Durante muitos anos, a manipulação da informação foi uma estratégia da classe política dominante e cumpria o objectivo de orientar a população a aceitar ou a acreditar numa realidade que estava de acordo com os interesses dessa classe. Esse fenómeno foi replicado até à exaustão, em muitos países, com bastante sucesso e permitiu a existência longeva de muitos ditadores. Mas um dia a internet foi inventada e tornou o mundo numa aldeia global. A informação passou a estar à distância de um clique, o que permitiu que a maioria dos povos dos países democráticos e desenvolvidos pudesse ascender a um grau de consciência muito mais lúcido e eficaz sobre todos os assuntos.

Nos países menos desenvolvidos e que apenas têm uma democracia formal, onde a promiscuidade entre os três poderes é um facto e onde a imprensa pública é uma canina aliada dos interesses da classe política dominante, a manipulação persiste até hoje e os seus defensores acreditam, de forma esquizofrénica, que, com esta postura, conseguirão controlar os povos das naturais reivindicações que ocorrem quando a gestão política se torna de tal sorte ineficaz que obriga que as pessoas se tornem politicamente conscientes, por mais reduzidos que sejam os seus estudos e por mais precária que seja a sua condição social, sem sequer precisarem de um líder que as oriente, provando quão eficaz é o expoente máximo do instinto de sobrevivência.

Recorrendo às ideias sobre a manipulação desenvolvidas por Chomsky, Sylvain Timsit elaborou uma lista das 10 principais estratégias de manipulação, que são: Estratégia da Distracção; Criar problemas e depois oferecer soluções; Estratégia da Gradualidade; Estratégia de Diferir; Dirigir-se ao público como crianças; Utilizar o aspecto emocional muito mais do que a reflexão; Manter o público na ignorância e na mediocridade; Estimular o público a ser complacente com a mediocridade; Reforçar a autoculpabilidade; Conhecer os indivíduos melhor do que eles se conhecem. Muitas delas são uma realidade indesmentível em muitos países, e Angola não é excepção.

Muitos de nós acreditámos, em 2017, que a manipulação em Angola seria coisa de um passado que a história, infelizmente, não perdoará e que estávamos perante uma nova e arejada era, onde o interesse público seria a criação de um Estado ético, justo, eficaz, universal e honesto em todos os sentidos. Infelizmente, quatro anos depois, a "nova governação" provou que passou com distinção no exame da Estratégia de Manipulação.

É deprimente quando lemos, ouvimos ou vemos notícias que não correspondem à verdade. É deprimente quando, por várias vezes, vemos que o Discurso à Nação está eivado de factos fictícios, porque os adjuntos pretenderam transformar a realidade ridicularizando o Chefe de Estado e ninguém é chamado à responsabilidade. É deprimente quando nos dizem que não há fome em Angola e os relatórios de várias instituições indicam que pelo menos um milhão e 300 mil angolanos estão em condição de insegurança alimentar aguda, pela severidade e prolongamento da fome que passam todos os dias. É deprimente quando um director do INE é demitido por se ter recusado a mafiar os dados sobre Angola. É deprimente quando fazem promessas com datas que nunca acontecem ou quando nos querem impingir despesas acessórias como se fossem prioritárias.

A grosseria com que as TPA"s 1 e 3 e o Jornal de Angola transformam a realidade devia indignar todos os contribuintes e eleitores deste país. Um país não se constrói com campanhas de marketing que pretendem, de forma imoral, esconder o drama de milhões de angolanos desempregados, desabrigados, descalços, desnutridos, desamparados e sem futuro. Um país sem esgotos, sem água para todos, sem sequer ser capaz de garantir uma escola primária universal, gasta 10 milhões de dólares para construir um pavilhão na Expo-Dubai e nesse pavilhão tem uma amostra da Angola Tecnológica. Não sei se rio ou se choro. Se há um mérito indesmentível na governação angolana é que ela está indesmentivelmente divorciada da ciência e, por isso, nem consegue sequer fazer a manutenção eficaz dos semáforos que estão apagados a maior parte do tempo. E ainda somos obrigados a ouvir um ministro a apelar à mentira para que Angola fique elegante no postal a remeter ao investidor.

Continuam a falar da diversificação da economia que nunca aconteceu como se fosse um facto porque o Executivo não consegue nem inovar nem progredir e, por isso, continuamos a importar sal e palitos dos dentes, entre tudo o resto. Angola está encalhada na ausência de uma perspectiva coerente e rigorosa que coloque os interesses do País à frente dos interesses dos negócios privados dos políticos.

O perigo da manipulação da informação é que os mentores da táctica não se dissociam dela e acreditam, igualmente, na veracidade do inverosímil, basta ouvir com que convicção de ministros, directores nacionais, agentes administrativos, bem como o séquito que, após cada anúncio, é convidado para promover a ideia na comunicação social a troco de um futuro cargo, defendem o absurdo, como é o caso da nova divisão administrativa que será para aproximar o povo dos serviços ou do metro de superfície a ser implementado por um ministério que não consegue manter sequer as bóias de navegação, entre tantas outras aberrações, para não ser exaustiva.

No século XXI, acreditar que se podem enganar todas as pessoas ao mesmo tempo é uma demonstração de falta de inteligência e de ausência de um plano credível de governação. O povo acordou e a geração actual nasceu arrojada e isenta de medo. Tem ideias, tem conhecimento e tem poder para investigar e comparar. A Covid não pode ser desculpa para a ineficácia governativa. A pandemia foi mundial. E o resto do mundo, de uma forma ou de outra, levantou-se e arregaçou as mangas para consertar o que foi prejudicado e nunca adiou eleições. Entre nós, a postura "coitadista" adoptada pelo Governo que aprendeu a arranjar sempre quem arque com as culpas continua a ser uma insuportável mesmice e este tem sido o grande calcanhar de Aquiles desde a Independência, tendo, infelizmente, feito um competente up grade nos últimos quatro anos que ninguém merece.