Com o chasssis empenado, a FNLA não vira à esquerda nem à direita. Não se pode dizer também que tenha a direcção bloqueada. Porquê? Porque pura e simplesmente não existe. Ainda que existisse, perdida no hemisfério norte, há muitos anos que ninguém sabe do seu paradeiro.

Importada de Kinshasa, depois de ter colocado em pânico meio mundo no período de transição para a Independência, a FNLA chega agora à transição para a mais vincada bipolarização da nossa vida partidária caída no silêncio do mais absoluto esquecimento.

Acumulando crises atrás de crises, que fizeram dela o espantalho político em que hoje está transformada, já ninguém tem paciência para a aturar. Deixou de ter qualquer utilidade pública. Esvaída em sangue num mini-parque jurássico, está a morrer de inanição.

É pena, mas a história já não tem tempo para rezar por ela. Como acontece a tantos outros, também aqui não vale a pena gastar velas por um defunto ruim.

Por isso, com conturbado destino já sentenciado, só nos resta esperar que o último sobrevivente desta espécie em vias de extinção, não se esqueça de apagar a luz e de fechar a porta...

Nas hostes da UNITA, que ultrapassou pela direita a FNLA e se converteu no maior partido da oposição, a conversa é outra. Por lá respira-se ansiedade a rodos.

A sua liderança parece, no entanto, não ter pulso para pôr na linha certas áreas de acesso reservado. Por lá, impera a raiva política, a agitação em fúria e uma irrefreável fome de poder.

Do lado do MPLA, dirigentes e activistas, arregaçam as mangas para não saírem do poleiro. Atentos ao cerco, fazem-no conscientes de que o seu partido sofre de grande erosão e, como diria João Paulo Guerra, "está a precisar de uma cinta metálica para evitar a oxidação".

Atentos à contestação, fazem-no conscientes de que, desta vez, como acrescentaria ainda aquele jornalista, "o livro de cheques não pode continuar a ser a sua literatura de eleição na mesinha de cabeceira".

Se esse tipo de literatura e o autismo político, que, ao longo de anos, comandou a acção governativa do MPLA, não forem abandonados, então poderemos vir a estar diante do cenário que nos mostra que, como acontece em muitos outros casos, não é o partido da oposição que ganha as eleições, mas quem está no poder que as perde.

Não espanta, por isso, que, ao ser brindada com uma sucessão de erros políticos de palmatória e de trapalhadas da carochinha por parte da governação do MPLA, a UNITA esteja já a cantar de galo.

Na verdade, sorridente, Adalberto da Costa Júnior já se vê sentado no cadeirão de João Lourenço e a oposição já sonha com os Ministros do MPLA em debandada como se estes tivessem os dias contados.

À UNITA não se lhe nega o direito de estar confiante num resultado eleitoral confortável, mas em política é sempre prudente andar de mãos dadas com a moderação.

À UNITA é-lhe reconhecida a legitimidade de querer ser poder e de nunca, como agora, ter estado tão próxima de disputar taco-a-taco com o MPLA a liderança do país.

Mas, como diria o outro, "prognósticos só no fim do jogo". E se isso é recomendado para o MPLA, válido também é para a UNITA. Não é isso, porém, o que em diversos círculos da oposição, está a acontecer.

Ainda nem sequer começou a campanha eleitoral, e a UNITA parece já estar a ensaiar o discurso que se prepara para fazer depois de conhecida, em Agosto, a contagem dos votos.

O registo eleitoral da população ainda não foi concluído, mas, empanturrada de triunfalismo, a UNITA já se apresenta à plateia como a virtual vencedora das próximas eleições.

Indo, híper-confiante, por esse caminho, há sempre o risco da fome por excesso provocar uma grande e perigosa congestão. Porquê?

Porque sem conhecer o conteúdo, a UNITA está a ler um livro pela capa. Porque sem conhecer o itinerário eleitoral, a UNITA não hesita em colocar a carroça à frente dos bois.

Esse caminho é perigoso também porque sem respeitar as regras, a UNITA tende a declarar vitória sem o jogo começar. Ora, ao apresentar-se com o rei na barriga e ao subestimar o adversário, não lhe passará pela cabeça ser apanhada em contra-mão e dificilmente aceitará confrontar-se com um desfecho eleitoral menos favorável.

