Esses sinais, que aparecem com alguma frequência nos nossos noticiários, deviam fazer-nos pensar. Os animais, ditos selvagens, não nos querem mal. Querem apenas viver. Ter o seu espaço para tal. O homem, esse animal invasor que vem ocupando cada interstício do planeta, não lhes dá tréguas, e os choques são inevitáveis.

O episódio descrito acima, relatado no noticiário da manhã da RNA, terá ocorrido, talvez de uma forma mais crua, na fronteira entre as províncias do Bengo e Kwanza-Norte. Os cidadãos pedem ao Governo para os proteger, pois os elefantes invadem e destroem as suas lavras, o que tradicionalmente não acontecia. Porque ocorrerá agora? Essa é a pergunta que temos de nos fazer. Não estará tal relacionado com a invasão, sem rebuço, do espaço onde esses animais pacatamente viviam? Não será a destruição desenfreada da floresta o motivo pelo qual esses desorientados paquidermes, que aparecem à entrada de Cambambe, ou na estrada nacional para Malanje, se comportam da forma como esses relatos descrevem, interferindo com comunidades que eles evitariam se pudessem?

Cada vez se torna mais necessário ter em conta no planeamento do território nacional o espaço que deveria ser reservado para os outros nossos compatriotas que, lá porque não falam a mesma língua que nós, andam em quatro patas, e não têm direito a voto, não deveriam ser escamoteados das decisões que tomamos sobre o espaço que também é deles. Quando vemos as reportagens sobre os quilómetros quadrados que poderiam ser explorados economicamente, quer para a agricultura, quer para a silvicultura, não deixo de me lembrar do tempo em que a humanidade considerava a natureza como algo que deveria estar ao seu serviço. É verdade que passos tímidos têm vindo a ser dados, no sentido de reconhecer direitos aos outros habitantes do planeta. Infelizmente, mais por aqueles que, nos seus territórios, já quase exterminaram as espécies concorrentes. Os que sobram ( pedaços da Ásia, onde os orangotangos são exterminados para dar lugar a plantações que irão alimentar a indústria do óleo de palma, a América Latina, onde a Amazónia e seus habitantes habitantes - humanos, não-humanos e ecossistemas vegetais - estão permanentemente sob ameaça, e África, onde os africanos se sentem, não só com o direito de multiplicarem assimptoticamente a sua população, com crescimentos meteóricos como os que assistimos em Angola - ainda esta semana o Sr Ministro da Economia e Planeamento explicava que de 2012 a 2022 a população cresceu 10 milhões de habitantes, para o mesmo PIB!! - e com a legítima expectativa de procurar o "desenvolvimento", conceito, infelizmente, quase exclusivamente ancorado na vertente económica, através da ocupação dos territórios, exploração das riquezas do seu subsolo, e industrialização) não vão estar disponíveis para todos.

O nosso povo do Pango e do Golungo, está em risco. Os elefantes, as pacaças e as outras espécies animais que (ainda) habitam aqueles locais, também. N