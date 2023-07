As minhas t-shirts largas, as calças igualmente escapas, a luta para estar entre os melhores da classe eram um refúgio para que me pudesse sentir aceite, ainda que isso expressasse apenas uma vã expectativa ideológica.

Ao receber a primeira carta de amor, pus-me a rir e abriguei-me numa raiva inconsciente. Eu não era importante para mim mesma, eu não me sentia bem na minha pele, não via em mim nada de que me pudesse orgulhar, eu não sabia onde me encontrar.

Aos 14 anos, eu vivia num labirinto de limitações e crenças que me empurravam para um vazio sem sentido que me incomodava de modo incomensurável.

Fui salva pela serenidade do despertar para a intelectualidade que o meu padrasto me proporcionou através da varanda da nossa casa, que passou a ser o bem maior da minha evolução pessoal. Lá, eu encontrava o Expresso, a Paris Match, a Veja, o Jornal de Angola e uma infinita montra de autores nacionais e internacionais.

Eu queria tudo, queria descobrir o António Ramos Rosa, o António Jacinto, o Francis Fukuyama, o F. Scott Fiztgerald, o João Ubaldo Ribeiro, o Primo Levy, o David Mestre e todos os outros, para alcançar a clareza da literatura.

Numa inesgotável e complexa ousadia, despertei para a minha vivência e significância quando encontrei em cima da mesa A Insustentável Leveza do Ser de Milan Kundera. Tinha acabado de chegar, a editora era a Dom Quixote, e sequer imaginava que a visão filosófica do mundo e das pessoas em mim, se modificaria sem esforço.

O amor do Tomás e da Tereza, as personagens principais do livro, descrito com um simbolismo sagaz repleto de ideias, paixão, infidelidade e eterno retorno, emancipou a minha consciência individual.

A partir desta obra, descobri a minha apetência pela escrita e filosofia.

Rabisquei as minhas estrofes primárias no auge de uma contenda emocional e sob o título Mussulo, deixei a caneta suportar a dor:

"Ouve-se daqui o ressonar das ondas que se fazem no Mussulo das espertezas e paródias amanhecidas num forno tal qual a nuvem que o detém ali".

O que eu absorvia ia para o papel, no qual humanizava o meu alter ego, Kuaty, que nascia como um tipo de hipérbole.

Tido como um dos romances míticos do Séc. XX, A Insustentável Leveza do Ser é a obra-prima de Milan Kundera que o consagrou como um dos melhores de sempre.

Nascido em 1929 na República Checa, estudou literatura e, após dois semestres, transferiu-se para a Faculdade de Cinema, na Academia Checa de Artes Cénicas, onde teve aulas de realização e roteirização.

Esteve envolvido nos acontecimentos da Primavera de Praga em 1968, foi filiado do Partido Comunista e em 1975 estabelece-se em França, onde lhe é concedida a nacionalidade em 1981, tendo-lhe sido retirada a cidadania Checa, que lhe foi restituída em 2019.

Inicialmente, Kundera escrevia poesia, misturou contos e ensaios curtos em O Livro do Riso e do Esquecimento e dizia-se inspirado na prosa filosófica de Friedrich Nietzsche.

A análise da liberdade humana em A Insustentável Leveza do Ser fez-me compreender os meus impulsos e género alienado, ao mesmo tempo que criava contos e magias numa plenitude espiritual onde, tal qual como na obra, o amor pode ser frágil se não vivido por inteiro.

Ao ver a notícia da morte de Kundera no dia 11 de Julho, pendi o equilíbrio da minha anatomia, explorei esquinas do meu passado, vi-me ténue num círculo com várias questões e factos que destacam a minha visão erguida sob uma afiguração inferior.

Permaneço na incógnita de uma opinião especial, no esteio de um ser que poderá progredir, numa explosão de verdades contrárias e busca pela insaciável autorealização.

Se a minha tristeza for além da minha capa, que seja simples e imortal como a idolatrada mestria do que, para mim, representa Milan Kundera, Virginia Woolf e Jim Morrisson.n

Tópicos relacionados Opinião