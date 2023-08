Angola é um País com gente muito criativa e com potencial para produzir enredos dignos de ter um lugar em Hollywood. Agora que o actor Harrison Ford, de 80 anos, acaba de lançar o seu último filme da saga Indiana Jones, há por cá gente inspirada no primeiro filme da saga "Salteadores da Arca Perdida", de 1981, gente capaz de desafiar todo o engenho e arte da dupla de realizadores Steven Spielberg e George Lucas, para criar uma versão "Made in Angola" a que ouso chamar de "salteadores das ossadas perdidas". Um desnecessário espectáculo mediático com chamadas jornalísticas como: "momento histórico feito com o entusiasmo que caracteriza os filhos de Angola" e com uma afirmação surpreendente de um dos médicos-legistas quando diz: "A brutalidade das execuções afastam qualquer hipótese de localização das vítimas". Se de antemão os especialistas sabiam disso, por que razão tamanha operação logística e mediática naquele dia e daquela forma? Qual a necessidade de agir como "salteadores das ossadas perdidas"? Será apenas pura encenação inspirada em Indiana Jones?

A Comissão de Reconciliação em Memória das Vítimas dos Conflitos Políticos (CIVICOP) pode ter criado um grave precedente e colocado em causa a sua independência perante certos poderes e agendas políticas e partidárias. "Será a CIVICOP um verdadeiro processo de reconciliação, eventualmente bem-intencionado, mas pejado de falta de rigor e profissionalismo? Ou será uma encenação com objectivos políticos mais imediatos, nomeadamente a mise-en-scéne duma política de transparência e diálogo, tendo em vista os compromissos diplomáticos internacionais do Governo angolano, ou as eleições de Agosto de 2022"? - interrogou o antropólogo espanhol Ruy Llera Blanes, em Março deste ano, no NJ.

Ao liderar unilateralmente o processo, o Governo adopta um comportamento que levanta suspeitas em relação ao rigor e verdade, coloca em causa toda uma nobre e louvável iniciativa de reconciliação nacional. Quando se diz à comunicação nacional que "a CIVICOP foi formalmente contactada por familiares das vítimas", mas depois surgem organizações e membros da própria CIVICOP a reclamar que nada sabiam e que nem foram tidos e achados, é sinal de que alguém está a faltar com a verdade.

A UNITA foi um dos membros surpreendidos com esta operação e que ocorreu praticamente no dia em que comemorava o aniversário natalício do seu líder fundador, Jonas Savimbi, que, no mesmo dia, completaria 89 anos, se vivo estivesse. O pedido de desculpas públicas feito pelo PR João Lourenço foi um marco inédito na história política, cultural e social. Quem teve um gesto de tamanha elevação, humildade e nobreza não pode deixar que todo um esforço nacional (iniciado por ele próprio) caia em saco roto e que a reconciliação, verdade e justiça sejam postas de lado em nome de algumas estratégias de combate político.

A CIVICOP não pode ser uma arma de arremesso político ou de manobras de inteligência.

A CIVICOP não pode estar ao serviço de gabinetes de ódio e de intolerância, nem alinhar em certas encenações mediáticas. A honra e a credibilidade devem ser os seus mais activos, o foco no perdão e reconciliação dos seus princípios orientadores. Deve ser destacada e realçada a "articulação moral e ética com que têm decorrido os trabalhos dos seus órgãos", como disse um dia Francisco Queiroz, antigo coordenador da instituição.

Após décadas de silêncio e de sofrimento por parte das vítimas, gestos como o pedido público de desculpas do PR João Lourenço, o perdão das vítimas, a criação da CIVICOP e integração de todas as forças vivas da sociedade constituem uma mudança positiva e deixam sinais positivos para um necessário processo de reconciliação nacional. Precisamos de mostrar maturidade e vontade de se virar certas páginas negras da História de Angola.

Que seja feito o processo de busca e recolhas de ossadas com a concertação, aceitação e inclusão de todos e sem espírito de vingança ou de ir buscar culpados! Que seja feito com respeito e dignidade pelas vítimas e familiares e sem certos espectáculos mediáticos! Queremos utilizar a comunicação social pública sob a capa da CIVICOP, para fazer um julgamento público à UNITA pela fogueira na Jamba? E, depois, segue-se o mesmo caminho para julgar o MPLA pelo 27 de Maio de 1977? Vamos andar nisso? É este o caminho que escolhemos para a paz e reconciliação? Será mesmo isso que os angolanos querem e precisam neste momento? Vamos ser honestos, coerentes, verdadeiros e tolerantes ou vamos andar feitos salteadores de ossadas perdidas? A vossa geração pode e deve fazer mais e melhor.