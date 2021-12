Um dos grandes contribuintes da classe dos resíduos sólidos são os plásticos, produto fundamentalmente constituído por polímeros, resultado dos produtos refinados do petróleo e outros materiais. Entende-se pois que a evolução da matéria plástica e sua utilização foi simultânea à evolução da indústria química, esta associada à indústria de transformação do petróleo, que, como sabemos, é matéria-prima fóssil e não renovável. Os produtos plásticos não são biodegradáveis, com algumas excepções, e a sua degradação no ambiente leva décadas, até centenas, de anos para se realizar.

Os oceanos constituem-se num dos biomas mais vulneráveis à poluição proveniente do continente e por acção humana, que, com a sua actividade, contamina os efluentes e lança os resíduos sólidos (lixo). O lixo lançado ao mar põe em perigo a vida dos oceanos, interferindo quer com os processos físicos e/ou químicos quanto nos biológicos. No leito marinho, o lixo acumula-se e aí permanece por centenas de anos, tempo que leva até à sua degradação. Para além da alteração física do leito, altera-se a dinâmica ecológica entre o meio e as comunidades utilizadoras das áreas afectadas. A fauna marinha é, assim, largamente afectada porque altera o seu habitat (organismos bentónicos) e passa-se a adquirir os elementos tóxicos, através da cadeia alimentar que transporta a contaminação para a população humana, afectando-a. E a porta de entrada é directa via o consumo dos recursos biológicos marinhos explorados (pesca) e que constituem uma grande fonte de proteínas para o Homem. Outras espécies como tartarugas marinhas ingerem sacos plásticos, por exemplo, que são responsáveis pela morte de muitos animais que os confundem com medusas, alimento. Um outro exemplo são as redes de pesca fantasmas, largadas em diferentes zonas da costa, e constituem barreiras físicas para peixes ósseos, tubarões, tartarugas e mamíferos marinhos. Quaisquer situações deste tipo têm, no geral, consequências nefastas onde a morte é uma das principais.

Que futuro?

E não há muitos caminhos para a solução pois dois destes são claros e distintos: O primeiro é não alterar o quadro presente, sendo esta uma atitude tenebrosa que nos leva a todos a afundar o Planeta, pois continuaremos a destruí-lo e aos seus habitantes! O segundo caminho é inverter a situação através de um pacote de soluções locais estruturadas e ambientalmente responsáveis começando pela educação do Homem!

A educação ambiental é chamada como uma ponte entre o total desconhecimento e o conhecimento sobre o ambiente. Não é, portanto, a solução que por si só que vai trazer a salvação do planeta, mas é a via principal para essa bem-aventurança que nós queremos enquanto sociedade consciente dos dias de hoje perante a crise que se abate em todos os oceanos. Torna-se precioso trazer consideração e objectividade como valor na abordagem aos ecossistemas e incorporar no processo de educação de todos e fundamentalmente das crianças, os jovens e os adultos.

Angola, País em desenvolvimento e com ausência de mecanismos assertivos para a implementação da sustentabilidade, nos domínios da indústria e do ambiente, torna-se desafiante envolver a comunidade para o entendimento sobre o assunto. Afinal, o que é a sustentabilidade e como podemos associá-la aos oceanos? Para o sentido comum e em associação com a capacidade dos oceanos em receber resíduos sólidos resultantes da indústria, a sustentabilidade é um conjunto de processos e procedimentos em forma de um apoio activo de maneira a fortalecer ou a impedir a degradação. Assim, a sustentabilidade dos oceanos requer combate ao lançamento de resíduos até a sua cessação promovendo a qualidade dos oceanos, mediante apoios às comunidades humanas tendentes a deixá-las mais fortes e resilientes com ferramentas para o consolidação da recuperação dos ecossistemas costeiros e marinhos ou até impedir a sua degradação, mantendo-os saudáveis.

Que solução?

Os serviços e bens proporcionados pelos oceanos, enquanto ecossistemas, são: o tratamento de resíduos e o controlo da poluição, a produção de alimentos, a produção de matérias-primas, os recursos biotecnológicos, as actividades de recreio e a dimensão cultural nas expressões estética, educativa, espiritual e científica. Afinal, nesta Era do Antropoceno urge reformular os modelos centrados no consumo desenfreado originado já por uma exploração de recursos ambientais finitos. Reformular a indústria para modelos de produção difusa e desenvolvimento de uma economia verde. Auguramos, na realidade, uma estratégia do mar que esteja assente no desenvolvimento de políticas marítimas que exponham todas as potencialidades do mar numa perspectiva de sustentabilidade ambiental e com abordagem intersectorial, interdisciplinar e transversal, abrangendo o turismo, pescas, aquicultura, exploração de petróleo e gás no mar, biotecnologia, construção naval, transporte marítimo e outros sectores. Como linha ou fio de ligação entende-se o conhecimento científico, a ciência oceânica no contexto dos 17 Objectivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), cuja cartilha orientada, define metas e indicadores para o Planeta que queremos!



*Prof. Catedrática da Faculdade de Ciências da UAN

Bióloga Marinha