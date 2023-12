As últimas chuvas (que provocaram a morte de 10 pessoas, destruíram várias residências e deixaram um grande número de cidadãos desalojados) são um sinal de um País que há muito anda a meter água, e por todos os lados. Há muito ruído mediático, muito populismo e propaganda à mistura. Há sempre a tentativa de se criar uma narrativa de culpa de uma mão invisível ou de inimigos sem rosto. Tudo serve para encobrir uma realidade bastante dura e objectiva: não há estratégia, não há visão. É só gerir, é só "empurrar com a barriga", são apenas medidas paliativas e esperar para ver no que dá. É preciso mais sensibilidade e racionalidade para contrariar o desânimo e o desalento que tomaram conta do País. Os cidadãos sentem que a vida está cada vez mais difícil, os cidadãos perderam poder de compras, precisam de emprego e querem soluções. Temos cidadãos a sofrer, sem abrigo, que perderam tudo devido às chuvas, cidadãos que perderam familiares e, ao invés de usarmos os espaços noticiosos para passar uma mensagem de alento, de conforto, uma visão e estratégia, acabamos por ocupar 30 minutos do principal serviço de notícias televisivo com resgate de ossadas na Jamba.

No mesmo dia em que houve fortes chuvas em Luanda e noutras partes do País, onde morreram pessoas e outras ficaram desalojadas, parecia uma daquelas produções cinematográficas bem ao estilo de Indiana Jones, em horário nobre e que num editorial anterior atribuo o nome de "O Resgate das Ossadas Perdidas". E concordo com a análise do meu colega, o jornalista Graça Campos. É que, há duas semanas do Natal, numa altura em que se deve apelar à união, à paz e à concórdia entre os angolanos, ainda se procura ir " desenterrar" e atiçar certos ódios.

Nesta altura, os cidadãos querem sinais de que o novo ano que se avizinha vai ser melhor, que a sua vida irá mudar, que as coisas terão um novo rumo. O cenário desse país parece-se, muitas vezes, ao daquele episódio do filme "Titanic", em que o navio está a meter água e a orquestra continua a tocar, como se a música fosse alterar o cenário ou evitar que as pessoas se afogassem.

O País está mal, e as pessoas estão descontentes e desmotivadas. Os empresários estão sem negócio, sem capital, a fechar empresas e a despedir pessoal. Muitos cidadãos estão a pegar nas suas famílias e a deixar o País. Estive agora com muitos em Portugal. Mesmo um número considerável de governantes e de auxiliares do actual Titular do Poder Executivo, João Lourenço, já enviaram as suas famílias para o exterior, para evitar que vivam de perto a dureza do nosso dia-a-dia. São governantes que, todos os dias, nos vendem um País que não existe, sabem que o cenário não se vai alterar tão cedo. A embarcação está a enfrentar uma tempestade e a meter água. A "tripulação" tem medo de alertar o "homem do leme", tem medo da sua reacção ou ira. O "homem do leme" demora a perceber os avisos à navegação que lhe são passados de que está noutras embarcações e que segue o mesmo rumo. O "homem do leme" está fechado no seu camarote, não consegue ouvir e perceber os sons, os alertas, os "barulhos" do mar que navega. Há gente que segue na mesma embarcação, que navega no mesmo mar, mas que não sabe qual é o sentido do vento e em que direcção aponta a bússola do "homem do leme". Uma tripulação dividida entre aqueles que desconfiam da rota seguida, os que têm medo de naufragar e aqueles que seguem tranquilamente a viagem e confiam na missão confiada ao " homem do leme".

Tudo depende do "homem do leme", da rota traçada e do destino almejado. Ele parece não ter medo dos mistérios e dos perigos do mar. Não percebeu ainda e nem foi avisado que a embarcação pode estar a meter água e que os botes salva-vidas não chegam para todos. Se esta embarcação fosse um cruzeiro, o "homem do leme" teria de devolver os bilhetes, pedir desculpas aos passageiros e pagar-lhes uma multa por publicidade enganosa. Sempre que o "homem do leme" avança, perde. Sempre que ele navega, deixa para trás terra firme e vai-se perdendo no horizonte. E assim segue, o "homem do leme".