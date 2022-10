Já aqui escrevi que, nos últimos anos, o discurso sobre o estado da Nação passou a ser muito previsível, muito virado para culpabilizar ou lançar farpas ao passado. O Presidente da República, João Lourenço, tem de perceber que não basta anunciar aos cidadãos a difícil situação em que se encontram, mas, sim, dizer-lhes como pensa tirá-los do aperto, sufoco e falta de expectativas em que se encontram. Não será um discurso fácil porque os tempos não são fáceis, terá de ser um discurso objectivo, realista e exigente. Na verdade, a actual situação do Estado exige menos discursos e mais acção.

Essa é uma oportunidade para fazer um discurso inclusivo que sensibilize e mobilize os cidadãos para os grandes desafios e os tempos que se avizinham. Um discurso para mostrar que já se está a comunicar melhor.

É o primeiro discurso sobre o Estado da Nação após a sua reeleição, num contexto já de fim de pandemia. Depois de um intenso e bastante disputado processo eleitoral, depois da escolha e apresentação do novo Executivo, os cidadãos esperam por um discurso que não seja uma espécie de relatório e contas. Diálogo geracional (principalmente com os jovens), promoção do emprego, combate à pobreza, calendário das eleições autárquicas, liberdade de imprensa e monopólio do Estado na comunicação social. O Estado da Nação não é uma questão de estados de alma ou indisposições momentâneas, é, essencialmente, para falar com abertura, verdade ou frontalidade. Menos euforias e folclore mediático, mais verdade e razão. João Lourenço terá, também, de passar a mensagem de como vamos sair do estado em que nos encontramos.

Este ano, o Novo Jornal convidou algumas figuras notáveis da nossa sociedade para um interessante exercício em que elas acabam por fazer o seu Estado da Nação. Deixam aqui importantes contributos, subsídios, críticas e sugestões de como o Estado pode mudar e melhorar o estado das coisas. A Nação é de todos e o seu estado a todos interessa. Este exercício prévio tem o propósito de envolver e fazer perceber que existem sempre diferentes leituras e sensibilidades sobre o Estado da Nação. É importante que o discurso não seja previsível, maçante, enfadonho, de "imprecisões estatísticas" desmontadas à distância de um click, que termine depois ridicularizado ou banalizado nas redes sociais.

O ambiente político parece estar menos tenso e um pouco mais aliviado. Os discursos políticos estão a deixar de lado a crispação e a intolerância. João Lourenço tem a oportunidade de fazer a sua reentré política com um discurso galvanizador, popular sem ser populista, realista sem ser separatista, sem ter a preocupação de tentar fazer um relatório e contas, sem muita cosmética e hermenêutica. Não se lhe está a pedir que amanhã reencarne Wiston Churchill no "We shall never surrender", mas que fale com franqueza, sem soberbas ou arrogâncias.

Que fale para a Nação que o elegeu como seu líder, que a mobilize a caminhar juntos! Que amanhã, após o discurso, fiquemos conscientes de que a Nação é de todos e todos temos um compromisso com ela! Espero que os contributos dos nossos notáveis sejam úteis à Nação!

Que vença sempre a paz, a harmonia e a democracia!