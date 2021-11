Cansados de serem coisificados, os cidadãos, aos poucos, começam a recusar ficar refém da falsidade das promessas eleitorais dos partidos.

Sobretudo porque, como adverte o jurista Benja Satula "é difícil digerir que estejam a deitar tudo a perder quando têm tudo a seu favor".

O pior que, neste cenário, pode ocorrer a quem queira revalidar a conquista do poder é fazê-lo embriagando-se de arrogância ao ponto de esmurrar a cabeça na parede.

E, noutro extremo, o pior que pode ocorrer a quem queira chegar pela primeira vez ao poder é fazê-lo de modo a pensar, ingenuamente, que tudo já está no papo.

Um e outro lado, nestas desesperantes circunstâncias, como em 1992, ainda haverão de nos obrigar a recorrer ao VAR para validar a autenticidade dos lances capitais da disputa eleitoral.

Seja como for, a imagem deste retrato poderia perfeitamente levar-nos a fazer uma viagem de regresso a 1992 quando, há trinta anos, a UNITA, com o bolo em cima da mesa, se deixou embriagar pelo poder das armas e, exclusivamente por culpa própria, acabou por entregar de bandeja o troféu eleitoral ao MPLA.

Mas, esse mesmo retrato, pode hoje também ser encaixado no desvario instalado em vários sectores do MPLA, que, exclusivamente por culpa própria, estão a "entregar o ouro" à UNITA, abrindo espaço à possibilidade de este partido pela primeira vez vir a ser arrendatário do Palácio da Cidade Alta.

Ganhar as eleições, com armas diferentes e visões distintas, está visto que é o que perseguem, a qualquer preço, tanto o MPLA quanto a UNITA.

Não espanta, por isso, que nos "quartéis generais" destes dois partidos, hoje por hoje, já só se "matabiche, almoce e jante" eleições. Durante os próximos meses, a partir das muralhas de um e de outro, assistiremos ao desembainhar das espadas numa frénica e por vezes irracional disputa política em que ambos os contendores não olharão a meios para ver quem cortará primeiro a meta.

Antecedidas geralmente de grandes movimentos de massas, as eleições serão tanto mais convincentes quanto menos os políticos levitarem nas nuvens e mais próximos estiverem da realidade.

Serão tanto mais atractivas quanto mais sérios forem os seus principais actores, mais comprometidas se revelarem as mensagens partidárias e menos demagógicas e populistas forem as promessas dos governantes.

Não é isto, porém, que, ao longo de anos, sobretudo ao nível da esfera dos políticos do partido que nos governa - o MPLA - tem sido oferecido aos cidadãos. Mas, é isto que começa a ser muito cansativo para os angolanos.

Os verdadeiros construtores e herdeiros do Estado - todos os cidadãos do nosso País sem discriminação de espécie alguma - não pedem muito.

Exigem apenas que os políticos que nos governam, em defesa dos valores da justiça social e de um maior equilíbrio na distribuição da renda nacional, tenham a noção de que estão a lidar com gente que, não sendo feita de betão armado nem de números, vive de emoções e de tristezas.

Exigem que tenham a noção de que os cidadãos estão cansados de ouvir discursos de Estado quilométricos, que, ao não atingirem a sua alma, acabam por não despertar o interesse da opinião pública.

Exigem que tenham a noção de que os cidadãos estão saturados de ver nos políticos os principais manipuladores da voracidade do mercado.

Exigem que tenham a noção de que os cidadãos estão fartos de assistir ao desfile do tráfico de influência como trampolim para o seu envolvimento em escandalosos negócios com o Estado.

Exigem que tenham a noção de que os cidadãos não andam distraídos e, que, por isso, têm pena de que os protagonistas desta festança não tenham ainda percebido que correm o risco de ver amanhã a sua "herança" ser desmantelada de forma pouco ortodoxa.

Exigem ainda que tenham a noção de que os cidadãos estão a chegar ao fim da linha perante a sua falta de comprometimento e de seriedade na restauração da credibilidade dos poderes públicos.

Os verdadeiros construtores e herdeiros do Estado querem que Angola não seja apenas uma democracia, mas que seja também um Estado de direito.

Querem ajudar a construir esse Estado democrático e de direito, mas querem também assistir à exoneração do sistema securitário como guardião e promotor do escabroso controlo policial a que estão submetidos muitos servidores públicos.

Querem ver os detentores dos mais altos poderes públicos genuinamente empenhados na construção da "vitória do respeito e do realismo sobre a ilusão" e da vitória "da franqueza sobre os artifícios".

Querem ver instauradas medidas eficazes de combate à corrupção para assegurar senão uma total, mas pelo menos "uma certa moralização". Mas, quem governa, ao ser liderado por um partido que acredita nas piruetas "sambizangueiras" de certos alpinistas políticos com carta branca no Palácio, não pode augurar grandes voos. Ao fazê-lo, só pode estar a brincar com o fogo.

Se o fogo fosse circunscrito à espécie, não haveria razões para o MPLA não dormir descansado. Mas, ver alastrar as suas labaredas para outras esferas da sociedade já é preocupante, sobretudo porque parece que ainda ninguém se deu conta do risco que essa aventura representa para o MPLA e para Angola.

Para quem governa há quase cinquenta anos, o desgaste provocado pela permanência no poder e pela corrupção, a crise económica, as lutas intestinas, as intrigas e o decepcionante resultado obtido nas eleições de 2017 em Luanda deveriam criar nas suas hostes alguns sobressaltos para evitar que adormeça à sombra das vitórias do passado.

Porquê?

Porque estando à beira do precipício, se não fizer rapidamente um "break", arrisca-se a dar o (mesmo) salto em frente dado pela UNITA em 1992. E este salto será tanto mais aparatoso quanto maior for a obsessão que os seus sectores mais radicais tiverem em combater, a qualquer preço, a liderança de Adalberto da Costa Júnior.

