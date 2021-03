Há duas semanas o Presidente abriu as persianas do Palácio para sacudir os seus bafientos cortinados e começar a fazer circular por entre os corredores da nossa "atípica" Constituição uma nova aragem política.

Se, com esta iniciativa, João Lourenço apanhou descalça a oposição, no seio do MPLA também não foram poucos aqueles que, agarrados ao velho casaco, se sentiram momentaneamente despidos diante do espelho.

Assustada, a oposição refez-se do choque. Alguns sectores mais atentos da sociedade civil, recusando serem reféns dos partidos políticos, mesmo sabendo que o MPLA não abrirá mão de certos princípios, preparam-se para lutar pelo alargamento do espectro da discussão em torno da revisão constitucional.

É avisado para o MPLA estar, por isso, atento aos sinais transmitidos neste domínio por várias sensibilidades.

E, nessa medida, perante esta investida, quem está no poder deve estar, desde logo, preparado para fazer algumas cedências. E, ao fazê-lo, em vez de sentir diminuída a sua dimensão, deve olhar para esse gesto como um acto de grandeza política.

Fazê-lo significa ter a noção de que o poder que vai determinar o desfecho das eleições e o seu próprio futuro político radica, antes de mais nada, no poder da cidadania.

Fazê-lo significa ter a noção - rejeitada pela generalidade das elites partidárias - de que o país não é propriedade de nenhum partido, mas - independentemente da sua filiação política - pertence antes à diversidade do mosaico dos seus cidadãos.

Fazê-lo não deve, por isso, envergonhar quem esteja habituado a ditar as regras do jogo. E se as discussões constitucionais estão hoje na ordem do dia, há que enfrentar em simultâneo outros desafios. Há que perder o medo de discutir para corrigir o tiro!

No domínio da justiça, como nos demais, de uma maneira geral, gostamos de copiar tudo o que é produzido em Portugal, mas o que devemos copiar bem quase sempre o fazemos com relutância ou de forma distorcida e ineficaz. Vamos a factos.

Não fica bem, por exemplo, o Presidente ter como membro do Conselho da República - equiparado em Portugal ao Conselho de Estado - o Presidente do Tribunal Supremo.

E não fica bem porquê?

Porque sendo o Conselho da República um órgão político do Presidente, essa iniciativa configura uma violação do princípio da separação de poderes e coloca na gaveta a independência do poder judicial, transformando o Presidente do Tribunal Supremo num mero "oficial de diligências" às ordens do Palácio...

Não fica bem também, à luz da recente proposta de revisão constitucional, conferir um papel meramente instrumental ao Parlamento no processo de aprovação ou reprovação da figura do Governador do Banco Nacional de Angola. Não tendo natureza vinculativa, para que precisamos do parecer do Parlamento?

Tenho sérias dúvidas sobre se esta proposta colocada em cima da mesa das conversações com os organismos financeiros internacionais, designadamente com o FMI no formato apresentado e diante da ausência de qualquer sistema de "check and balances", possa ser recebida de forma credível...

