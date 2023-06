Durante os anos de governação, apesar de todo o poder e autoridade, para além de ser muito reservado, José Eduardo dos Santos (JES) foi um homem só, um homem preso à sua rotina, que viveu no seu mundo e com os seus e que nem mesmo assim foi capaz de controlar o seu próprio destino e das coisas à sua volta. Foi esvaziado pelo tempo, pela falta de poder, pelo sistema que ele próprio criou e alimentou e pelas desilusões. Foi abandonado e desonrando por muitos dos seus camaradas, compatriotas e companheiros de luta, passou a ser um Presidente Emérito sem mérito. Dez meses depois do seu desaparecimento físico, JES é o morto que fala e cujos "recados" estão no livro "Confissões de um Estadista", do casal Solange Faria (psicógrafa) e Benja Satula (redactor e organizador), que será lançado no próximo dia 09 de Junho, em Lisboa.

O termo psicografia passou a estar em voga nas conversas do universo digital em Angola. Figuras como Chico Xavier e Alan Kardec passaram a fazer parte do centro das conversas no nosso País. Um exercício interessante de conversas entre o espírito de JES e de Solange Faria, que agora irão ser tornadas públicas.

Apesar de vários documentos, discursos escritos, áudios e audiovisuais não se conseguiu produzir obra sobre a vida de JES, e o impacto surge agora por via de conversas entre espíritos. É a suprema ironia de JES que, em vida, foi um gestor de silêncios, que sofreu calado para proteger os seus e o MPLA, mas que agora, estando noutra dimensão, se decide a comunicar e a mandar recados.

JES, como carne e matéria, optou pelo silêncio, mas como espírito e alma decidiu-se a comunicar por interposta pessoa. Este livro também pode ser uma forma ardilosa de não estragar prova. Vão apresentar factos e, se forem atacados, têm provas necessárias para o suportar, provas essas que poderão aparecer em tempo necessário e oportuno. É certo que vão, obviamente, tentar desacreditar um livro espirita, ousado e acima de tudo sobre diálogos de uma figura da dimensão, poder, influência e importância de JES.

Estamos a falar de um homem que governou de forma absoluta Angola durante 38 anos, a maior figura política e diplomática do País no período 1979-2017. JES teve o mérito de ter preservado a soberania nacional, a defesa da integridade territorial, fez a transição para o multipartidarismo, a abertura democrática, a conquista e efectivação da paz, sendo também uma figura controversa e que nem sempre reúne consensos. Para uns, um ditador, causador de todos os males e "culpado de tudo isso", mas, para outros, o líder da visão estratégica, o precursor da paz, da estabilidade e soberania nacional. Um livro sobre JES, seja em discurso directo ou indirecto, é uma caução de público e provoca diferentes reacções de várias partes. Sendo um diálogo entre espírito, causa maior "barulho" e expectativa.

JES não partiu sem se munir de documentos que o protegessem, de certeza que foi o seu seguro de vida enquanto durou. Talvez esse modelo de livro tenha por objectivo lançar os temas paulatinamente e ir apresentando o que os suporta sem que os autores fiquem desprovidos de trunfos e tenham formas de se proteger, de se blindar perante os esperados ataques que virão de vários lados. Foi criado um facto e pode estar tudo dentro de uma estratégia que servirá no limite a defesa dos filhos de JES, na medida em que venha a ser necessário.

Também poderá servir mais tarde na defesa dos próprios filhos, os quais assim beneficiariam duplamente. Os factos são conhecidos e mais tarde comprovados à medida da necessidade de produzir prova. Assim, os autores protegem a prova física do que vão alegar. Temos, entretanto, uma espécie de obra literária em que se narram acontecimentos de forma inocente, mas que incomodará muito dos envolvidos. "Inocente" ou nem tão "inocente" assim, os factos e ou acontecimentos são narrados por via de "diálogos espirituais", mas para provocar debate e discussão sobre factos materiais.

Os destinatários vão receber estes comentários " inocentes". Trata-se, afinal, de uma cena espirita, sabendo que são verdade e que estão a ser atingidos e visados. Podemos estar perante um interessante exercício de subtileza e inteligência que o "Espírito Eduardo" faz por via do diálogo com Solange Faria, para um posicionamento estratégico e passar uma mensagem. Haverá, obviamente, tentativas de descredibilizar o livro e os autores. É óbvio que sim, mas a essência que é o que está lá de conteúdo poderá servir de um certo encostar às cordas quem ataca os filhos e os ditos "Marimbondos". Condicionar, limitar e marcar posição, mostrar que existem elementos e provas no mundo material. É, de certa forma, o espiritual a abrir caminhos para o material, a discussão em torno da vida após a morte, o diálogo espirita e o "renascimento" do debate em torno da figura de JES, do País e do MPLA.

Os dados estão lançados, o livro já domina as agendas mediáticas e a gerar grandes expectativas. Vamos aguardar como a sociedade receberá os "recados" de JES pela via espiritual. Aguardemos!