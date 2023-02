Na verdade, os estatutos orgânicos das duas entidades prestam-se à confusão de papéis.

Na recente entrevista ao Novo Jornal, Paulo de Almeida, antigo comandante-geral da Polícia Nacional, não poupou críticas ao ministro do Interior, Eugénio Laborinho, a quem não só cobriu de farpas, como atribui usurpação de competências.

"Senti que não comandei. Tinha título, tinha divisas, mas não comandei", disse, numa indirecta ao seu contemporâneo.

Os diplomas que regulam o funcionamento interno dos dois órgãos não delimitam, de maneira muito clara, as fronteiras de um e de outro.

O Estatuto Orgânico do Ministério do Interior, aprovado pelo Conselho da República e tornado público através do Decreto Presidencial n.º 32/18, de 7 de Fevereiro, define o MININIT como "Departamento Ministerial que tem por missão propor a formulação, coordenar, executar e avaliar a política do Executivo, relativa à ordem interna e à segurança pública, assim como assegurar a inspecção e fiscalização da actuação e desenvolvimento da administração da Polícia Nacional (...)".

Conforme esse documento, é também missão desse Departamento Ministerial propor "medidas sobre políticas públicas, legislativas e regulamentares nos domínios da segurança pública", bem como "monitorizar e apresentar recomendações sobre políticas públicas de segurança, combate à delinquência, tráfico de drogas, protecção civil (...)".

No "Domínio da Polícia", o Estatuto atribui ao Ministério do Interior competência para "definir políticas públicas e propor medidas legislativas e regulamentares para a manutenção da ordem e da tranquilidade, reprimir as transgressões".

A estrutura orgânica do MININT compreende serviços executivos directos, tais como Polícia Nacional, Serviço de Investigação Criminal, Serviço de Migração e Estrangeiros, Serviço de Protecção Civil e Bombeiros, entre outros.

No seu artigo 15.º, o Estatuto Orgânico do Ministério do Interior define a Polícia Nacional como um "órgão executivo central dotado de forças e serviços, ao qual compete assegurar a ordem e tranquilidade públicas (...)", dirigida "por um comandante-geral, nomeado em comissão de serviço pelo Presidente da República e Comandante-em-Chefe, sendo coadjuvado por segundos comandantes gerais".

Aprovado e publicado através do Decreto Presidencial n.º 159/19, de 15 de Maio, o Estatuto Orgânico da Polícia Nacional define-a como "uma força militarizada, uniformizada e armada, com natureza de força de segurança pública, dotada de autonomia operacional, administrativa, financeira e patrimonial", que é dirigida pelo Presidente da República, na qualidade de Comandante-em-Chefe das Forças Armadas Angolanas.

O n.º 2 do artigo 3.º do diploma estabelece que "compete ao Departamento Ministerial responsável pela ordem interna e segurança pública auxiliar o Presidente da República na condução e direcção da PNA".

Através da Lei n.º 6/20, de 24 de Março, a Assembleia Nacional aprovou a Lei de Base sobre a Organização e Funcionamento da Polícia Nacional, que lhe reforça a "autonomia operacional, administrativa, financeira e patrimonial, com a natureza de unidade financeira".

O n.º 1 do artigo 31.º estabelece que o "comandante-geral da PNA é a mais alta autoridade na hierarquia da corporação e responde perante o Presidente da República".

Inconformada com essa subordinação directa, a Procuradoria-Geral da República requereu ao Tribunal Constitucional a fiscalização abstracta sucessiva da Lei de Base da Polícia Nacional sob a alegação de que a "norma n.º 1 do artigo 31.º, ao determinar que o comandante-geral da Polícia Nacional responde perante o Presidente da República e Comandante-em-Chefe, consubstancia uma forma de promoção de paridade entre o ministro do Interior e o comandante-geral da Polícia Nacional".

No requerimento em que solicita a fiscalização sucessiva da Lei n.6/20, a PGR sustenta, ainda, que a "norma do n.º 1 do artigo 31.º da LBOFPN viola o princípio da responsabilidade política e institucional perante o Presidente da República" e que o "modelo atípico de responsabilidade directa do comandante-geral da Polícia Nacional ao Presidente da República (...) conflitua com a Constituição da República de Angola" e, por isso, requer a "inconstitucionalidade material e orgânica" do referido articulado.

Notificada, a Assembleia Nacional entende que para exercer as competências descritas na Lei de Base da Polícia, o Presidente da República "tem que se posicionar no topo da hierarquia da Polícia Nacional", e que a "Constituição não obriga nem faz menção a que o Presidente da República exerça aquelas competências por intermédio de um auxiliar, como seria um ministro de Estado ou um ministro".

Aliás, sustenta a Assembleia Nacional, enquanto instituição republicana, a "Polícia Nacional tem existência anterior a qualquer ministério."

Contundente, a Assembleia Nacional refere que sendo sua competência, não haveria de "colocar a Polícia Nacional a subordinar-se a um ente sem consagração constitucional, cuja existência depende do poder discricionário do Presidente da República, enquanto Titular do Poder Executivo".

De resto, remata a Assembleia Nacional, enquanto auxiliares do Titular do Poder Executivo, os ministros não têm poderes próprios, "mas sim poderes delegados. Os poderes dos ministros são aqueles que o Presidente da República, discricionariamente, entende delegar".

Confrontados os argumentos da PGR e da Assembleia Nacional, através do acórdão n.º 796/2023, de 24 de Janeiro, o Tribunal Constitucional decidiu não tomar como inconstitucional o artigo n.º6 e o n.º 1 do artigo 31.º da Lei de Base da Polícia Nacional.

Depois do acórdão do Tribunal Supremo, agora, ao Presidente da República, nas suas vestes de Titular do Poder Executivo e de Comandante-em-Chefe ordenar que o Ministério do Interior e a Polícia Nacional adeqúem os respectivos estatutos orgânicos à Lei n.º6/20, de 24 de Março.

Com fronteiras difusas tal como estão actualmente nos respectivos estatutos orgânicos, ministro do Interior e comandante-geral da Polícia, sejam eles quem forem, há de se digladiar sempre.

Ao Presidente da República não fica bem o papel de observador passivo enquanto dois auxiliares se magoam em hasta pública.

Só os símios é que assistem a disputas de outros animais a partir de poleiros situados à prudente distância.

