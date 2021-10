A gritaria até pode ter servido no passado para alimentar os comícios e os bebrícios, mas, amantes do MPLA, muitos cidadãos, com a barriga vazia, não parecem dispostos a abdicar da instauração de um clima de debate democrático aberto e crítico e da busca do bom-senso tão amplamente reivindicado pela maioria da sua massa crítica.

Por isso, esses cidadãos-militantes recusam ficar fidelizados a patuscadas promovidas por quem se quer manter adormecido no sofá das vitórias de outros tempos.

Porquê?

Porque, ao perceberem que os comícios e os bebrícios não lhes proporcionam prosperidade, já descobriram o que muitas das franjas influentes do MPLA se negam a aceitar: a máquina da mentira está falida e o aparelho propagandístico já não produz milagres.

Porque há muito que deixaram de acreditar em ilusionistas políticos que, engando-se a si próprios, há muito que perderam o contacto com a verdade e a memória.

Porque, desiludidos com a subversão de princípios, sentem que o MPLA continua capturado por grupos de interesses, que estão a incorporar na sua estrutura o "chip" capitalista de um veículo empresarial.

Ora, como as empresas não se regem por ideologias, os seus "accionistas" - os principais rostos destes grupos de interesses - dominados por critérios estritamente comerciais, surgem mais preocupados com a sua permanência junto do poder do que com a satisfação dos anseios dos cidadãos - a melhoria da sua qualidade de vida.

Com a imposição dessa visão mercantilista da política, a vida dos cidadãos - para a glória de quem julga que deles pode pôr e dispor - tende a valer cada vez menos do que o dinheiro.

Com a subversão dos valores sociais a galgar terreno, a vida dos cidadãos - para satisfação dos apetites de alguns oportunistas alojados no MPLA - tende a ser cada vez mais coisificada.

Quem o faz se esquece, porém, de que a realidade é bem mais dolorosa do que a aparência dos números. Quem o faz se esquece de que é preciso descer a terra e não viver nas nuvens.

Pairando no ar sintomas de grandes inquietações a nível interno, o que é que, afinal, na penumbra e a voz baixa tem sido colocado hoje em cima da mesa por largas franjas de militantes do MPLA?

Desde logo, não descuram uma reflexão séria, profunda e desapaixonada sobre os efeitos políticos do regresso ao País de José Eduardo dos Santos.

O Presidente, de resto, foi o primeiro a sinalizar que esse regresso é bom para Angola. E não teve dúvida em acrescentar que, mesmo tendo tido um final de ciclo governativo altamente desastroso, esse regresso também poderá ser animador para o MPLA.

É certo que, desse ponto de vista, a reaproximação entre ambos poderá ter começado a ser ensaiada com os encontros mantidos em separado há duas semanas por Sam Nujoma com João Lourenço e José Eduardo dos Santos.

É certo ainda que essa iniciativa proximamente poderá ser ainda mais encorajada com a vinda a Luanda de outros altos emissários africanos que pretendem avistar-se com o antigo Presidente.

Mas, colocados cara a cara, será, sem dúvida, a partir de uma iniciativa interna que os dois poderão desfazer equívocos e aclarar as zonas cinzentas que, ao dividi-los, têm estado a fragilizar a unidade do MPLA.

Será, sem dúvida, a partir de um frente a frente, que ambos poderão impulsionar o relançamento das bases de uma verdadeira reconciliação da "Grande Família", de que neste momento o MPLA tanto necessita.

Para chegar até aqui, o Presidente precisa, no entanto, de não ter receio de reconhecer que, ao longo da sua caminhada, nos últimos quatro anos, pode ter dado alguns passos em falso ao hastear a sua principal bandeira política: o combate à corrupção.

É claro que todos concordarão com João Lourenço que esse combate nuclear era um imperativo político, social e moral para que Angola, depois de se ter convertido num bordel de dinheiros públicos, não continuasse a ser o mesmo prostíbulo dos tempos da outra senhora.

É claro que todos concordarão com João Lourenço que esse combate era decisivo para que os nossos altos servidores públicos, depois de se terem amancebado com os recursos do Estado, não continuassem a exibir-se na praça pública como prostitutas depravadas.

