O primeiro incorpora o ADN securitário da antiga União Soviética. O segundo tenta reproduzir no Palácio a autoridade militar. Do primeiro, com quase quatro décadas de poder, sabe-se tudo. Do segundo, com apenas pouco mais de quatro anos de poder, aos poucos vão-se conhecendo com mais profundidade alguns dos principais traços da sua personalidade.

Para o segundo, não havendo espaço para decisões previsíveis, há um vasto campo aberto para o desfile sem fim de exonerações e de nomeações. Exactamente por esta ordem e não o seu contrário. Porquê?

Porque as exonerações, desde muito cedo, criaram na opinião pública uma espuma de frenético e por vezes irracional empolgamento. As exonerações alimentaram o "desejo de sangue" de quem só queria mudanças, não importa a sua natureza ou amplitude.

Já as nomeações, à força dos decretos que assinou num tempo que gerava mais esperança e produzia mais expectativa, em muitos casos, redundaram num fracasso total. Não espanta, por isso, que lhe tenha sido atribuído o título de "Exonerador, o Implacável".

Nunca gostei deste título. Porquê? Porque a sua histérica exaltação acabou por colocá-lo na condição do Presidente que, rapidamente, passou a ser visto como candidato a campeão das exonerações e das nomeações.

Do Presidente que passou a ser visto como o político que, nesta matéria, actua sem contemplações e do governante que, neste domínio, desde muito cedo, meteu no bolso Agostinho Neto.

E que também já está a deixar a léguas de distância José Eduardo dos Santos. Dir-se-á que proporcionalmente ao tempo de permanência de ambos no poder, João Lourenço já terá feito tantas exonerações e nomeações quanto o seu antecessor.

É uma marca que decorre do seu próprio estilo de actuação. Não surpreende, por isso, que na semana passada, tenha decretado mais uma exoneração. Com essa exoneração, pôs fim a mais uma experiência agridoce que tinha há muito a morte anunciada.

Com essa exoneração, que culminou com a nomeação do 5º Ministro da Cultura, Turismo e Ambiente em quatro anos, o Presidente pode ter batido o recorde dos seus próprios recordes.

É claro que a exoneração agora de Jomo Fortunado não faz desse acto um recorde. Mas, a exoneração do 4º Ministro da Cultura, já coloca esse acto no pódio dos recordes.

É claro que ninguém ignora também que o Presidente acabou por ser forçado a tomar a pior decisão para o ex- Ministro, depois de este ter primado por uma ausência injustificada na reunião do Conselho de Ministros em que deveria defender vários pontos dedicados ao sector do ambiente.

Como se não tivesse sido suficiente ter "mandado passear" a referida reunião, o antigo director do Mausoléu, acabou por borrar ainda mais a escrita quando, em vez de se fazer representar pelo mais do que presumível substituto - a Secretária de Estado do Ambiente - fez-se presente na sala através do Secretário de Estado do Turismo para defender os problemas do... ambiente.

Já com o caldo entornado, chamado à pedra pelo Presidente em pleno Conselho de Ministros, Jomo Fortunato ainda fez questão de se exibir como um exímio ambientalista, mas a floresta já tinha ardido. Sem argumentos, acabou por ser vítima da sua própria sobranceria intelectual, pondo fim à sua curta e atribulada viagem ministerial...

Para tapar o buraco, foi chamado Filipe Zau, um profundo conhecedor dos problemas da cultura. Como alerta Miguel Faria de Bastos, um dos mais apaixonantes amantes do esperanto dos nossos tempos, dele se espera que saiba "corrigir ou mitigar erros do passado, abrir esperançoso horizonte de mudança" para levar Angola a "ocupar o lugar que merece em visibilidade e desempenho, perante o seu povo, perante a UNESCO e perante a comunidade dos países seriamente comprometidos com a preservação e intercâmbio de culturas".

Do ambiente, como o próprio Filipe Zau musicou, espera-se que "o grilo do mato" não volte a perguntar "o que é que" por lá "são makas".

É que as "makas" por lá, latentes na gestão das várias áreas que compõem este mega-ministério, talvez sugiram a separação e a reposição da autonomia de um sector que começa a ter uma importância cada vez mais crescente na vida do planeta: o ambiente.

Jomo Fortunado não foi o primeiro governante a ser mandado para casa. E ninguém garante que tenha sido o último. Na mesma linha de recordes, inscreveram-se também as exonerações de três Ministros da Economia.

Destino idêntico teve o antigo Ministro de Estado e Chefe da Casa de Segurança, que, certamente, terá sido nomeado por engano, como por engano havia sido também nomeado o anterior Ministro de Estado e Chefe da Casa Civil.

Mas, de enganos não é tudo. Com um "erro de paralaxe" assustador, no Ministério da Educação assistiu-se a uma outra tragicomédia.

No centro do palco exibiu-se uma parodiante de terceira categoria, que aceitou calçar um chinelo com um tamanho maior do que o seu pé. A nossa comunidade estudantil não merecia tamanho castigo...

É claro que, em todos estes casos, o Presidente terá tido mil e umas razões para ter procedido como procedeu. É claro ainda que muito provavelmente terá acumulado outras tantas razões para vir a proceder a novas mexidas perante a necessidade de salvar a honra do convento eleitoral nalgumas regiões do País que registam um preocupante declínio da popularidade do governo.

No Cuanza Sul, entre outros exemplos, Job Capapinha representa o prolongamento de uma velha inutilidade governativa. Mas, não sendo a única, há outras inutilidades no presente que obrigarão, seguramente, o Presidente a delas se desembaraçar em breve.

As exonerações não podem, porém, ser glorificadas como uma das virtudes da liderança de João Lourenço.

Os governantes não podem viver e trabalhar atormentados pela síndrome das exonerações, sobretudo quando as suas causas estão envoltas em mistérios passíveis de gerarem especulações e conclusões gratuitas.

Há, por isso, que ponderar e saber avaliar a médio e longo prazos as suas consequências, mesmo sabendo que, em muitos casos, as exonerações são precipitadas por declarada incompetência ou por manifesta incapacidade de adaptação de muitos dos nomeados.

Mesmo sabendo que, noutros casos, por parte destes se assiste, também, a uma preocupante falta de destreza na arte de comunicar, a uma intolerável ostentação de espírito de arrogância ou a um pretenso complexo de superioridade.

Perante tudo isto há sempre que reflectir sobre o que possa estar de errado para que os nossos governantes e a governação não continuem a trilhar por caminhos tão perturbadores. Logo, temos que parar para pensar no rumo a seguir. Porquê?

Porque se é verdade que muitos dos governantes não correspondem às expectativas e às exigências dos cargos, não menos verdade também é que as constantes mudanças acabam sempre por instalar um clima de intranquilidade e nalguns casos provocam mesmo a instabilidade no funcionamento das instituições.

Mais grave do que isto é o facto de as nomeações estarem subordinadas ao aval do sistema securitário. Essa é uma subordinação absolutamente descabida e que só tem chão nos paraísos comunistas ou fascistas.

É chegada, pois, a hora de concluir que a peneira dos serviços de inteligência, num Estado democrático, não pode continuar a ser um selo determinante para o caucionamento dos candidatos a certos cargos públicos.

Com hábitos e costumes escabrosos nesta matéria, é bom que os principais agentes do nosso sistema político interiorizem que a ciência e o conhecimento não podem continuar a ser policiados.

Não se pode também continuar também a privilegiar a confiança política como apólice de seguro para o exercício de funções estritamente técnicas, em detrimento da competência e da meritocracia profissional.

Com uma cultura política que tem muitos pontos em comum, que precisamos de banir para assegurar o primado do Estado sobre os interesses dos partidos, é bom que MPLA e a UNITA não percam de vista que estamos perante uma disputa eleitoral em que muito provavelmente pela primeira vez nenhum dos contendores terá maioria absoluta.

(Leia este artigo na íntegra na edição semanal do Novo Jornal, nas bancas, ou através de assinatura digital, disponível aqui https://leitor.novavaga.co.ao e pagável no Multicaixa)