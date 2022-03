Por isso, a proposta de Resolução da Assembleia Geral da ONU, que condenou a agressão Russa, teve apenas cinco votos contra, o da Rússia, Bielorrússia, Coreia do Norte, Eritreia e Síria.

Não é preciso ser analista político para fundamentar as razões dos votos contrários, conhecidas que são de todos as políticas que seguem e as dependências de terceiros.

Com a invasão da Ucrânia, a ordem internacional, desde a Segunda Guerra Mundial e reflectida na Carta das Nações Unidas, foi, de forma grosseira e inaceitável, violada.

Nada justifica a invasão, não tendo o próprio Papa Francisco deixado de se pronunciar sobre ela de forma categórica, tal como o Secretário-geral das Nações unidas, António Guterres, embora com termos adequados ao cargo que exerce mas sem deixar dúvidas.

Tal não significa que o Ocidente, e com ele a U.E. bem como a NATO, não tenham cometido erros que devem ser oportunamente analisados, não devendo isso levar à condescendência perante a violação de um direito internacional.

Como diz o povo "em tempo de guerra não se limpam armas" e haverá tempo para se analisarem esses erros.

Qual será a ordem internacional que passará a vigorar após o termo da situação criada pela invasão da Ucrânia e como será o novo quadro geoestratégico mundial que se estabelecerá são questões em aberto face à incerteza do futuro.

Parece, porém, que a invasão não pode servir de precedente para outras, quaisquer que sejam as razões históricas que os países invoquem.

Já referi no artigo anterior, e reitero, que as fronteiras herdadas do colonialismo dos países africanos foram reconhecidas como inalteráveis desde a criação da então O.U.A., porque os líderes que a fundaram tiveram a inteligência, a responsabilidade e o bom senso de, se não o fizessem, abrirem uma grande caixa de Pandora.

Desenrolando-se a guerra na Europa, palco de duas Grandes Guerras Mundiais, o Ocidente, em que se inclui a U.E., não poderia ser indiferente ao desenrolar dos acontecimentos e reagiu. Era inevitável.

Reagiu em vários domínio sem dar causa à generalização da guerra, apoiando solidariamente os milhões de refugiados que procuram a U.E., prestando auxílio com bens alimentares, medicamentos e meios militares, numa lógica defensiva.

Para se ter uma ideia dos encargos que a U.E. vai ter de suportar nos próximos cinco anos só com os refugiados ucranianos, a estimativa é de dez mil milhões de euros anuais por cada milhão de refugiados que acolha.

Tendo a U.E. deliberado antes financiar a recuperação da economia dos países que a integram, em consequência da pandemia, com uma verba global verdadeiramente astronómica, através de um fundo extraordinário de setecentos e cinquenta mil milhões de dólares, melhor se tem a ideia da dimensão do seu orçamento.

Há ainda que contar com o reforço da defesa, tendo a Alemanha admitido uma previsão a curto/médio prazo superior a cem mil milhões de euros para si própria.

A esta realidade há ainda que atender às consequências do aumento dos preços dos bens, incluindo os alimentares, e o que isso significa económica e socialmente.

Por isso, os economistas já falam que se vai entrar num período de estagflação, ou seja, a existência de uma forte inflação com crescimento inferior.

São desafios de monta, políticos, económicos e sociais, que em maior ou menor grau se repercutirão na U.E., mas com impactos em todos os azimutes, de que o continente africano não escapará, mesmo para os países produtores de petróleo que a curto prazo podem beneficiar de acréscimos orçamentais pelo aumento do preço do crude.

É que, esses países, em geral, não têm estratégias para a diversificação da economia com vista à autossustentabilidade, o que lhes colocará problemas a prazo.

Basta que se tenha em atenção a transição energética para a descarbonização que está em marcha no mundo, domínio em que o continente africano está muitíssimo atrasado.

O petróleo não é um bem infinito.

Os tempos que se avizinham são, assim, muito difíceis e complexos para todos.

*Secretário-geral da UCCLA