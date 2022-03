É a Angola da maioria. É a Angola daqueles que se recusam a ser propriedade dos partidos. Daqueles que têm plena consciência de que Angola não nasceu com o MPLA, a UNITA ou a FNLA por estes, em 1974, terem sido reconhecidos como movimentos históricos da saga anti-colonial.

É a Angola daqueles que têm a noção de que este País também não nasceu com o primeiro sufrágio democrático realizado em 1992. E ainda daqueles que sabem de que, se Angola não acabou com o fim do colonialismo, também não há-de acabar depois das eleições de Agosto próximo.

Estes cidadãos sabem que as eleições são um marco importante em democracia, mas não deixam de anotar também que as eleições nem sempre são o salvo-conduto para a democracia.

Sabem que as eleições não podem ser vistas como o princípio e o fim da vida de um país. Mas, contrariando os desígnios da paz e da estabilidade, foi desgraçadamente a guerra e a destruição que imperou em Angola depois das primeiras eleições de 1992.

Não voltámos a viver o mesmo trágico cenário nas eleições subsequentes, mas não deixámos de sentir arrepios e imensos amargos de boca.

Como diria o velho Marx, primeiro assistimos à tragédia, depois ao triunfo da farsa democrática. Agora, a cinco meses de novas eleições, voltamos a mergulhar Angola num mar de incertezas.

A verdade é que engolindo em seco vários amargos de boca, esse clima tende a criar na população novamente um sentimento de desconfiança e de descrédito em relação às eleições. Tende a cimentar a incerteza como a nossa única certeza.

Esse é o sentimento que, se quiserem ser levados a sério pelos cidadãos, os partidos que lutam pelo poder têm de se dissipar da sociedade.

E têm, desde logo, que ter a humildade democrática suficiente para se interrogarem sobre o que é que, afinal, tem corrido mal.

Antes de atribuírem culpas às próprias eleições - hoje é a UNITA que delas se queixa, mas amanhã será o MPLA - os partidos devem ter a honestidade política suficiente para avaliarem em primeiro lugar o comportamento de quem, de ambos os lados, insiste em não se entender em pontos nevrálgicos para a vida do País, sobrepondo os seus interesses egoístas ao bom senso e aos superiores interesses da população.

Devem ter a coragem política suficiente para que, imbuídos de uma nova cultura democrática, tenham outra atitude perante o principal objecto das eleições: os cidadãos.

Devem ter a lucidez suficiente para não voltarem a partir para o pleito com duas pedras na mão, nem a desconfiar de tudo e de todos, sob pena de acabarem por desconfiar até da sua própria sombra.

Quem quer que seja que aspire a ganhar as eleições, terá de resistir à tentação da viciação do jogo. Mas, quem quer que as perca também terá de se libertar de fantasmas eleitorais e não cair na tentação de desrespeitar os resultados do sufrágio.

O que tem corrido mal nas nossas eleições obriga a que os partidos entendam que há mais vida para além das eleições. Obriga-os a que percebam que, em Angola, há mais vida para além da Indra - uma prestadora de serviços cotada em bolsa e com créditos firmados em eleições realizadas em mais de 40 países da Europa, África e América Latina.

Obriga-os a não deixar de ter em atenção que esta empresa, que conta com mais de 40 anos de experiência, é tida como líder mundial em consultoria e parcerias tecnológicas e que depois de ter participado em processos eleitorais em países onde se registou a alternância do poder, como prova da sua idoneidade e equidistância, foi e continua a ser convidada para supervisionar novas eleições nesses mesmos países.

O que tem corrido mal obriga ainda a que nem uns surjam como únicos garantes da preservação da estabilidade e do futuro, nem outros transformem a Indra num polígono de tiro contra a CNE.

Obriga-os a pensarem que quem quer que venha a ganhar as eleições não conseguirá mudar o País nem alterar as leis de um dia para o outro, nem acordar no dia seguinte com um novo País ao colo.

E quem vier a perder as eleições tem de ter a noção de que continuará a ser um actor activo na construção e no fortalecimento das instituições democráticas e na criação de uma nova ordem social e económica.

Num país como o nosso, que se assemelha a um gigante com pés de barro, as eleições, perante tudo isso, não podem também continuar a ser cobertas de piruetas. Quando assim acontece tornam-se numa miséria política.

Quando assim acontece tornam-se numa peça de decoração do nosso folclore político. Quando assim acontece, os cartazes, os panfletos, os bonés, as t-shirts ou os discursos de campanha tornam-se num entulho cheio de desperdício.

Ora, não é isso o que os cidadãos querem. Não querem, sabendo que, para já, não havendo espaço para a afirmação de muitos partidos, o próximo pleito traduzir-se-á mais uma vez numa disputa bipolarizada entre o MPLA e a UNITA. E o que é que, ao nível destes dois partidos, vai estar, afinal, em cima da mesa?

Dentro de cinco meses - perante a tentação de aquisição de novas clientelas por parte da oposição e do esbatimento do desgaste por parte de quem governa - em cima da mesa estarão em confronto dois projectos antagónicos: a continuidade sustentada pelo MPLA e a ruptura defendida pela UNITA.

Nesse confronto, os dois partidos surgem atrelados a preocupações legítimas e quase religiosas. Como diz Amável Fernandes, MPLA e UNITA apresentam "duas identidades rivais quase bíblicas: os fantasmas da Sagrada Esperança e o Povo da Terra Prometida. Todos anseiam encontrar a Arca Perdida".

Arrastadas pelo eco das mensagens veiculadas pelos porta-vozes destas duas correntes, de um lado temos uma franja do eleitorado que defende a reciclagem da continuidade por temerem o corte de direitos e a perda de privilégios.

Do outro lado temos uma franja do eleitorado que advoga a mudança porque, na sua óptica, o passado nada mais fez senão alimentá-la de frustrações e embebedá-la com sonhos e esperanças perdidas.

Ao confrontarmo-nos com apelos pré-eleitorais antagónicos vivemos com a sensação de que há um ciclo criado e fomentado pelo MPLA que, aparentando estar a chegar ao fim, pode, porém, vir ainda a receber um impulso de fôlego suficiente não apenas para sobreviver como até para vir a prolongar-se.

Por outro lado, não deixamos também de viver com a sensação oposta de que, a UNITA pode trazer consigo um novo ciclo alternativo à actual ordem vigente, mas, ao desconhecermos os parâmetros das suas balizas, ainda é cedo para aferir o alcance das propostas da prometida mudança.

Conhecendo a validade destas duas teses, se, no primeiro cenário é prematuro concluir que estejamos perante a garantia de uma vitória folgada do MPLA, no segundo cenário também pode ser precipitado para Adalberto da Costa Júnior encomendar já o fato e endereçar convites a Chefes de Estado para assistirem à sua investidura como futuro Presidente de Angola.

Entre estes dois muros, há um segmento da população que, preocupado com o clima de tensão e de falsa paz social, prefere advogar a prevalência do bom senso na gestão dos temas que afastam e até antagonizam as posições e o comportamento dos nossos dois principais partidos políticos.

Entre estes dois "fogos" existem aqueles que não se sentindo seduzidos por qualquer uma das mensagens, mas também não as hostilizando, antes de serem militantes dos partidos, querem em primeiro lugar afirmar-se como cidadãos livres, preferindo dar primazia ao interesse nacional e privilegiando a realização de eleições que garantam primordialmente a manutenção da paz e da estabilidade.

Entre estes estão aqueles que, respeitando os partidos, não querem deixar de fazer ouvir a sua voz como parte integrante de uma franja da sociedade que também quer ter direito à palavra.

É evidente que os partidos podem sempre argumentar que só eles concorrem às eleições. Ninguém contesta isso, mas não sendo as eleições património dos partidos, nada impede que outras vozes de outros segmentos da sociedade civil, dos meios religiosos, do mundo dos sindicatos ou das comunidades académicas não sejam também auscultados.

Independentemente de quem promova determinado tipo de iniciativas, desde logo para evitar a sua fulanização, o anúncio da realização do "Congresso da Nação - Pensar Angola" poderá, neste sentido, vir a ser uma boa oportunidade para reflexão de alguns pontos cardeais da vida do País que vão para além das eleições.

Fora do guarda-chuva partidário poderá vir a ser uma boa oportunidade para analisar pontos chaves pré-eleitorais, para assegurar uma transição tranquila e um pleito civilizado.

A juntar outras iniciativas, poderá vir a ser uma boa oportunidade para pressionar partidos e políticos a abandonar a política de exclusão e de diabolização recíproca.

Poderá ainda vir a ser um espaço privilegiado para provar que fora dos armários partidários também há vida política e social corporizada por angolanos dispostos a contribuir "para a criação de um ambiente de paz, concórdia e de respeito pré e pós-eleitoral e para um processo eleitoral transparente, justo, livre e tranquilo, e cujos resultados sejam totalmente respeitados" por todos os partidos.

Esse é o espírito que deve dominar as preocupações de todos aqueles que advogam a existência de um País inclusivo, diferente e igual para todos, independentemente de quem vier a ganhar as eleições.

Esse é o espírito daqueles que, ao lançarem as sementes para uma boa colheita, têm consciência de que as eleições não são um jogo de futebol e muito menos uma questão de vida ou de morte!