Depois da explosão da nossa maior epidemia social - a corrupção - depois da ruinosa gestão do "boom" petrolífero, depois da sangria dos cofres públicos e depois de uma violenta recessão económica que, está agora, a ser amplificada pela crise pandémica, mais um azar bate à porta do Presidente.

O principal navio da frota governativa de Luanda está encalhado e já não consegue travar a revolta das ondas de lixo que se abatem sobre os habitantes da cidade, que concentra a maior densidade de massa crítica do país.

Mas, não é só na capital que por esta razão, está a subir a tensão em terra. O mesmo sucede também no interior com o desordenamento do território a gerar o nascimento, em redor das principais cidades, de novos "musseques satélites" de versão quarto-mundista.

Muitos governantes não gostam que se fale disso e de outras incongruências governativas. Muitos governantes - mas não todos - não gostam porque gostariam de governar sem serem acossados pelos governados.

Não gostam porque detestam ser mordidos nos calcanhares pelos governados. Não gostam porque gostariam de ver os governados iludidos de barriga cheia com as suas promessas vãs. O prazo de validade desse tempo está, no entanto, a chegar ao fim...

Para a sua auto-defesa, os governantes tendem a vestir a pele de cordeiro, tentando passar ilesos por entre os pingos da chuva. A tendência é surgirem como vítimas de supostas cabalas. A técnica é antiga e visa confundir os reparos e as críticas da opinião pública com actos de perseguição.

Ora, esse é o argumento de quem não tem argumentos. É a defesa frágil de governantes que, sem perfil para serem governantes, não estão preparados para ser escrutinados pelos cidadãos, que, vivendo numa sociedade democrática, não vão abrir mão do direito de os criticar ou de os aplaudir.

Mas, quem governa, com competência, visão e capacidade de liderança, tem também de perceber que, ao fazê-lo, se quiser ver renovada a confiança dos cidadãos, não faz mais do que a sua obrigação.

Tem de perceber que é para isso que os governantes são pagos e que, por isso, não fazem favor algum aos governados. Tem de perceber, ainda, que não devem esperar ser idolatrados pelos cidadãos ou glorificados pela imprensa.

Mas, os cidadãos, apesar de críticos, não deixam de reconhecer também o que é bem feito pelo Governo ou o que está a ser projectado para melhor os servir.

Ao criar, por exemplo, a primeira Zona Franca em Angola - na área do Dande - o Governo revela visão ao apostar numa plataforma logística que, entre outros objectivos, "visa assegurar as reservas estratégicas de combustíveis, num terreno adjacente ao terminal oceânico da Sonangol, e a criação de infra-estruturas de armazenamento de produtos alimentares".

E ao retomar, mais de quarenta anos depois, o transporte de minério de ferro da mina de Cutato no Cuando Cubango para o Porto do Namibe, o Caminho de Ferro de Moçâmedes abre um capítulo novo no desbravamento de antigos caminhos que vão ajudar a colocar novamente no exterior alguns produtos minerais extraídos daquela região do sul do país.

No domínio da indústria diamantífera também há boas notícias. Depois de vários anos de inexplicável distanciamento das zonas produtivas, a Endiama Mining (Pesquisa e Produção da Endiama EP) vai sair de Luanda e instalar finalmente a sua sede na região da Lunda Norte para passar a intervir no mercado como uma verdadeira operadora das minas de diamantes.

Outras boas notícias têm a ver com a inauguração, em breve, ainda na Lunda-Norte, da mina de manganês do Quizenga, e, no Lubango, do Laboratório do IGEO - Instituto de Geologia - assim como a apresentação do Centro de Valorização de Rochas Ornamentais.

No Cuando-Cubango, a criação de 14 polos agrícolas comunitários, impulsionada pelo governador Júlio Bessa, se dimensionados com racionalidade, pode também vir ser um valioso contributo no combate à fome.

Mas, no meio de tudo isso, há uma realidade cinzenta que, representando um verdadeiro atentado à saúde pública, não pode deixar ninguém indiferente: a transformação da capital do país na maior lixeira urbana da Africa lusófona e no maior escândalo de incompetência jamais visto na história da antiga Câmara Municipal de Luanda.

