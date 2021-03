O que não escasseia é a vertigem pelo poder a qualquer preço como fonte de abastecimento de uma realidade que ameaça continuar a corroer a alma dos cidadãos.

O que não escasseia é tempo de sobra para levarmos no lombo com as lutas intestinais que já estão aí em marcha. O que não escasseia é tempo para assistirmos à intensificação de uma "guerra fria" que, saída dos aparelhos partidários, já está aí a renascer como um vulcão.

De um lado, ressurge atiçada por um partido arreigado à teoria das perseguições políticas, que mais não servem do que para agitar as águas eleitorais com um calculismo político bem definido.

Do outro lado, ressurge espoletada por um (outro) partido que, como de forma cirúrgica, escreveu o meu velho amigo e último inspector Escolar de Silva Porto, Dario de Melo, não precisa de "se renovar com desusadas práticas (propagandísticas) antigas" e muito menos de ter a tendência para se esquecer que "também tem telhados de vidro"...

Fragilizados com a falta de argumentos e aquartelados nas suas fortalezas partidárias, por aqui, os nossos políticos têm de deixar de "outorgar a si próprios o confortável estatuto de vítimas de uma cabala".

É que sempre que se sentem na iminência de sofrer um revés, recorrem a este estratagema porque sabem que a vitimização, como assinala o jornalista e jurista Eduardo Dâmaso, "é um caminho de saída dos becos para onde, por vezes, os políticos se deixam empurrar".

Depois de já termos visto no passado esse tipo de fuga para a frente assumir contornos catastróficos tanto de um lado como do outro, é prudente que os nossos políticos saibam que, estando cada vez mais fechados os becos e tapados os buracos, os cidadãos não estão dispostos a ser de novo vítimas da mesma cilada...

Os cidadãos já perceberam que, ao insistirem em enfrentar a vida política com duas pedras na mão, alguns dos sectores mais radicais do MPLA e da UNITA continuam a encarar as divergências de opinião como uma questão de "vida ou de morte".

E por tabela é assim que, na sua visão, a revisão constitucional deve ser discutida. Pode ser assim e vai ser assim, mas estão enganados.

Colocado perante novos e cada vez mais exigentes desafios, o MPLA, enquanto partido do Governo, não pode, desde logo, perder de vista o desgaste a que, por via de longos anos de governação e de acumulação de vícios, a sua imagem está sujeita.

Não pode perder de vista a urgência em reconhecer que é chegada a hora de deixar de se sentir atordoado com fantasmas externos e de começar a olhar mais para dentro de si próprio para tentar estancar a crescente pobreza narrativa e o descredito imoral e ético de alguns dos seus mais altos dirigentes políticos e governantes.

E o que nos oferece o interior do seu guarda-fatos?

Lá dentro há restos de massa cinzenta esfarelada a ocupar posições-chave. Lá dentro há paredes mal forradas que acomodam uma indumentária que se apresenta em estado de acentuada deterioração em três dimensões.

Ou seja, pela primeira vez, desde a Independência, o MPLA está perante uma realidade inédita na sua história: em simultâneo consegue apresentar-se fragilizado em três frentes nucleares do seu próprio poder: tem uma Presidência da República apoiada por alguns servidores que não transmitem o crédito esperado, não inspiram a confiança desejada e não conseguem ser o essencial da sua missão - "a voz da consciência" do Presidente.

Tem também um grupo parlamentar que não poderia continuar a ser arrestado por um líder insonso e perdido. Mas, que ainda permanece atrelado a um Secretariado tão insípido de ideias, que continua a precisar tanto de refrescamento como de pão para a boca.

O saneamento, a reconfiguração e o reapetrechamento desta estrutura com gente com outro calibre político e outro lastro crítico, que existe lá dentro, afiguram-se urgentes para o MPLA. Para quê?

Para que a sua liderança, através de um exercício de reabilitação e de recrutamento interno de quadros mais arejados e experimentados, possa munir a sua estratégia eleitoral com uma visão mais alargada e uma densidade política mais sólida para fazer face aos embates que estão à porta.

Dir-se-á que "a vitória está no papo".

Pode estar, mas as eleições de 1992, realizadas numa altura em que o País estava prisioneiro da "guerra fria", também colocavam a vitória "no papo" da UNITA. No final, não foi José Eduardo dos Santos quem as ganhou, mas foi a UNITA, por demérito da sua miopia política e da arrogância rural do seu líder, quem as perdeu...

