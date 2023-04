1.Sem que se apercebesse, o meu amigo Muaculungo, pescador do Cabo Ledo, ligou um fio no meu circuito de memória... Por isso, a ele devo a crónica que aqui vos apresento e que escrevo em homenagem a um velho amigo já partido, que comigo se cruzou neste percurso de VIDAS COMPLICADAS.

2.Há dias, a caminho do Kwanza-Sul, decidi-me a visitar o meu amigo pescador do Cabo Ledo, para, entre outras coisas, lhe levar um fraterno abraço - o que faço já lá vão quase 20 anos. Sempre que por lá passo, questiono o meu amigo pescador de Cabo Ledo: "Muaculungo, tens necessidade de algum apoio?".

3.Como o meu amigo Muaculungo ficou viúvo recentemente, e também porque a sua canoa há muito tempo não vai ao mar, na sua simplicidade característica, o meu amigo pescador de Cabo Ledo disse-me que sim, que precisava de algum dinheiro para ajudar na manutenção da família que agora lhe resta: a enteada e um neto.

4.Nunca deixei de o apoiar, também de cuidar da sua saúde. Por exemplo, há alguns anos, consegui interná-lo no Hospital Militar para ser sujeito a uma intervenção cirúrgica de emergência. Gesto que fortaleceu ainda mais a nossa amizade. Uma amizade indestrutível.

5.No nosso último encontro, tirei algum do dinheiro que levava no bolso e entreguei-o ao meu amigo pescador de Cabo Ledo. Na sua pureza e simplicidade, deu-me a resposta que segue: "Não tem problema, Papá, TUDO É BOM!". "TUDO É BOM"... Nome por que era conhecido um velho amigo do tempo colonial...

6.O "TUDO É BOM" era igualmente um jovem modesto fixado em Luanda no princípio dos anos 60 do século passado, que circulava entre nós, cultivando amizades e mais amizades. Todos o acarinhavam. Tinha amigos nos vários bairros da nossa cidade. Circulava com inteiro à vontade pelas nossas famílias. Sei que se chamava SOUSA, e mais nada. Mas, para todos nós, ele era somente o "TUDO É BOM".

7.O "TUDO É BOM" era dotado de uma força física muito acima do normal, pois, com apenas uma das mãos, levantava pesos que, por vezes, nós nem conseguíamos com as duas. Era forte, mas extremamente pacífico. Ficou para sempre registado nas nossas memórias como o "TUDO EM BOM".

8.Conheci-o no Bairro Operário, em casa do meu querido amigo Carlos Francisco de Abreu - o "Carlitos Dei-lhe Margem". Foi por seu intermédio que iniciou a minha profunda amizade com o "TUDO É BOM". (Sinto também a obrigação de um dia registar na minha MEMÓRIA a figura do meu querido amigo "Carlitos Dei-lhe Margem").

9.O "TUDO É BOM" circulou por muitos dos sítios onde nós andámos. Partilhou connosco amizades e cumplicidades. Pouco letrado mas cúmplice no sentimento nacionalista que nos alimentava. Eu fui um dos que o "politizaram" e o estimularam a fugir de Angola, para ir juntar-se à Luta de Libertação. Tinha envergadura para ser um bom Combatente. Seria uma mais-valia. Prestei-lhe colaboração e auxílio, e o "TUDO É BOM" fugiu para o Congo-Leopoldville.

10.Na noite da sua fuga dormiu no meu quarto. A minha Mãe arranjou um pequeno farnel para a sua viagem de manhã muito cedo, ainda escuro, acompanhei-o até ao Hospital São Paulo. Foi aí que nos separámos, na fronteira entre o bairro Marçal e o bairro Rangel, próximo do "Pica-Pau". Fiquei sozinho, vendo o meu amigo "TUDO É BOM" penetrar no bairro Rangel, em busca do estafeta que o ajudaria na fuga para o Congo.

11.Passaram muitos anos e muita coisa aconteceu: fui preso e deportado. Perdi o rasto do meu velho e bom amigo.

12.De regresso da prisão vim a saber que o "TUDO É BOM" estava vivo, que vivia no Congo, mas estava cego. Accionara numa mina. Circulava já apoiado por uma bengala. Notícia triste. Notícia chocante. Homem forte e destemido vivia agora como um leão sem a juba...

13.O homem que levantava pesos como nenhum de nós era agora deficiente. Mas estava vivo. Para mim, seu velho amigo e cúmplice, isso era o que importava. De algum modo fui seu mentor. Indicara-lhe o caminho da Luta. Com tão triste notícia, perdi a esperança de um dia o tornar a ver e abraçar. Gostava de lhe agradecer por se ter ido juntar aos outros Lutadores Pela Liberdade da Pátria.

14.Até que um dia, inesperadamente, soube por um jovem meu vizinho que "Um cego, chamado SOUSA, lhe perguntara se conhecia o Sr. JUSTINO PINTO DE ANDRADE". "É meu vizinho!" - Disse-lhe o jovem.

15.Era o "TUDO É BOM"... Regressara e queria ver-me. Não era possível ver-me, porque ele já não via. Estava cego.

16.O jovem meu vizinho levou-me ao Rocha Pinto, por detrás de uma padaria, à casa onde morava o "TUDO É BOM". Na sala lá estava sentado o cego chamado SOUSA, que era na realidade o "TUDO É BOM", o meu velho e bom amigo que partira para a Luta, que dormira a última noite no meu quarto com a cumplicidade da minha Mãe, que eu vira pela última vez a dobrar uma esquina próximo do "Pica-Pau", a caminho de uma nova etapa na vida.

17.Assim que o vi, sentado e com uma bengala ao lado, lembrei-me daquele poço de força e também de bondade. Reconheceu-me imediatamente pela voz. Sentei-me ao seu lado. Conversámos de mãos dadas durante algum tempo. Pediu-me para sairmos juntos, para passearmos um pouco pelo bairro. Ele de óculos escuros e com a sua bengala. Fomos andando, contornando obstáculos, narrando os percursos das nossas vidas.

18.O "TUDO É BOM" fora combatente do ELNA, o exército da FNLA. Uma mina terrestre ceifou-lhe a visão nos dois olhos. Falei-lhe também um pouco da minha vida: Preso pela PIDE; Deportado; Preso pela FNLA; Preso pelo MPLA; Deportado novamente.

19.Mas, o importante era isso, estávamos de novo juntos, e de mãos dadas, caminhando lado a lado pelo Bairro Rocha Pinto. VIDAS COMPLICADAS...