O Ocidente não tem capacidade e nem vontade de industrializar o continente africano. Isto não é uma afirmação baseada em teorias do estruturalismo, mas é um facto. O continente africano é visto apenas como uma fonte de matérias-primas, e isto não é um argumento normativo, mas descritivo. E num mundo de transição energética a procura por minerais vai disparar de forma muito acentuada, e África vai ser disputada precisamente pelos minerais críticos e raros necessários para essa transição, e Angola é fundamental para essa equação. Já escrevi, em diversas ocasiões, que a transição energética é uma transição dos fósseis para os minerais, que não existem no mundo ocidental, em regra, e isso vai provocar uma corrida para os minerais e África vai ser fulcral.

A outra dimensão relevante é que o Ocidente, em geral, está num processo de desindustrialização há algum tempo, a maioria do PIB ocidental é de serviços e o sector industrial, além de estar a perder competitividade, está a decrescer há décadas, no outsourcing para a Ásia, por exemplo, o sector de serviços dos EUA representa cerca de 80% do PIB americano, enquanto o sector industrial representa cerca de 20% do PIB. Noutros países ocidentais essa percentagem é ainda menor.

O papel potencial dos EUA em Angola é também exagerado, é verdade que o sector petrolífero angolano foi desenvolvido essencialmente pelas empresas americanas (a CABGOC e hoje as duas principais produtoras americanas em Angola são a Chevron e Exxon) e é ainda um sector dominado pelas IOCs Ocidentais (com a TOTAL e a Azule), mas com a transição energética estas empresas vão diminuir os seus investimentos no crude e Angola vai sofrer com esse desinvestimento.

No futuro, Angola se quiser continuar a ter investimentos relevantes no sector petrolífero terá de atrair as grandes IOCs Asiáticas com a ONGC Indiana (que já investiu no gás natural em Moçambique) e a CNOOC (ou a Sinopec) Chinesa, porque é nesses mercados onde a procura por crude e gás natural vai continuar a crescer e nesses países a pressão para terminar com investimentos em fósseis será muito menor do que no Ocidente em geral, cujas empresas dominam totalmente a cadeia de produção de petróleo e gás em Angola.

Angola pode ainda aproveitar a China, que hoje está num processo de reestruturação económica para uma economia com exportações de maior valor acrescentado e novas tecnologias que a China a par dos EUA dominam. A Europa está a léguas de distância desses dois colossos que estão numa competição geopolítica. Na economia verde o maior investidor a nível global é a China e não é um acaso que é o maior produtor e exportador de veículos eléctricos, painéis solares e de baterias é a China, que domina quase toda a cadeia verde global. A China é também o maior produtor de metais raros do mundo (não confundir com os metais críticos como o cobre) e esses são também fundamentais para a transição energética,

Este vai ser um século asiático e não digo isto de forma retórica, mas como uma constatação. E temos de aproveitar essa mudança para a Ásia e no caso da China, em especial, a questão fundamental é a de saber como é que a China pode ajudar Angola nesta fase de desenvolvimento, 22 anos depois do final do conflito armado.

É importante sublinhar que a dívida de Angola para a China ainda é bastante grande, mas isso porque quando terminou o conflito armado apenas a China esteve disposta a emprestar e a reconstruir o País, e isso também incluiu os Caminhos de Ferro de Benguela, que hoje se tanto fala com o Corredor do Lobito, feitos por uma empresa chinesa e usando uma linha de crédito chinesa. A verdade é que poucos países têm a capacidade financeira e industrial chinesa. Se Angola não aproveitou bem a utilização desses fundos no passado, por exemplo, para a construção de uma rede de autoestradas interprovinciais, o problema foi de Angola, não da China.

O pivô de Angola para os EUA não vai surtir os efeitos económicos que Angola almeja. Os EUA não têm capacidade ou vontade de industrializar Angola. O interesse americano em Angola há muito tempo que só se concentra no sector petrolífero e numa altura onde os EUA são o maior produtor de petróleo (13 milhões de barris de petróleo do mundo) e o maior exportador de LNG do mundo, o interesse em Angola é residual, até porque há outros países mais atractivos em termos de ambiente de negócios e em termos de potencial geológico. O exemplo elucidativo são os investimentos na Guiana, cujas descobertas de crude feitas pela Exxon, em menos de 10 anos, ultrapassam as reservas provadas de Angola.

Deve Angola abandonar este romance com os EUA? Não, mas Angola deve ser realista e compreender que dos EUA pouco virá, principalmente com uma vitória de Trump que é mais do que certa em Novembro deste ano, considerando os problemas de Biden com duas guerras durante o seu mandato. Para além disso, os EUA não têm muitas e grandes empresas públicas, como tem o Brasil ou a China, e não podem direccionar investimento para um país. O tecido empresarial americano é essencialmente privado e a decisão de investir está directamente relacionada com o ambiente de negócios de um país, e Angola ainda precisa de melhorar esse aspecto.

À medida que o crescimento relativo de Ásia supera o mundo ocidental, o poder relativo da Ásia vai aumentar e a grande maioria dos investimentos serão feitos por investidores da Ásia, e esse continente não se confunde com a China. A Ásia tem 4,7 biliões de humanos e neste momento potências e não se confunde apenas com a China. Existem países como a Índia que em breve será a terceira maior economia do mundo, e é o país que mais cresce no mundo e pouca atenção tem sido dada à Índia, onde existe uma procura enorme por matéria-prima, e Angola deveria estar activamente a cultivar esses laços económicos. Importantes, também, são os países membros da ASEAN, para onde boa parte das indústrias se estão a deslocar oriundas da China, e em países como a Indonésia, Filipinas, Malásia e Vietname.

Em resumo, Angola deve evitar uma alienação da China e a Eurásia em geral. O pivô para a América feito por Angola nunca vai substituir a Ásia e a China, pelas razões que referi anteriormente, Angola deve ter uma política externa neutral e quem não entende isso, deve reflectir neste dado: 80% das exportações de petróleo de Angola vão para a Índia e China e não para o EUA ou para o Ocidente, e no futuro o financiamento para grandes infraestruturas, incluindo barragens e a nova grande refinaria do Lobito, vão precisar de financiamento chinês e alienar a China seria um erro estratégico tremendo.

Por essa razão propomos que Angola adira aos BRICS, não por ser uma plataforma antiocidental (a Índia e a Arábia Saudita demonstram isso), mas pelos benefícios económicos que daí advém, incluindo a participação de Angola no "New Development Bank" (NDB), o Banco dos BRICS que vai ultrapassar os grandes Bancos multilaterais dominados pelo Ocidente e confere alternativas necessárias de financiamento para grandes infraestruturas para países como Angola. Isso não significa que Angola deva abandonar o Ocidente, mas temos de ter uma política externa neutra, inteligente e realista.

*Professor universitário e especialista em Direito de Petróleo e Gás