços e avermelhados, a deambularem trôpegos, nos povoados pobres da Colômbia.

Nós também tínhamos um cão em casa. Naquele antigamente da vida, nós sobrevivíamos na pobreza, sim senhor, mas o nosso Rex não era um cão tinhoso, tipo os tais perros esqueléticos que para ladrar precisavam encostar a mulumba à parede para não caírem, como acontecia nas caricaturas pintadas pela fértil imaginação do tio Garcia. Alegadamente, ele acabara de regressar de uma aventura digna de um filme de acção, nessa tal terra misteriosa do outro lado do globo, chamada Colômbia, onde viviam índios mascadores de pasta de coca para saciar a fome. Se a tia Zita não chegasse a tempo de o interromper, o kota falava horas a fio da inverossímil miséria que encontrara numa aldeia embutida pelo demónio no meio da floresta amazónica, chamada Ayacucho, muito longe de Bogotá.

-"É pena, vocês não podem ir lá pessoalmente, senão iam ver com os vossos próprios olhos! ", dizia, enquanto apontava vagamente na direcção do mar e a seguir dava uma profunda baforada no caricoco sem filtro. Após uma curta pausa a expelir a nuvem de fumo, voltava a desfiar o seu rosário de recordações mirabolantes. Os cães, segundo ele, eram seres incrivelmente magros. Dava dó, vê-los tossir latidos angustiantes, quando se apoiavam nas paredes desbotadas das casas, para afugentarem a trouxa de moscas que lhes grudava impiedosamente ao pelo.

Em todo o povoado, era fácil descortinar onde os infelizes caninos se acoitavam para dormitar, fugindo do sol abrasador que irradiava inclemente a partir do meio da manhã. No chão ficava uma baba peganhenta, coberta por uma irritante nuvem de moscas esverdeadas. As carraças, que burras não eram, preferiam arrastar-se no solo do que ficarem a xixilar no pêlo seco e sarnento daqueles cadáveres ambulantes de quatro patas.

Coitados e infelizes, eram os perros de Ayacucho! Apodreciam vivos, praticamente sem forças para correr. Sem alternativa, aceitavam a morte como uma mera fatalidade. Quando ousavam andar, os ossos tilintavam dentro do corpo frágil, como as lâminas de uma marimba desafinada no interior de uma maleta de zinco: "-clic, clang, clic, clang!".

Era assim que se passavam as coisas na floresta do Amazonas, onde o tio Garcia esteve, lá bem longe na Colômbia. Isso segundo o seu testemunho jurado por Nossa Senhora, num sonoro toque de lábios nos dois indicadores cruzados. Por aquelas bandas, imperava uma estranha lei, que ditava que abaixo de um cão, só tinha de estar outro cão sarnento. Mais nenhuma espécie animal poderia reivindicar tal desprezível lugar. A escala hierárquica estava tacitamente estratificada num cruel prejuízo para os chamados melhores amigos do homem.

Em contrapartida, os galos de briga eram venerados por coronéis fanáticos e, até, por generais viciados em apostas. Mais tarde, acobertados pela calada da noite, os generais conspiravam em preparativos para o próximo golpe de estado contra os seus camaradas da junta militar instalada recentemente em Bogotá. Os galos tinham direito a uma ração suplementar de milho, para ganharem ginguzu e manterem a forma, até ficarem aptos para enfrentarem outros galos valentes e bem treinados.

Meninos, não liguem o que o munhunguero desse Garcia está a vos contar. O mundo é assim mesmo desde que é mundo, cada povo tem a sua cultura, palavras de sapiência da tia Zita, olhos e ouvidos vigilantes nas concorridas palestras do suspeito regressado de uma inquietante e misteriosa aventura, zarpada no convés de um cargueiro atracado no porto do Lobito, isso se passou nos idos tempos do caputo.

Os povos do mundo têm culturas diferentes, os seus hábitos e os seus modos de vida, sentenciou a tia caçula, com a intenção deliberada de neutralizar o crescente protagonismo do falante amazónico no seio familiar e na vizinhança, que naquele tempo éramos uma só entidade.

Afinal o que é a diversidade cultural? Vejam: os Hindus, por exemplo, adoram as vacas sagradas, cujo passatempo favorito é mangonharem por cima dos carris do comboio. O maquinista puxa os freios a fundo para não trucidar a vaca sagrada postada na via e lá consegue parar a tempo. Depois detém-se a composição de passageiros que vem de Bombaim e a seguir mais outra, oriunda de Calcutá. Isso dura até chegar um trem recoveiro sem travões, a mandar todo o mundo para os ares no meio dos ferrolhos retorcidos. Isso é na Índia.

Enquanto isso, os Japoneses criadores de complexos sistemas electrónicos e fabricantes das mundialmente consagradas "Land-Cruiser" idolatram os lutadores de sumo, uns matulões desajeitados vestidos unicamente com fraldas descartáveis, que muita falta fazem para as crianças nuas dos países subdesenvolvidos. Contudo, o facto não impede que alguns responsáveis do Unicef, o Fundo das Nações Unidas para a Infância, sejam Japoneses. Na Papua Nova-Guiné o pessoal tem como luxo espetar tacos de madeira nas profundezas das narinas e nem sequer espirram. Depois vão deglutir uma iguaria preparada com os olhos extraídos em fresco dos cadáveres dos familiares.

Voltando ao caso dos cães da Colômbia, ventilado exaustivamente pelo Garcia nas suas palestras diárias com a malta do bairro, é opinião abalizada da tia Zita que, se os kambuás de lá chegaram a esse estado de depauperamento, é porque também fumam cangonha.

Nesta altura da conversa, faz-se um silêncio impenetrável. É o tempo necessário para a tia engatilhar estrategicamente a arma e disparar a cruel pergunta do costume, que tanto constrangimento causava ao palestrante: - " Em vez de estar a ensinar malandrice nas crianças, qualquer dia o mano Garcia devia mazé nos explicar tintin-por-tintin, o que andou a fazer nessa tal Colômbia".

*Advogado e jornalista