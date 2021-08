As estratégias são, naturalmente, diferentes. Pois não basta ter matéria-prima. E, nalguns casos, não basta ter vontade. Pois, para além de uma liderança determinada, é preciso ter recursos para se conseguir participar com um nível adequado, se pensarmos na competição. Assim sendo, é natural que países com mais recursos, como os Estados Unidos ou a China, tenham programas mais abrangentes. O que lhes permite ir a todas, como soe dizer-se, e com qualidade. O que se reflecte no quadro de medalhas. Mas há outros que escolhem o seu nicho, e aí mostram a sua excelência. Como o Quénia, nas corridas de fundo (aquela final do já imortal Eliud Kipchoge, na maratona masculina, ou de Peres Jepchirchir, na feminina, são verdadeiros hinos à excelência), a Jamaica nas corridas de velocidade, ou Cuba no boxe.

Há os que se revelam com apenas uma estrela, mas que é suficiente para iluminar os céus dos seus países. Como foi Mutola no passado. E, nestes jogos, Elbakkali do Marrocos, Flora Duffy das Bermudas, ou Jasmine Camacho-Quinn de Porto Rico (ala que cayó al mar...). E os que com a sua beleza, magia e singularidade, são um hino à cultura do seu país, como no caso da halterofilista equatoriana, Neisi Dajomes.

As Olimpíadas mostram também as desigualdades, que tão claramente se expressam através do desporto. Nuns casos, são a única saída para cidadãos de não-países, a sua possibilidade de sobrevivência. Noutros, a mercantilização do talento, e até a sua utilização como arma de arremesso no sujo combate político. Na final dos 10.000 m femininos, as três primeiras atletas nasceram na Etiópia, mas só uma a representava. O podium da maratona masculina, para além de Kipchoge, era completado por dois atletas nascidos na Somália representando países europeus.

E Angola?

A nossa participação nas Olimpíadas reflecte o comportamento errático das nossas estruturas responsáveis pelo desporto. Havendo indubitável talento no país - que as nossas Pérolas têm mostrado a nível continental no andebol feminino, que, no basquete, já outrora esbanjamos na arena internacional com as inesquecíveis participações em Barcelona 92 e em vários campeonatos mundiais, de que Ntyamba nos permitiu perceber as possibilidades no atletismo, e que os nossos velejadores têm mostrado em vários palcos - não há, claramente, uma política coerente, e consistente (a intermitência é um dos piores defeitos das nossas políticas e comportamentos), para produzirmos excelência que se possa revelar a um nível tão elevado como é o das Olimpíadas.

O nível de desempenho desportivo pode ser uma boa mostra da capacidade de um País. Ou da sua mediocridade.