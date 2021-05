Quem detém e controla o poder até à medula, desde muito cedo, decidiu banir liminarmente qualquer tentativa de incorporação no nosso léxico político da expressão "alternância política".

Quem detinha e detém o poder, sem cuidar, porém, de se preparar para se apresentar à altura dos desafios de um exercício competente do poder, acabou por transformar Angola num laboratório por onde se "alternavam" sucessivas experiências governativas, qual delas a mais dispendiosa e desastrosa.

Quem detém e controla o poder, imune à incompetência e à ineficácia das várias "alternâncias de políticas públicas", ao longo de vários anos, mais não tem feito do que fabricar em série modelos económicos sem fim e experiências de governação sem limites.

Tantos têm sido os amargos de boca, que a nossa economia acabou por ser transformada num "bar de alterne" ao serviço de novos mercadores estrangeiros e angolanos, e a Sonangol foi convertida numa espécie de "candy-shop" das multinacionais do mundo petrolífero.

Com a mudança operada ao nível da liderança do MPLA, em 2017, o novo poder abriu espaço à circulação de maior aragem democrática, permitiu insuflar novo ânimo na governação e fez renascer entre os cidadãos a crença num futuro menos sofrido.

A mensagem transmitida pelo novo Presidente reunia condimentos tão vitamínicos, que se justificava plenamente o sonho de uma mudança - a qual, através de uma governação aberta, transparente, crítica e competente, se apresentava como propulsora do virar de uma nova página na História de Angola.

Tudo indicava que estava finalmente consumada "a ruptura com o modelo de gestão económica" prevalecente e com a anterior "ineficácia governativa". Tudo parecia indicar que "nada seria como dantes".

O tempo, no entanto, parece estar a dar mostras de que o Presidente, como diz o meu amigo Maurílio Luiele, deputado da UNITA, terá esbarrado "nas endurecidas cordas de ringue" erguidas pelo MPLA, que estão a esmagar, de forma impiedosa, as esperanças dos governados.

Quatro anos depois, na verdade, o prazo de validade das expectativas geradas pelo fulgor e pelas altas promessas feitas por João Lourenço no início do seu mandato parecem ter chegado ao fim.

E, à medida que o desencanto aumenta de tom, entre a oposição e vários sectores da sociedade, aumenta também a ânsia à volta de uma "alternância política", não importando a sua natureza ou amplitude.

E porque é que a oposição e alguns sectores da sociedade já nem sequer se preocupam em fazer uma avaliação prévia da dimensão de uma eventual "alternância"?

Porque quem está no poder, ao longo de mais de quarenta anos, ao não ter sido capaz de distinguir políticas alternativas de "alternâncias" de políticas, preferiu sempre manter-se fiel à "alternância" de expedientes que acabaram por conduzir à acomodação política e material das suas clientelas.

Porque quem está no poder, mergulhado num preocupante "vazio ideológico", apostou sempre em "alternâncias" que, como sublinha esta semana Rafael Marques, acabaram invariavelmente por culminar na "entronização da incompetência" e na premiação daqueles que, a coberto da subserviência política, "alternam" o exercício do poder do Estado com "as orientações superiores" da máquina partidária.

Não admira, por isso, que, a esse nível, o nosso eterno fracasso por aqui continue a radicar na projecção de intenções governamentais emparedadas em floreados redondos e inconsistentes com a realidade, que funcionam como "alternância" e não como alternativa de medidas de política como o têm feito e bem países como Singapura, Malásia ou Coreia do Sul, apesar de, alguns deles, manterem em cena durante longos anos os mesmos actores.

O nosso eterno fracasso neste domínio radica na gestão das políticas públicas que, ao mais alto nível, o poder político insiste em mante-la prisioneira de uma estratégia governativa de impulsos.

Esse é o principal ponto fraco do nosso sistema político que, ao gerar uma crise de confiança primeiro entre governantes e, depois, entre governantes e governados, acaba por redundar no estrangulamento da engrenagem governativa.

Mas, ao abrir uma via verde para o triunfo da incompetência e para a existência de focos de perturbação funcional na governação, quem está no poder, não dá conta que está a estender o tapete vermelho para a oposição promover a legítima reclamação de uma "alternância política" de poder. E razões para o fazer ao longo da História não faltam.

