À medida que se intensifica a campanha pré-eleitoral, tanto do lado do governo como da oposição, começa a assistir-se a um crescendo de nervosismo partidário, que tende a substituir a racionalidade política.

Com a deterioração das condições de vida dos cidadãos exposta em carne viva, o défice de eficácia governativa tende a comportar-se como o maior aliado da oposição, propiciando um desfile de perigosas emotividades, que, sob uma camada de gelo fino, ameaçam virar do avesso a mesa.

Esta estratégia, alicerçada num discurso politico que alimenta tentações para novas revoluções, quatro anos depois da entrada em cena de novos actores governativos, tende, por sua vez, a arrastar quem, desesperado, continua a não vislumbrar nenhuma luz ao fundo do túnel.

Compreendo, por isso, o desencanto de quem continua a ver adiados os seus sonhos, seja no plano do exercício das liberdades democráticas, seja no plano das reformas económicas.

Compreendo a frustração de quem, como alertava Alves da Rocha num notável artigo publicado na semana passada no Expansão, "em 47 anos acumulou uma pesadíssima dívida social, traduzível em valores monetários, mas inexprimível em sentimentos dos excluídos".

Compreendo quem, como sublinha ainda aquele estudioso, não vê nascer "um novo modelo de desenvolvimento, no contexto do qual o SOCIAL, assuma o comando das transformações estruturais."

O que, aparentemente, ninguém consegue compreender é como depois de ter desencadeado um combate sem tréguas contra as práticas dolosas aconchegadas no regaço do antigo testamento, o novo poder se esteja a render tão facilmente às tropelias financeiras, morais e éticas de novos príncipes, que, exibindo refinada linguagem na Tribuna de Honra, se posicionam agora na linha da frente para substituir antigos irmãos gémeos.

O que, aparentemente, ninguém consegue compreender é como esse mesmo poder esteja já armadilhado por uma nova horda de salteadores da arca, que, ao pular a cerca de forma descarada, está agora a provocar ao país danos que ameaçam competir com os estragos feitos pela antiga governação.

O compromisso com o bem comum que a nova espécie indiciava abraçar, afinal, não passou de uma questão de tempo. À primeira oportunidade, mordeu o anzol, tomou-lhe o gosto e, agora, como a antiga fauna, apresenta-se em público também concubinado com o dolo.

Afinal, a corrupção de hoje não é melhor nem pior do que a corrupção de ontem. Uma e outra, como diz o meu amigo Mário Nelson a propósito das PPP - parcerias público-privadas - são corporizadas por homens e mulheres sem verticalidade moral. Obedecendo aos mesmos códigos do velho bordel, expelem os mesmos gemidos. Estão ela por ela...

A bandeira do combate à estirpe está içada à volta de palacianas colinas, mas, por lá e nas cercanias, continua-se a entrar e a sair cantando e rindo. O governo, pela via da propaganda, o "lussatismo", pela via de novos manjares...

Como os progenitores da velha corrupção, uma nova e mais sofisticada tribo persegue a saga sob a velha máxima: "agora é a nossa vez"! Sob essa palavra de ordem, essa tribo não sabe, porém, o que é uma raspadeira.

Mas, quem despreza higiénico utensílio preferindo deixar a língua flutuar em boca mal cheirosa, continua a pensar que tentar enferrujá-la com dinheiro é o melhor remédio.

E o pior é que a tribo não quer saber que se está a enganar a si prórpria. Nem perceber que dinheiro público mal ganho e pior gasto é tão corrosivo que funciona quase sempre como uma droga incontrolável.

Seguindo as peugadas da raça e vivendo asfixiados num mundo recheado de mentiras e de fraudes, os novos transmissores da epidemia, comportam-se como o miúdo a quem tendo sido oferecido um pote de moedas não o larga enquanto não o esvaziar. O conteúdo do pote - dinheiro - é a sua nova droga.

À volta dessa droga, a nova matilha, voraz, agora também se entrega ao consumo de doses indiscriminadas de um produto que não é apenas químico. É pior do que isso.

Ao consumi-la diante de filhos e netos, não se dá conta que está a protagonizar um exercício de criminosa contaminação de várias gerações cujo comportamento social constitui uma verdadeira afronta nacional.

Tudo porque o dinheiro, entre nós, continua a não ser fruto do sacrifício e do trabalho. Tudo porque o dinheiro, entre nós, continua a não ser obtido pela via da transparência e da competência.

Tudo porque o dinheiro, entre nós, está transformado em "cocaína" e, ao redor, toda a sua clientela, perseguindo riqueza gratuita, parece estar agora dependente das suas substâncias alucinogénias.

Tudo porque o dinheiro, entre os novos sultões e os seus descendentes, estando à deriva, está no estado em que está. Um Estado sem dinheiro!

Mas, pior do que isso, é ter um Estado submetido a um sistema de ensino que se distingue pela fraude académica a todos os níveis. É ter um Estado sequestrado por um sistema de justiça controlado por barões da sua advocacia que, em regime de "copy-paste", sem o mínimo de pudor entretem-se a enriquecer alegremente através da mercantilização de legislação importada de Portugal.

É ter um Estado vergado às imoralidades de juízes que surgem agora envolvidos num escandaloso esquema de auto-consumo que, através da apropriação de bens apreendidos a alguns arguidos, presta-se a abrir espaço a um recital de corrupção sem precedentes na história da justiça.

É ter um Estado que, ao submeter os magistrados judiciais à indigência salarial e à condições de trabalho precárias, os cidadãos não só recomendam que as suas revindicações sejam rapidamente satisfeitas, como também sugerem que, no seu pacote reivindicativo, aqueles não se esqueçam de incluir aulas de Português...

É ter um Estado, em que o combate à corrupção parece estar a ser feito com um cobertor tão curto que se cobre o rosto deixa destapados os pés. Logo, esventradas as suas fissuras, não espanta que as suas elites dominantes não se preocupem em avaliar as consequências que o consumo irracional da "cocaína" está a provocar à sociedade nos dias de hoje.

Não espanta que, no limite, também não se preocupem com o facto de, na vida, se saber sempre quando, como e onde tudo começa. Preocupante é que não queiram saber quando, como e onde tudo pode acabar...

