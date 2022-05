Todo o trabalhador, aprendiz ou estagiário por conta de outrem - no local do trabalho ou durante o trajecto de ida e volta - corre o risco de sofrer um acidente grave que pode resultar em morte ou incapacidade permanente para o exercício da actividade profissional. Sensível ao número elevado de sinistrados, viúvas e filhos menores deixados à sua sorte, o legislador do Código Civil estabeleceu, nos termos do art.º 500.º, a obrigatoriedade de a entidade patronal reparar - independentemente de culpa - os danos resultantes de acidentes de trabalho e de doenças profissionais.

Porém, muitas empresas podem não dispor - à data do acidente de trabalho - de capital para custear as despesas médicas ou o pagamento de uma eventual pensão por incapacidade permanente ou por morte de uma daquelas pessoas. Diante deste risco, e visando a criação de condições que garantam a protecção eficaz da saúde, da integridade física e a reparação dos danos decorrentes de acidente de trabalho, o Executivo angolano, em respeito aos princípios consignados na Convenção n.º 102 da Organização Internacional de Trabalho (OIT), introduziu, no ordenamento jurídico, o Regime Jurídico dos Acidentes de Trabalho e Doenças Profissionais, através do Decreto n.º 53/05, de 15 de Agosto.



Entre as novidades deste diploma, saliente-se, designadamente, a obrigatoriedade de as empresas transferirem a responsabilidade resultante de acidentes de trabalho e de doenças profissionais para uma seguradora, mediante pagamento de um prémio. Essa solução jurídico-económica assenta, essencialmente, no princípio da solidariedade, que permite, com o pagamento dos prémios de seguro, a criação de um fundo comum junto da seguradora.



Através deste fundo, as despesas médicas, bem como o eventual pagamento de pensões, cobertas pela apólice, serão suportadas pela seguradora e não mais pela entidade patronal, cumprindo, assim, o seguro, a sua função libertadora de capital para as empresas, e garantindo, por outro lado, a protecção dos interesses dos trabalhadores, aprendizes, estagiários e os seus familiares, de forma mais eficaz. Ora, ao contrário das despesas médicas, que se extinguem com o pagamento à unidade hospitalar, o pagamento de pensões prolonga-se no tempo. E porquê? Em primeiro lugar, para a determinação do valor da pensão, impõe-se a fixação do grau de incapacidade do trabalhador pela Comissão Nacional de Avaliação das Incapacidades Laborais (CNAIL) e posterior homologação pelo tribunal.



Em segundo lugar, uma vez fixado o grau de incapacidade, a seguradora calculará a pensão a pagar ao pensionista ou aos seus familiares - nos casos de morte do trabalhador - que só poderá extinguir-se nos termos do referido diploma. Até à sua extinção, note-se, o pensionista ou os beneficiários têm o direito de revisão da pensão, a seu requerimento ou oficiosamente, como consequência, por exemplo, do agravamento do quadro clínico do sinistrado que implique intervenção clínica, aplicação de prótese ou ortóteses ou para a reposição do seu poder de compra resultante de inflação. Sublinhe-se, no entanto, que a actualização dos valores da pensão é - nos termos do art.º 42.º do referido diploma - da responsabilidade exclusiva do Fundo de Actualização das Pensões de Acidentes de Trabalho e Doenças Profissionais (FUNDAP), que, desde 2005, isto é, decorridos 16 anos, ainda não foi criado. Os Fundos de Actualizações de Pensões são entidades públicas que funcionam junto do regulador do sector segurador. São financiados, geralmente, por uma percentagem (i) dos prémios de seguros pagos pelas entidades empregadoras, (ii) das remições de pensões e (iii) pelos resultados das aplicações financeiras dessas percentagens.



Entre as atribuições que lhes são geralmente acometidas, compete-lhes, sobretudo, o pagamento (i) das prestações devidas por acidentes de trabalho nas situações de processo de recuperação ou de insolvência da entidade empregadora, (ii) de prémios de seguro de acidentes de trabalho de empresas que, no âmbito de um processo de recuperação, se encontrem impossibilitadas de o fazer e (iii) reembolsar as seguradoras dos montantes relativos às actualizações dos valores das pensões. Inegavelmente, são estruturas que complementam o seguro obrigatório de acidentes de trabalho e doenças profissionais e, portanto, de grande importância à concretização de um sistema de protecção social mais eficiente para os trabalhadores, aprendizes, estagiários e suas famílias.



No entanto, se não compete às seguradoras a actualização dos valores das pensões; se o FUNDAP ainda não foi criado; se as pensões por acidentes de trabalho, em Angola, são de montante lamentavelmente reduzido, e se muitas empresas não têm pago os prémios de seguro por falta de liquidez, então, é de se concluir, salvo melhor entendimento, que muitos pensionistas ou beneficiários podem estar a viver uma situação de penúria extrema, pelo que se apela, em respeito ao princípio constitucional da dignidade humana, a criação urgente dessa estrutura que poderá contribuir, seguramente, para mitigar os efeitos nocivos decorrentes da sua inexistência.



Até lá, isto é, até à criação do FUNDAP, é caso para pensar "o quanto clamam os pensionistas e beneficiários de acidentes de trabalho"...