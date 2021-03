Em tempos de crise pandémica, o sofrimento ético é a situação em que um médico vê várias pessoas precisarem de ajuda, mas, ao mesmo tempo, nada pode fazer por falta de capacidade. Falta-lhe capacidade técnica, humana, física, logística para socorrer todos quantos surgem ou vê precisarem de apoio ou tratamento médico. Acaba por entrar numa situação que ouvi alguém chamar de angústia existencial pandémica. Tal como os médicos, os jornalistas também passam pela situação de sofrimento ético. Os jornalistas vivem hoje sob permanente pressão. Pressão para cumprir com rigor e eficiência as ditas "ordens superiores". Pressão para ser os primeiros a anunciar o último facto que acaba de ocorrer. Pressão por causa do escrutínio que sofrem das redes sociais. Pressão do controlo e manipulação dos poderes político e económico.

Há semanas falei com vários colegas, e o que se percebe é que grande parte dos jornalistas não se sente livre. Percebe-se não só nas conversas e desabafos, mas também na forma como trabalham e no seu modo operandis.

As redacções estão controladas, pressionadas e asfixiadas pelas administrações que, de "lápis azul" em riste e com postura de Big Brother, vão procurando ter tudo e todos sob o seu controlo. As administrações, por sua vez, estão no "cafrique" das estruturas palacianas, partidárias, de inteligência e segurança e de acção psicológica.

A figura do político ou governante, que actua directamente sobre as redacções, caiu em desuso. Hoje, o "Laboratório Central", com os seus "spin doctors", age sobre as administrações e essas actuam directamente sobre as redacções. Na realidade, não se querem jornalistas, querem-se propagandistas, querem-se indivíduos que façam "copy past", que sejam caixas de ressonâncias de estratégias orquestradas em corredores ou gabinetes palacianos.

"Nos perigos grandes, o temor é, muitas vezes, maior do que o perigo", escreveu Camões nos Lusíadas. E essa é a grande questão. Na nossa realidade política, o temor do adversário temido tem sido muito superior ao perigo que ele realmente representa. E isso tem consequências no controlo que o poder político tem exercido sobre as redacções e conteúdos. Esse é o sofrimento ético que os nossos colegas do serviço público de comunicação têm vivido.

Quando um profissional sabe que tem meios, qualidade, capacidade e oportunidade para fazer jornalismo de qualidade, mas por força de interesses "extrajornalismo" são pressionados e forçados a agir em função de agendas partidárias, palacianas e corporativas. É uma ironia trágica e uma situação que já está a afectar a saúde mental, o desempenho profissional e as relações laborais.

Há quem já tenha perdido o sentimento de pertença e já nada tem a perder. Já não há muitas alternativas aos profissionais que: Ou se apega ou se "apaga". Mas, no final de contas, quem realmente perde é mesmo o jornalismo. A ironia trágica continua com o facto em que, no ano em que efectiva uma das maiores conquistas do nosso Jornalismo, a atribuição das carteiras profissionais é também o mesmo em que se observa a maior e mais descarada intromissão do poder político na linha editorial dos órgãos públicos e sua permanente manipulação. E é que a estratégia não precisa de ser declarada, ela autodeclara-se.

Esta nossa desvalorização pela vontade, liberdade e capacidade do outro revela muito da nossa desonestidade, da nossa falta de humanidade. A renovação e afirmação do jornalismo são uma competência dos jornalistas. O sofrimento ético é de jornalistas que todos os dias percebem que estão a perder capacidade crítica de pensamento e actuação.

O sofrimento ético de jornalistas, editores e chefes de redacção que todos os dias se vêem na condição/situação de nem poder ter para definir uma agenda ou alterar um alinhamento. Quer-se um serviço público de comunicação livre e democrático com práticas e vícios dos tempos da ditadura? É sofrimento ético um jornalista ver todos os dias o órgão a que pertence ser achincalhado, ser alvo de chacota ou até entrar no anedotário nacional por causa da imposição de agendas e estratégias populistas e eleitoralistas. Sofrimento ético é estarem a ver a credibilidade do seu trabalho e dos órgãos a ser colocados em causa. Sofrimento ético é o jornalista ver-se "impossibilitado" de abordar, agendar e noticiar temas de interesse públicos em nome de agendas que lhe são impostas.

Nesta edição, na semana em que se assinalam os 33 anos da Batalha do Cuito Cuanavale, trouxemos dois jornalistas e autores que, com engenho e arte, contaram a história, os factos e os protagonistas. Ernesto Bartolomeu, com o documentário sobre a batalha, venceu o Prémio CNN de jornalismo na categoria de língua portuguesa, em 2009. Amílcar Xavier, com o seu programa radiofónico "Africa Magazine" acabou por lançar um importante livro sobre a África Austral, o seu processo histórico e de libertação, destacando a célebre Batalha do Cuito Cuanavale.

Dois importantes registos e testemunhos de jornalistas que em momentos específicos das suas carreiras passaram por duros processos de sofrimento ético imposto porque simplesmente ousaram sonhar, ousaram criar, ousaram fazer obra. Fizeram das fraquezas forças, fizeram do sofrimento ético um imperativo ético, a vontade e tenacidade fizeram-nos acreditar. Relataram, documentaram e preservaram factos, figuras e elementos muito importantes para a história de Angola, de Africa e do mundo, em geral.

"A História não se apaga, recorda-se", costuma dizer Amílcar Xavier. Que venham outros e sigam o exemplo! Que no jornalismo o sofrimento ético dê lugar ao imperativo ético de fazer um trabalho com rigor, objectividade, verdade e liberdade!