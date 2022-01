A caminho das quartas eleições em Angola, MPLA E UNITA, continuam a revelar que ainda não perceberam que não podem continuar a pretender impor, aqui e ali, a "legitimidade revolucionária" herdada de uma transição para a Independência feita sem respeito pelas regras de trânsito democrático.

Continuam a demonstrar que ainda não entenderam que essa atribulada transição, como diz o jurista e general na reserva Adolfo Rasoilo, "afastou de forma irresponsável e irremediável as forças internas que lideraram o milagre económico e social que vivemos de 1960 até 1974".

E continuam ainda a querer perder de vista que, afinal, foi a ausência de uma "transição política e geracional" serena e equilibrada, que acabou por precipitar a "entrega do país a elementos menos preparados e divididos por ódios tribais" que, até hoje, continuam a deformar a sociedade.

Assim como hoje insistem em não perceber quão prejudicial será para o seu próprio futuro a tentativa de transformarem cada vez mais o espaço público num território tribal para dar guarida à acção de células partidárias de hipócrita cumplicidade e à conspurcação securitária na vida dos cidadãos.

Ao enveredarem por esta via, esquecem-se, porém, de que sem diálogo e sem a separação das águas no exercício independente dos poderes legislativo e judicial em relação do poder executivo, tenderão a ser responsabilizados pelo estrangulamento do funcionamento democrático da sociedade e pelo bloqueio da máquina governativa.

Esquecem-se de que atolados em "dúvidas, dívidas e dádivas do clientelismo", sem respeito pelo poder da cidadania e sem o fim da partidocracia, o seu próprio poder tende a esboroar-se como um baralho de cartas. Será assim tão difícil perceber isso?

Não o sendo, ao escrever aqui na semana passada que os cidadãos "exigem uma transição democrática e livre e sobretudo uma transição adulta, pacifica e civilizada", considero, por isso, que, nos dias de hoje, essa exigência, constitui porventura o maior desafio que se coloca às lideranças daqueles dois partidos.

Perante o aperto da curva, com o motor bloqueado, é, pois, chegada a hora do MPLA olhar para os problemas do país de frente e de deixarem de tentar driblá-los com golpes de esgrima.

É chegada a hora para - um e outro - começarem a perceber que está a crescer a tendência para os cidadãos desconfiarem cada vez mais de quem governa ao mesmo tempo que o relógio sinaliza a chegada de um tempo em que os cidadãos também tendem a não confiar em pleno em quem, na oposição, quer ser governo.

Do lado do Governo assistimos, em muitos domínios, ao tradicional desfile de um catálogo de promessas mal doseadas que, propulsionadas por emoção eleitoral e por erros de cálculo imperdoáveis, em tempo de campanha, podem vir a provocar amargos de boca a quem as hasteou.

Com esse desfile, fica demonstrado que depois da anedota de um milhão de casas, os novos poderes públicos parece que não quiseram aprender com as lições do passado. Deste modo, estão a deixar ficar os cidadãos com o temor de que muita coisa pode mudar para, afinal, tudo ficar na mesma...

O Presidente no início do mandato fez correr as cortinas, desanuviou o ambiente político, despoluiu a comunicação social pública e ao promover a primeira grande abertura, acabou por fazer renascer, com grande fôlego, uma revigorada nuvem de esperança entre os angolanos.

Quatro anos depois, assiste-se, porém, ao afunilamento do espaço público, à deterioração da própria comunicação pública do Presidente e ao surgimento de perigosas linhas vermelhas que estão a minar, de forma asfixiante, as liberdades democráticas.

Não tendo sido feito neste mandato o devido aprofundamento da transição política, quem governa convém não subestimar as consequências dessa deriva. E convém não as subestimar porquê?

Porque o enfraquecimento das instituições, a fulanização do controlo do poder judicial, a manipulação da comunicação social e o aumento de fissuras na construção do Estado democrático e de Direito e do sistema de direitos humanos, podem vir a ser fatais para quem pretende continuar a deter o poder.

Ignorar isso, significa ignorar a história. Significa ignorar o que hoje se está passar com José Eduardo dos Santos que, depois de ter montado e lubrificado à sua imagem o poder judicial para salvaguardar os seus interesses, está agora a ser vítima da sua própria armadilha.

Logo, se o MPLA e João Lourenço não resistirem à tentação de trilhar o mesmo caminho, então arriscam-se também a virem a ser vítimas da mesma visão míope que não permite a quem a incorpora, ter a percepção de que pequenos erros amparados por falsas promessas e por uma crónica arrogância tendem a gerar grandes e - por vezes - irreparáveis danos.

Do lado contrário, a oposição, em forma de coligação, persegue a mesma saga "inauguracionista e reinauguracionista" do Governo: em menos de quatro meses, já vai na segunda apresentação...

Enquanto a terceira apresentação não chega, o trio que se faz à estrada para tentar substituir o Governo, diverte-se com a instalação, lá dentro, de uma verdadeira barafunda política e ideológica.

E, começa a dar mostras de estar a ser carcomido pela "fome" que já está a atiçar uma luta interna pela conquista de lugares na tribuna parlamentar, que pode vir a estragar-lhe a festa.

Pior do que isso, é que a sua liderança, ao apresentar-se à frente de uma corporação com bombeiros sem água nas mangueiras, começa a revelar-se impotente para neutralizar a fúria da sua ala incendiária - capitaneada pelo general Kamalata Numa - que não esconde o desejo de atear o fogo para tentar fazer prevalecer, à força, as suas ideias e as suas ambições. Sem falar na ausência de uma linha condutora que defina claramente que tipo de alternância a coligação pretende ser.

