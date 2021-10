Espalhados pelo Governo, Parlamento e oposição, os precursores do nosso actual subdesenvolvimento corporizam a historiografia recente de uma "elite do atraso", que aqui abraçou a auto-estrada do carreirismo político, sobretudo nos nossos dois únicos partidos históricos que conseguiram sobreviver à saga da Independência: MPLA e UNITA.

De uma forma ou de outra, essa "elite do atraso" quis sempre afirmar-se como herdeira, de pai e mãe, de um legado libertário que, depois de subvertido, acabou por lhe garantir a sobrevivência política e a prosperidade material.

Carregando mais de meia centena de anos de rivalidades que, ao longo dos tempos, desembocaram em ódios quase insanáveis, tanto o MPLA como a UNITA, ainda não conseguiram, porém, deixar de retirar do forno "tiranetes de ocasião" os quais, ao terem "a democracia na boca e a ditadura na alma", vêm fabricando perigosas máquinas liberticidas.

Olhando como olham para o mundo e erguendo-se como "mesquitas partidárias" que aspiram a ter o estatuto de santuários, um e outro, continuam a incorporar vozes e sombras que aparentemente ninguém ouve ou vê.

A controlá-las há por lá códigos insondáveis que, ao longo de anos, conseguiram criar seres falantes sem voz. A vigiá-las há por lá medos invisíveis que, ao longo de anos, conseguiram mutilar o cérebro de gente que se distingue por gostar de se apresentar, humilhada, com a língua presa.

E ainda densos vestígios de uma utópica herança revolucionária com tiques autocráticos que, ao impor uma ordem mascarada de democracia, viu contrapor-se-lhe no passado a raiva de uma oposição revanchista que nunca escondeu a sua patológica propensão para responder também com tiques totalitárias.

De um e do outro lado, as nossas "elites do atraso" sucumbiram sempre diante do desfile do demissionismo intelectual e do triunfo da cobardia política. De um e do outro lado, ao fazerem a "prova de vida", as nossas "elites do atraso" nunca deixaram de se ver reproduzidas no espelho da monumental sátira de George Orwell - o "Triunfo dos Porcos".

Era nessa "pocilga" política que a tribo se sentia glorificada por também poder ir fazendo das suas no reino da tirania. Mas, a um ano das eleições, essa "pocilga", que parecia fazer parte do passado, tende a impor-se novamente no presente com uma intensidade verdadeiramente assustadora.

A "pocilga" tende a afirmar-se num tempo em que, nunca como agora, se clamou tanto por unidade, mudança, liberdade democrática, estabilidade social e pela quebra de determinados tabus políticos que estão a enformar a vida de algumas das nossas "mesquitas" partidárias.

E a mostrar as garras num tempo em que, nunca como agora, dentro e fora das "mesquitas" partidárias, os sussurros e os murmúrios em voz trémula estiveram tão perto de se converter, a céu aberto, em ondas irreprimíveis de choque democrático.

Ao MPLA e à UNITA o tempo convida-os a virar-se para dentro. Desafia-os, por isso, a lançar pontes para cimentarem a unidade interna distinguindo o principal do acessório.

A um ano das eleições, o atraso da nossa elite não pode continuar a contribuir para que se confunda a árvore com a floresta, disparando tanto um como outro, tiros de pólvora seca contra alvos inexistentes.

A um ano das eleições, o atraso da nossa elite não a pode fazer sucumbir perante o surgimento de uma avassaladora onda de perseguidos e de perseguidores entrincheirados em ambos os partidos.

Desse ponto de vista, um e outro têm que abandonar a mania da perseguição, sobretudo porque um e outro, na maioria dos casos, não têm sido senão vítimas dos seus próprios disparates.

Vesga, a elite do nosso atraso político, em 1992, levou a UNITA a entregar de bandeja as eleições ao MPLA quando tinha reunidas todas as condições para as ganhar com algum fôlego. O MPLA agradeceu-lhe a arrogância e o triunfalismo barato, mas não teve culpa nenhuma.

Perturbada, agora em 2021, elite do nosso atraso político, está a levar o MPLA a retribuir aquele suicídio, ao promover uma operação de charme à volta de Adalberto Costa Júnior, que lhe está a garantir, de forma gratuita, elevados índices de solidariedade e de popularidade. Agora é a UNITA que lhe agradece de igual forma os seus momentâneos distúrbios políticos, mas também garante que não tem culpa nenhuma...

A um ano das eleições, o MPLA, se quiser continuar a governar em 2022 com tranquilidade, tem de acelerar "já, rapidamente e em força!", o estabelecimento de rupturas que, ao provocar sangrias internas, deve traduzir-se no afastamento de muitas peças enferrujadas que estão a fazer naufragar o navio.

E a UNITA, ao estar a descobrir no seio do porão do regime buracos que lhe permitem sonhar com a Cidade Alta em 2022, vai certamente relegar para um plano secundário pequenas desavenças domésticas e priorizar a sua coesão interna. Uns e outros têm, porém, de se livrar ainda de outros fantasmas.

Lendo, desde logo, o tanzaniano Abdulrazak Gurnah, o Nobel de Literatura deste ano, percebemos que, em ambas os lados, existe vincadamente o atraso de uma elite política que, incorporando estranha assombração, não pode continuar a sentir-se "obrigada ao silêncio".

Insegura e amedrontada com a aproximação das eleições, essa elite configura uma manada, que não consegue disfarçar a sua tentação para fazer da castração da liberdade democrática o seu principal troféu de caça.

Moldada para arrear as calças, a manada presta-se a ser manietada pela imposição da palavra em sentido unívoco e com isso, sob o assobio de vozes silenciosas, acaba por ser sempre manipulada e usada por vontades de supremos poderes.

É sob o manto afónico de ouvidos ensurdecidos, que, lá dentro, essas vozes se manifestam incapazes de serem escutadas e de se fazerem ouvir ao mesmo tempo que não escondem também a sua abominação pelo exercício da liberdade de expressão.

É sob o manto dessa cortina de fumo que, lá dentro e aqui fora, nunca como agora essas vozes passaram a odiar tanto o escrutínio público.

E a ver na crítica um acto de perseguição, uma tentativa de se lhe tirar o lugar e de se lhe acabar com os privilégios. E ainda uma manifestação de inveja. Como escreveria Victor Hugo, nos "Miseráveis"!

Pela cabeça de quem manda nas manadas, o ideal seria, como alerta Joseph Pulitzer, ter "uma imprensa cínica, demagógica e corrupta". Uma imprensa que tivesse como alvo "um público tão vil como ela mesma".

Aqueles que, legitimamente, habitam um e outro espaço, deveriam, no entanto, saber que "a palavra é a pedra angular da democracia" e que, na aplicação da palavra livre para condenar os abusos de poder, ter presente que não foi por acaso que, este ano, dois jornalistas foram laureados com o Nobel da Paz.

Aqueles que odeiam a liberdade de imprensa não deveriam, pois, perder de vista o que, a esse propósito, nos legou o Nobel da Literatura nigeriano Wole Soyinka - "A maior ameaça à liberdade é a ausência da crítica".

Mas, a um ano das eleições, a nossa "elite do atraso", sem olhar a meios para atingir os seus fins, abraçando um desprezível oportunismo, começou já a acotovelar-se para aparecer ao lado dos seus líderes, para se sentar nas primeiras filas de cadeiras dos congressos e para exibir o rosto na televisão.

(Leia este artigo na íntegra na edição semanal do Novo Jornal, nas bancas, ou através de assinatura digital, disponível aqui https://leitor.novavaga.co.ao e pagável no Multicaixa)