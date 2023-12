Ao longo da história, as cidades africanas sofreram muito com o crescimento urbano e industrial. Mas, muitos países têm adoptado práticas sustentáveis e construído cidades ecologicamente equilibradas, como é o caso do Rwanda, Nigéria, Marrocos, África do Sul, Quénia e Etiópia.

Por exemplo, Kigali, a capital do Rwanda, é conhecido pelo seu programa de "Limpeza ao Sábado", em que a população se une para limpar e manter a cidade limpa. Além disso, Kigali tem um programa de Reciclagem de Resíduos, o que ajuda a diminuir a poluição do ar e do solo. A cidade é, também, um exemplo de como iniciativas sustentáveis podem ajudar a regular o tráfego nas principais vias, garantindo, assim, um transporte mais seguro, acessível e eficiente.

Casablanca, em Marrocos, está a construir a primeira cidade inteligente de África, pratica a recolha automática de lixo, a monitorização inteligente do consumo de energia e a integração de transportes públicos, bicicletas e carro partilhado. É um projecto motivador para o futuro das cidades africanas, onde tecnologias como inteligência artificial e Internet das Coisas são utilizadas para melhorar a qualidade da vida urbana.

Outrossim, na Cimeira do Clima COP28, na cidade do Dubai, Emirados Árabes Unidos, Sua Excelência Presidente da República, João Lourenço, assegurou que "fazem parte das prioridades centrais em todos os programas e estratégias de desenvolvimento sustentável que delineamos na República de Angola, a questão das alterações climáticas, as quais consideramos uma preocupação crítica, merecendo por isto uma atenção especial, sempre com a finalidade de reforçarmos a nossa resiliência face aos efeitos dessas mudanças, que já têm atingido de forma muito séria o povo angolano na sua vida quotidiana".

Neste sentido, para reverter o actual cenário da sustentabilidade da nossa Província e aproximá-la cada vez mais aos padrões ecológicos e de qualidade de vida nos termos da Estratégia Nacional para as Alterações Climáticas 2022-2035, alinhada com a Agenda 2063 da União Africana, os Objectivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU e a Declaração de Glasgow sobre Florestas, o Governo Provincial de Luanda apresentou, a 15 de Dezembro, o Programa de Arborização de Luanda - PAL, que pretende tornar a Província de Luanda numa cidade ecologicamente equilibrada e sustentável.

O PAL é um convite e um compromisso para criarmos mais áreas verdes e promovermos a sensibilização e a educação ambiental, como já afirmei, não é apenas sobre plantar árvores, é, também, um movimento de educação ambiental e engajamento comunitário, a fim de criar uma cidade mais limpa, verde e saudável.

O nosso objectivo é plantar mais de um milhão de árvores até 2027 e dez milhões até 2034, com a participação dos nossos parceiros e toda a população. Para atingir essas metas, as acções serão desenvolvidas em duas fases. Na primeira, vamos i. priorizar a arborização de ruas em todos os municípios de Luanda e escolas; ii. aprimorar a educação ambiental; iii. realizar oficinas de plantio e iv. implementar sistemas sustentáveis de irrigação.

Na segunda fase, a acção vai estender-se para outros espaços públicos, ruas, parques e zonas de lazer, permitindo abranger todos os municípios, distritos urbanos e comunidades da Província.

Ao cabo, prevemos a plantação de 1 milhão de árvores até 2027 e 10 milhões até 2034, distribuídas pelos nove municípios, sendo i. Luanda, 101 047 e 1 010 472; ii. Belas, 44 476 e 444 764; iii. Cacuaco,72 532 e 725 322; iv. Cazenga, 82 411 e 824 112; v. Icolo e Bengo, 89 340 e 893 398; vi. Kilamba Kiaxi, 63 527 e 635 268; vii. Quiçama 361 961 e 3 619 607; viii. Talatona, 54 888 e 548 876; e ix. Viana, 129 818 e 1 298 183.

O Programa de Arborização de Luanda visa, igualmente, aumentar a biodiversidade e a qualidade ambiental da nossa Província, tornar a cidade mais verde e saudável, melhorar a qualidade do ar, reduzir o impacto das alterações climáticas, fortalecer a comunidade e a economia local.

A sustentabilidade do PAL inclui a implementação de viveiros ao longo do Rio Kwanza e a nível dos municípios, distritos urbanos e comunas, com destaque para 5 grandes viveiros a serem instalados nos municípios de Belas, Cacuaco, Icolo e Bengo, Quiçama e Viana.

O PAL poderá, também, estimular a criação de empregos, promover o bem-estar físico e mental da população, reduzir a poluição sonora e visual e sensibilizar a sociedade civil, instituições públicas e privadas sobre a importância das práticas sustentáveis, uma vez que, pelo número de árvores que se pretende plantar, será necessário o envolvimento de todos os entes e agentes da nossa Província, cujo compromisso sabemos ser com a melhoria das condições de vida de todos.

O PAL é um convite à acção. Não é apenas uma iniciativa do Governo Provincial, é uma chamada para cada habitante de Luanda tornar-se um guardião do nosso ambiente. Cada um de nós tem um papel a desempenhar, seja na plantação de uma árvore, na educação de um jovem ou na manutenção das plantas através da rega e outras práticas verdes, porque acreditamos que a mudança só acontece quando trabalhamos juntos.

Hoje, cá em Luanda, temos a oportunidade de ser a "árvore da esperança" nas nossas próprias vidas e comunidades. Podemos enfrentar os desafios ambientais e construir um futuro mais sustentável e próspero para todos.

O Programa de Arborização de Luanda convida-nos a plantar as sementes da esperança, a cuidar do nosso ambiente e a garantir um futuro verde e saudável para as próximas gerações. Cada árvore plantada será um símbolo do nosso compromisso e resiliência.

Portanto, convido cada um de vocês, habitantes de Luanda, a abraçar essa causa e a torná-la parte da nossa jornada transformadora. Vamos juntos cultivar uma cidade ecologicamente equilibrada, onde a natureza floresce e nós prosperamos.

Com união, determinação e visão, podemos ser a árvore da esperança e construir para Luanda um futuro mais verde, mais saudável e mais sustentável.

* Governador Provincial de Luanda