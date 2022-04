Faziam-na, por isso, sempre com duas pedras na mão. Faziam-na soterrados num ambiente em que a nossa alma parecia corporizar o ódio traduzido no sentimento de exclusão do outro através do prolongamento de uma guerra civil de inenarrável dimensão trágica.

Com outro enquadramento político e com novos actores - mas sempre com as velhas desconfianças presentes - trinta anos depois, continua a prevalecer uma perigosa névoa de tensão alimentada por uma milícia de fanáticos sem rumo que se revela disposta a acumular uma nova colecção de ruínas à medida que se aproxima a data das eleições.

Serão as primeiras eleições em que João Lourenço concorrerá como Presidente do MPLA e como Presidente da República. Mas, serão também as primeiras eleições em que a UNITA concorrerá com o mais novo líder da sua história: Adalberto da Costa Júnior.

Trinta anos depois de termos começado a sonhar com uma nova aurora de liberdade, parece que continuamos a não querer acender a vela que deve iluminar os caminhos de uma transição que consagre a morte da intolerância política, o enterro de velhos ressentimentos e o respeito pelos direitos humanos.

Trinta anos depois de termos começado a encarar o futuro sem medo, parece que continuamos a não querer perceber que substituir o debate democrática pela gritaria demoníaca constitui uma inutilidade que rapidamente se transforma na missão impossível que é conversar numa discoteca.

Trinta anos depois de termos começado a advogar a abertura política, parece que continuamos a não querer reconhecer a superioridade do diálogo sobre perigosos extremismos, que tendem a colocar políticos do Governo e da oposição de costas voltadas.

Trinta anos depois de termos reconhecido que, muitas vezes, a montra ilude o armazém, parece que insistimos em ignorar o grande escritor uruguaio Eduardo Galeano e, por isso, continuamos a viver subjugados à "cultura da embalagem, que despreza o conteúdo".

Trinta anos depois de termos começado a defender a criação de um sistema político isento de interferências ideológicas, parece que continuamos a não querer travar a tendência para a crescente partidarização das instituições do Estado e, do ponto de vista económico, para acolher e promover uma obscena mistura do público com o privado.

Trinta anos depois de termos sido vítimas da mais devastadora e mortífera guerra civil, parece que não queremos reconhecer a necessidade de liquidarmos, de uma vez por todas, a cultura da violência, de exterminarmos a subserviência intelectual e de extinguirmos o culto de personalidade dominante na generalidade dos nossos partidos.

Trinta anos depois de termos garantido dar um combate exemplar à corrupção, parece que continuamos a não querer perceber que ao separar os bons corruptos dos maus corruptos e ao dificultar o direito de defesa para uns e ao garantir a mais ampla liberdade para outros, quem o faz tende a ser acusado de estar a dar guarida à politização da justiça.

Parece que continuamos a querer aplaudir aqueles que, depois de terem formatado a magistratura e os juízes, bem como outras profissões à imagem dos comités de especialidade, se revelam agora tentados a incorporar também os religiosos neste cancro social.

Aqueles que não olhando a meios para atingir os fins ao apelarem para "a mobilização na rua contra as decisões judiciais e promovendo a desobediência" contra as decisões dos tribunais, abrem espaço para a instauração de um novo tipo de ditadura.

Aqueles que se opõem à promoção do pluralismo de opinião nos órgãos de comunicação social, rejeitam o direito à divergência e recusam priorizar o respeito pela diferença para que possamos construir fundamentos sólidos de uma democracia verdadeiramente participativa.

A edificação dessa democracia pressupõe, no entanto, que as nossas elites políticas reconheçam que, como dizia Angela Merkel em relação a Putin, o eleitorado não suporta mais continuar a estar rodeado por lideranças partidárias que utilizam os métodos do século XX para fazer política no século XXI.

Pressupõe a necessidade dessas lideranças partidárias perceberem que a opinião pública não está mais disposta a acompanhar partidos que pretendem caçar votos oferendo-lhe as mesmas armas eleitorais desembainhadas em 2017 quando, em 2022, enfrentamos desafios completamente diferentes.

Pressupõe a necessidade de acendermos a vela da democracia para que essas lideranças compreendam que, quem quer que venha a ganhar as eleições ou eventualmente a ter uma maioria absoluta, essa maioria absoluta não deverá transformar-se num poder absoluto.

Para que tenham a noção de que não podemos governar sem a existência de freios e contra freios que ajudem a travar a tentação para o exercício de um poder totalitário.

Para que entendam que, mesmo em situação de maioria absoluta, a governação será tanto mais viável quanto mais se reger pela busca de consensos.

Para que, perseguindo a conquista da maioria absoluta a qualquer custo, saibam assumir o exercício do poder com responsabilidade colectiva e com transparência governativa absoluta.

Para que percebam que a independência do poder judicial é um dos principais pilares da solidez da democracia.

O que delas se exige é que, mesmo que não seja de forma institucional, o poder judicial não deve ser exercido subjugando-se à cultura de submissão ao poder executivo através de submarinos colocados no topo da pirâmide.

Exige-se que a separação de poderes seja respeitada e que deixe de ser sequestrada por uma promiscuidade execrável, que é ditada pela inaceitável e contínua subserviência do poder judicial ao poder político.

Exige-se que travem a pressão daqueles que não querem que os juízes - como árbitros do processo democrático - se comportem como verdadeiros juízes.

Exige-se que não cedam às chantagens daqueles que, arvorando-se em guardiões dos valores democráticos, recusam acatar "o respeito pela ordem jurídica" como factor que "distingue a sociedade civilizada da barbárie e da selva".

Exige-se também que neutralizem aqueles que não querem que os juízes, como agentes independentes do poder executivo, se comportem como garantes da aplicação dos princípios do Estado material de direito e não apenas do Estado formal, como é ainda o nosso Estado.

Exige-se ainda que entendam que a independência do poder judicial - mais propagandeada do que praticada - não pode continuar a estar sujeita a jogos de viciação de natureza financeira, ideológica ou vivencial.

E que, para salvaguarda da saúde intelectual da nossa sociedade - assim como os médicos não se preocupam em saber primeiro qual a cor partidária dos pacientes para depois os tratar - respeitem a existência de juízes que sejam apenas independentes, probos e competentes e que se subordinem unicamente à lei e à sua consciência.

Quando assim acontecer, o combate à corrupção assumirá outra magnitude moral. Quando assim acontecer, sujeitos ao crescente escrutínio dos outros poderes, assistiremos ao aumento da eficiência dos políticos e da eficácia dos governantes.

Quando assim acontecer, com a entrada em cena na nossa vida pública de novos actores - do mesmo partido ou da oposição - os juízes, ou enveredam por um exercício independente da magistratura ou acabarão por ser demitidos ou por precipitar uma vaga de jubilações antecipadas a pedido pessoal ou por graves infracções no exercício do cargo.

Quando assim acontecer, poder-se-á finalmente assistir à "morte" da judicialização da política. Quando assim acontecer, a afirmação da independência do poder judicial fará com que este deixe de ser visto como uma arma de neutralização dos adversários políticos ou pessoais.

Ainda é cedo para ter garantias de que estamos no caminho certo, mas, depois do fecho do diálogo entre os líderes dos nossos dois maiores políticos - MPLA e UNITA - durante os últimos tempos, o Presidente, ao voltar a receber em audiência Adalberto da Costa Júnior, poderá ter aberto a porta para o desanuviamento de tensão reinante no país.

Como em política, porém, o que parece muitas vezes não é, recuso lançar foguetes. Recuso porque permanece no ar a desconfiança e a tentação para discursos inflamados e para a troca de acusações mútuas.

Temo, por isso, que não estejamos apenas perante mais um compromisso de circunstância fotográfica. Temo também que continuaremos a ser palco do recrudescimento da crispação e que, em vez de simples adversários políticos, um e outro, continuem a ser vistos como inimigos.

Temo que ainda que continuaremos a assistir ao adubamento do futuro com fagulhas incendiárias, que podem fazer explodir uma transição de dimensão traumática.

Renascida a esperança com este primeiro, mas titubeante sinal de descompressão do ambiente político, o que não temo é ver as nossas lideranças políticas interiorizarem o legado de Thomas Jefferson, o terceiro Presidente dos Estados Unidos e principal autor da Declaração da Independência em 1776: "Uma vela pode acender outra vela, e a luz da segunda vela não diminui a da primeira".