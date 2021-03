Depois de matutar no assunto, pareceu-me surgir mais uma verdade: se não há energia, nada acontece, logo, não há tempo. E ela corrigiu-me, de imediato: "atenção, pode haver energia, e nada acontecer! Basta não haver variação de energia!!" Pois, ela, mais uma vez, tinha razão. Não basta haver energia, é preciso que ela seja empregue em qualquer coisa. Que provoque uma alteração. Ou seja, a energia potencial, só por si, não é bastante.

E lembrei-me logo do nosso País: um País com um enorme potencial! E isso nada significa de per si. Mesmo porque continuamos a vê-lo, o tal potencial, naquilo que é menos importante: o que está no subsolo! Quando deveríamos ter em atenção o que realmente valemos em termos de capacidade de transformação da realidade de uma forma positiva. E isso tem a ver com educação. Com conhecimento. Com valores. Tem a ver com o homem!

É sempre interessante quando nos apercebemos de que não há esferas isoladas no mundo do pensamento. Como não as há na realidade. As conclusões que a ciência consegue retirar da análise do que nos rodeia, a que soma uma boa dose de inteligência para poder decifrar os mais ínfimos sinais, e agregar-lhes significado para poder explicar o todo de uma forma coerente, acabam por influenciar a forma como vemos o mundo. E como nos vemos nele.

O choque permanente que se dá quando, saindo das nossas elucubrações, nos deparamos com o que o dia-a-dia tão cruamente nos mostra, deixa-nos despidos da mais pequena vaidade, tingindo-nos de vergonha por, num momento em que procuramos explicar, racionalmente, o início de tudo, não conseguirmos ainda fazer com que todos tenham uma vida digna.

Angola vive, neste momento, talvez de uma forma mais perceptível que noutras eras, uma encruzilhada em que se misturam, e digladiam, as mais opostas teorias, concepções, e formas de pensar. O ressurgimento das estruturas tradicionais, opondo-se ao estado moderno, tão bem caracterizadas pelo episódio do Rei do Bailundo (nascido do assassinato de um cidadão acusado de feitiçaria, submetido a uma cerimónia tradicional que validou a acusação!), e da religião (que se apresenta, não só na sua versão comercial, com a proliferação de igrejas, pastores e profetas, com uma medieval influência sobre o rebanho, como ignora a ciência, e tem representantes seus desafiando-a, rejeitando vacinas, por exemplo!), junta-se um desejo cego por um tipo de desenvolvimento egoísta, que se esquece das pessoas e do seu futuro, não preservando aquilo que é essencial, e que deveria ser o foco principal de quem lidera.

O referencial de tempo a que gostaríamos de nos ater, é aquele que mede a humanização da sociedade, em paralelo com a resolução dos problemas de cada um dos cidadãos, tendo como métrica o da igualdade, o da criação de iguais oportunidades, e nos permitisse concluir que estamos a caminhar no sentido da eliminação das assimetrias que hoje nos afligem, deixando aos vindouros um país, e um planeta, sustentáveis.

Tempo, vida, com variações de energia positivas.