Como as montras, também os orçamentos dos Estados não sobrevivem sem receitas extras ou sem uma política de gestão racional e de despesas rigorosamente controladas.

Dois recentes indicadores acabam de se distinguir como vias que podem, no "armazém", contribuir para almofadar ou desonerar financeiramente os cofres públicos. Um, do lado da despesa, o outro, do lado da receita.

No primeiro caso, são reconfortantes os esforços que estão a ser feitos pelas autoridades para que, através de uma nova cultura de rigor, se ponha gradualmente fim, no sector petrolífero, à gigantesca teia de negócios subterrâneos que, durante vários anos, transformaram a Sonangol num dos maiores "polvos" da corrupção em África.

Decidido a estancar a desordem institucionalizada neste antigo "Reino da Dinamarca", o ministro dos Recursos Minerais, Petróleos e Gás, Diamantino de Azevedo, acaba de impor um pesado corte nos custos iniciais do projecto da construção da Refinaria do Lobito que, - depois de ter acumulado "gorduras" que fizeram disparar os preços para mais de 10 mil milhões de dólares - permitirá agora ao Estado poupar mais de 5 mil milhões de dólares!

No segundo caso, as autoridades acabam de detectar também "gorduras" avaliadas em mais de 100 milhões de dólares, que andavam a marinar à volta de contratos fantasmas celebrados entre o Estado e o CIF Hong Kong, no âmbito da construção do novo Aeroporto Internacional de Luanda.

Atribuídos indevidamente aos subempreiteiros chineses envolvidos na obra, os mais de 100 milhões de dólares armazenados neste escândalo estão agora retidos nos cofres públicos e o assunto entregue às instâncias judiciais...

Do lado da receita, com a adjudicação da gestão do Porto de Luanda à DP Word, foi possível obter um bónus adicional de 150 milhões de dólares, que permitirá ao Ministério dos Transportes deixar de recorrer aos fundos do Tesouro Nacional para suprimir alguns encargos ou determinadas obrigações financeiras.

Ao promover o lançamento do concurso internacional para a concessão do serviço público de gestão e de exploração do Terminal Polivalente e Carga Geral do Porto Comercial do Lobito, o Estado espera também obter um bónus adicional que oscilará entre os 80 e os 100 milhões de dólares.

Com rigor, racionalidade e visão, fica assim demonstrado que, podendo-se fazer muito com pouco, as "montras" para se apresentarem bonitas, esbeltas e sedutoras, só sobrevivem se tiverem atrás de si um "armazém" bem apetrechado, dotado de uma gestão eficiente e competente e com sentido de serviço público. Nem sempre, porém, tem sido assim.

E se nem sempre tem sido assim, no plano político, as lutas intestinas que neste momento agitam as águas no interior do MPLA estão a mergulhar este partido numa perigosa crise de unidade, que está a pôr à tona da água a existência, no "armazém", de um confronto entre duas alas, que começa a ter repercussões negativas na imagem da sua "montra" para lá das suas fronteiras...

Desde logo, porque sendo, a todos os títulos, condenável a venalidade pública de que esteve coberta a governação nos últimos anos, ao discordarmos da pose de alguns dos novos senhores do poder, não podemos perder de vista o "princípio liberal definidor da política democrata moderna, reconhecedor de pontos de vista dos quais discordamos, mas que podem ser expressos por adversários legítimos com os quais se partilham princípios éticos da democracia liberal: liberdade e igualdade".

Não se cultivando por aqui esses princípios no nosso universo partidário, não admira que, exaltado em certos círculos políticos, o chamado processo de "renovação na continuidade" do MPLA não esteja a ser o mar de rosas esperado.

Neste processo, na verdade, temos assistido à aposta em roupagem nova, mas essa aposta, ao estar, muitas vezes, revestida de receitas velhas, vem destapando preocupantes vícios de mentalidade.

Como se viu recentemente com uma outra Joana - que não sendo a de Luanda, é Tomás da sua graça - e que não se coibiu de proferir um agradecimento público solene ao Presidente do seu partido, por este a ter colocado em cima da poltrona mãe da OMA como candidata... única.

Tão jovem que ela é, mas, já tão infectada pelo "vírus norte-coreano", não há dúvida de que tem pela frente, um futuro muito radioso...

Do lado do novo líder da JMPLA, a emenda parece estar a sair pior do que o soneto. Quem lá está é um monumental desastre político que, desprovido de conteúdo e mais preocupado com a pose, prefere reproduzir a folclórica e decadente imagem dos velhos "aparatchicks" da antiga Konsomol leninista. Nessa toada, também vai longe, muito longe mesmo...

Mas, quando, em cima da "montra" parlamentar ou em programas radiofónicos ou televisivos, vemos muitos dos nossos autopromovidos líderes de opinião, representativos da nossa elite política, comportarem-se como símbolos da gritaria e da reprodução de chavões gastos e vazios não devemos ficar surpreendidos.

O "quadro de desonra" instalado ao nível de um domínio tão vital da nossa vida pública como o é a educação, não deixa, a esse respeito, quaisquer margens para dúvidas.

Basta observarmos as consequências de termos sido, ao longo de vários anos, dominados pela febre da massificação, a qualquer preço, do ensino universitário público e, sobretudo, privado, para concluirmos como, de forma criminosa, relegamos para a sarjeta da demagogia e projectamos para o altar da mediocridade, o rigor da qualidade que se impunha e que se impõe atribuir ao ensino de base - o qual, em 2009, tendo Malanje como governador coincidentemente o actual Presidente da Academia de Letras, chegamos a ter, no município do Quela, um professor com a 3ª classe a ministrar aulas a uma turma da 4ª classe...

