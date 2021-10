Há umas semanas, tomei a decisão de fazer aquilo a que chamo de "quarentena virtual" e retirei-me de vários grupos de Whatsapp, sendo que, semanas antes, já havia limitado as minhas intervenções nas conversas e debates, passando para o chamado "muro" e na condição de "muralista". Na maior parte dos grupos da classe a que pertenço, a dos jornalistas, acaba por se discutir tudo e mais alguma coisa e menos o Jornalismo. Passam ao lado dos grandes temas, dos principais assuntos da classe jornalística para se impor agendas políticas, afirmação de egos e partilha de textos anónimos, bem como encomendados com conteúdo puro de assassínio de carácter contra colegas e órgãos.

Num grupo de antigos colegas de uma empresa em que trabalhei há uns 15 anos, em que partilhávamos memórias e histórias dos tempos de companheirismo, solidariedade e cooperação laboral, para a socialização e partilha de ideias sobre vários assuntos, tendo até mesmo os administradores adoptado a denominação de Família e depois o nome da empresa para o grupo, tudo corria bem até que determinado núcleo restrito se decidiu a enveredar pela politização do grupo (acho que partidarização é mesmo a expressão correcta), havendo mesmo um sujeito que era uma espécie de "Guardião do Templo" e que se atirava contra quem criticava a governação do País ou a situação social ou económica. É que começavam de ofensas verbais até a ameaças ou integridade física dos demais. Constantemente vencido pela força dos argumentos de grande parte dos integrantes do tal grupo, o caminho era para o argumento da força, do discurso do ódio, do ataque à honra e bom-nome, do assassínio de carácter e da necessidade de ofender. Ofendo, logo existo! Ofendo, logo me afirmo! Ofendo, logo marco posição e escondo a minha incapacidade de argumentar, de dialogar e de aceitar uma narrativa diferente.

Há um esvaziamento daquilo que devia ser um espaço útil e necessário para a partilha de informações, ideias e opiniões. Um espaço de interacção, sã convivência e partilha de saberes. Tornou-se tudo um espaço de desinformação, manipulação de informação. Assassínio de carácter, do ataque gratuito, do negativismo e do bota-abaixo. Não se procura compreender ou interpretar convenientemente uma informação que tenha um conteúdo que não seja do agrado de determinadas pessoas. Um órgão de comunicação social que veicule uma informação que não vá ao encontro das expectativas de determinado grupo ou com uma narrativa que não seja do agrado destes grupos, vê o seu espaço virtual inundado de ofensas e ameaças. As pessoas não estão preparadas para aceitar uma narrativa que lhe seja inconveniente, preferem mentiras cativantes a verdades sem graça. Quando contrariadas, e na falta de argumentos, partem para o discurso raso, para o ataque vil ou para ofensa. Ofendo, logo existo!

O filósofo francês René Descartes colocou a razão humana como única forma de existência. Entendeu que, ao duvidar, estava a pensar e, por estar a pensar, ele existia. "Penso, logo existo!" foi a frase icónica que marcou a visão do movimento iluminista. A existência foi a primeira verdade irrefutável que ele encontrou. Com o "Cogito, ergo sum" (Penso, logo existo, em latim), Descartes chega à conclusão de que, ao pensar, tem consciência de si próprio, que existe uma única verdade que não pode ser questionada: a nossa existência. Nos dias de hoje, não é que as pessoas não se queiram ao trabalho de pensar, o problema mesmo é que pensar dá trabalho. Existe hoje muita gente que vive sem realmente existir. Vivem, mas não existem! Esta crise existencial faz-lhes ir à procura de uma necessidade de afirmação. Se não conseguem estruturar um pensamento, se não conseguem rebater um argumento, como podem provar que têm pensamento? Como podem afirmar a sua existência? É ofendendo quem representa tudo aquilo que lhes contraria ou não agrada. Ofender faz-lhes bem e ajuda a ocultar a falta de argumentos. Ofendo, logo existo!

Hoje, as redes sociais acabam por ser o palco privilegiado para a afirmação da existência por via da ofensa. Existe um público atento aos combates entre os gladiadores da arena virtual, existem likes para contabilizar e partilhas para somar. Quer tenha rosto ou seja anónima, quer seja encomendada ou "elaborada" em "laboratórios" de milícias digitais, quer faça parte de uma agenda com interesses políticos ou de estratégia de manipulação, o importante é mesmo ofender. Ofendem-se jornalistas, ataca-se a credibilidade dos órgãos, porque simplesmente fazem Jornalismo, porque não são "ideologicamente disciplinados e doutrinariamente alinhados". Se antes se falava de ensinar a missa ao padre, hoje o que se vê é uma perigosa tendência de se procurar ensinar Jornalismo aos jornalistas, ou até mais grave do que isso, de querer fazer o papel e trabalho. Perante o crescendo desta corrente radical e de extremos do Ofendo, logo existo, o mais certo é evitar a confrontação e não dar aditivos para quem precisa de provar pela via mais vil que existe. Inspirado em René Descartes, passei a adoptar o meu "discurso do método" que tem tido bons resultados e garante sanidade mental: Penso, logo desisto!