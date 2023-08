Sim, apesar de simbólico, não deixou de ser regresso consubstanciado no acto de me ter mergulhado numa redacção de um jornal e de estar rodeado ainda que, durante pouco tempo, de profissionais de muitos anos de diferença de idade (comigo) e também da enorme distância que separa duas épocas históricas: a minha, em que exerci a actividade jornalística há perto de 40 anos, e a dos jovens, que actualmente fazem o jornalismo angolano, felizmente à luz de um ambiente social e cultural condizente com a sua época e de um sistema político tendencialmente mais aberto, fazendo jus aos valores universais de que se regem as modernas sociedades. Foi honroso, para mim, "embarcar" com uma plêiade de jovens talentosos numa discussão sobre questões actuais e do passado recente que influenciaram o nosso presente.

As distâncias das épocas a que me referi estão obviamente também reflectidas na evolução tecnológica e no imperativo da perfeição da língua oficial. Na redacção deste semanário só se ouvem vozes. Há 40 anos numa redacção, as vozes resultantes das conversas entre colegas cruzavam-se com o ruído dos teclados das chamadas máquinas de escrever, empiricamente utilizadas pelos jornalistas, muitos deles sem noções de dactilografia e, às vezes, com pouco domínio da língua oficial. Hoje, os instrumentos de trabalho, que são os computadores, já ensinam a forma correcta de se escrever uma palavra, onde se deve ou não colocar uma vírgula, entre outras coisas.

Há 40 anos, os meios de comunicação social não tinham rivais, era só deles o monopólio de informar e entreter de mil e uma formas as sociedades. Actualmente, o mundo das ciências e tecnologias ofereceu assentos de luxo nas nossas sociedades a uns bichinhos industriais sanguessugas que se apegam no social corpo de qualquer comunidade. Para além de economicamente perniciosas para o bolso de cada usuário, as redes sociais inflamam perigosamente as sociedades, criando e acirrando conflitos entre pessoas singulares, bem como distorcendo, de modo gratuito, os genuínos padrões éticos e morais, tanto individual como colectiva.

Se há 40 anos, mesmo saindo muito tarde da redacção do seu órgão de comunicação social, o jornalista nada temia contra a sua família em casa, nem com a sua própria segurança, as coisas não acontecem tão bem da mesma forma nos dias que correm. Ainda que a sua casa se situe perto da escola dos seus menores, têm-se, em regra, fortes receios de deixá-los irem e regressarem sozinhos. Crescemos muito, é bem verdade, mas evoluímos pouco, porque vimos descurando um pouco do fundamental, a segurança do cidadão, tanto nos aspectos económico e físico, como no jurídico-judicial.

Por convite do Director Armindo Laureano, assumi, a título simbólico, a função de Director da edição n.º 800 do Novo Jornal. O convite deu-me a ganhar uma "data de coisas". Para além de ter aprendido muito numa semana, adquiri novas amizades e um manancial de conhecimentos sobre vários elementos de análise resultantes da interpretação que os jornalistas vêm fazendo aos factos políticos e económicos de relevância, que informam o conteúdo da conjuntura política actual do país.

É de se enaltecer o grau de consciência profissional, política e patriótica destes grandes fazedores de opinião em Angola. Estou muito orgulhoso de saber que também acompanham e, com alguma paixão, como é apanágio dos jornalistas, o movimento e as tendências dos mais variados acontecimentos do mundo, com ênfase ao que tem ocorrido na Europa, continente esse que, com o fim da II Grande Guerra, pensava ter, para sempre, enterrado o machado da guerra que o ensombrou durante mais de 100 anos.

O conflito da Ucrânia trouxe a urgente necessidade de se erguer um novo e único modelo de governação mundial, baseado no sistema das Nações Unidas. Por isso é de se louvar e apoiar, fortemente, o relançamento dos BRICS, um fórum de grande mais-valia política na condução das reformas que se impõem a nível da actual arquitectura da ordem mundial. O apoio inequívoco tem de emanar, principalmente, de África, assim como do mundo, que também vive assujeitado aos caprichos de uma oligarquia de Estados ditos poderosos que frenam os países com um notável ritmo acelerado de desenvolvimento e fazem obstruções de vária ordem, azos que se recuperam do atraso. É gratificante saber que tudo isso não passa por despercebido dos profissionais da nova vaga de jornalistas angolanos. Os jornalistas do Novo Jornal deram-me prova disso.

Portanto, endereço a todos os meus parabéns pela performance intelectual e profissional que apresentam!