Uma das grandes capacidades e habilidades dos grandes estadistas é a de saber fazer a leitura dos sinais dos tempos e dos factos. Há realidades difíceis de assumir e de aceitar, há um medo instalado que faz que os auxiliares do Presidente João Lourenço evitem mostrar-lhe outros caminhos ou alternativas. Este ano, em Angola, os trabalhadores não saíram à rua no dia 1 de Maio. A decisão foi tomada pelas três centrais sindicais: UNTA, CGSILA e Força Sindical. Foi uma forma de protesto contra a falta de resposta do Governo às reivindicações apresentadas pelos sindicatos. É algo inédito e um sinal de novos tempos. Para a actual governação, são sinais de um tempo que lhes foge e que alguma coisa precisa de ser feita para o recuperar. A grande questão é a de saber como é que chegámos até aqui? Se havia a ideia de que sindicatos como a UNTA - CS (União Nacional dos Trabalhadores Angolanos - Central Sindical) estivessem "amarrados" ou "alinhados" ao partido no poder, o MPLA, o certo é que, nos últimos tempos, com a greve geral e com a ausência de desfiles no dia 1 de Maio, deixam um sinal claro e inequívoco de que os próximos tempos serão difíceis.

Difíceis são os momentos que o País está a atravessar, com a falta de credibilidade das instituições, em que os cidadãos começam a deixar de acreditar nos políticos e nas suas políticas, em que há muito desemprego, há a jovens a quererem sair do País em busca de melhores condições de vida, aumento do preço dos combustíveis e dos produtos da cesta básica, tempos em que basta andar pelo País para se perceber que há fome, miséria e desnutrição. Empresários nacionais a declararem falência, empresários estrangeiros a desistirem de investir em Angola e embaixadores com dificuldades em convencer os empresários dos seus países a manter os negócios cá. Um País endividado, que faz um esforço hercúleo para pagar os salários da função pública e baixar os preços dos produtos da cesta básica. Tal como o chefe de família que saí de casa para procurar e trazer pão para os seus filhos, o PR João Lourenço viaja pelo mundo para tentar trazer dinheiro e investimentos para Angola. O certo é que muitos acordos são assinados, mas a sua materialização é que se torna um bicho-de-sete-cabeças.

Fica-se muito pela propaganda mediática em torno do número de acordos, de instrumentos jurídicos, mas não se faz o escrutínio da sua materialização, sendo que muitos ficam apenas pelo papel ou pelas intenções. A equipa económica está a "ver navios", os modelos não acertam, e a própria estrutura governamental é bastante burocrática e não avança. A diplomacia económica começa a tornar-se numa utopia, por um lado, temos bons e competentes diplomatas, mas que são literalmente abafados pelos esquemas, agendas e interesses de Luanda; por outro, temos uns que ainda não perceberam qual é o seu papel e que fazem que aquilo devia ser diplomacia económica, tornando-se naquilo a que chamo de "diplomacia da farra rija". Começam a existir aqui sinais dos tempos, de um tempo que nos foge.

A capacidade negocial do Executivo é importante, e esse processo com os sindicatos precisa de uma nova abordagem. Governo e sindicatos estão condenados a encontrar um entendimento, uma saída pela base negocial. Não adianta usar-se a máquina mediática para se passar a ideia de que o Governo é a vítima e de que os sindicatos são os vilões ou os que não têm sentido de Estado. Não basta João Lourenço fazer anúncios ou promessas na qualidade de presidente do MPLA e em reuniões do Comité Central do Partido, é preciso que as decisões sejam tomadas com base numa concertação social, que haja consenso e bom-senso. Temos de pensar e construir o País. Temos de discutir os problemas de forma aberta e franca, não basta querer atacar e fragilizar os trabalhadores e diabolizar os sindicatos. Estamos a viver um dos períodos mais difíceis da vida económica, política e social de Angola. Há muitas guerras surdas e descontentamentos em áreas-chave. Temos efectivos das Forças Armadas, da Polícia e dos Serviços de Inteligência (SINSE, SIE e SISM) com preocupantes níveis de descontentamento e desmotivação, com problemas de progressão nas carreiras e no seu estatuto remuneratório. As redes sociais e círculos familiares são os seus "muros das lamentações" e de frustrações, mas vão deixando sinais de que algo precisa de ser feito. Algumas ostentações, uso abusivo dos meios do Estado e despesismo já não causam apenas perplexidade e indignação.

Há um tempo que nos foge. Há sinais que teimamos em não ver, há leituras que não queremos fazer porque nos trazem uma realidade que não queremos encarar. A propaganda e o populismo não são bons aliados e não ajudam a ver os verdadeiros problemas e a encontrar as suas soluções. Foi o populismo que criou Hitler, Stalin, Mussolini e outros. Estamos a fingir e a não querer ver os sinais dos tempos, a ignorar os que os jornalistas e os colunistas escrevem nos jornais, o que as organizações escrevem nos seus relatórios, o que se escreve nas redes sociais, o que se fala nas ruas e, acima de tudo, o que se cala. O tempo urge, e há um tempo que nos foge.