Sendo a estabilidade um valor sagrado em democracia, não há ninguém que não esteja preocupado com as nuvens de instabilidade que se escondem por detrás de algumas acções políticas.

Tanto mais que a apreensão gerada por sinais que se movem em sentido contrário ao da estabilidade, tende a conhecer invariavelmente um aumento de tensão política em vésperas de cada eleição.

Visível no rosto dos cidadãos, a apreensão será, desta forma, tanto mais gravosa quanto menos aberta estiver a porta do diálogo e de entendimento entre as lideranças dos nossos dois maiores partidos políticos com vista ao apaziguamento de espíritos mal curados.

Dir-me-ão que a guerra é uma herança que faz parte do passado. Sê-lo-ia com toda a certeza se o vírus não continuasse por lá a fazer das suas.

Continuando lá, ninguém pode ficar alheio à escalada de crescentes vagas de perturbação política e social, que, aqui e ali, já estão novamente a adensar as nuvens.

Contra a apreensão gerada por este clima, a vontade popular não pode ser esmagada pelo ego dos políticos. E se todos sabem onde, como e quando (em 1977) começou a instalar-se o medo em Angola, a verdade é que ninguém sabe como e quando esse medo vai acabar...

A melhor forma de contrariar essa escalada é nunca deixar de avaliar quão devastador será para o país voltar a mergulhá-lo num conturbado processo de transição política que pode vir a acentuar a tendência para continuarmos a dar passos trôpegos em direcção à democracia.

E se os cidadãos não conseguem assistir a irrigação na democracia de um pensamento novo por transportarem às costas políticos que não passam de pseudo-democratas, não querem também voltar a ser submetidos a uma nova versão democrática da ditadura, seja por quem seja corporizada.

Por essa razão, não querem igualmente continuar a ser reféns do estreitismo político de velhos e novos actores, que, tendo tido um papel relevante na história, ou adaptam-se "às mutações genéticas" do eleitorado ou se arriscam a ser atropelados pelas novas dinâmicas da sociedade.

Esses actores têm, por isso, de compreender que vivemos hoje um presente de inevitável ruptura com o passado de dois partidos - MPLA e UNITA - que, saídos do movimento de libertação, esgotaram naturalmente os seus programas máximos.

Têm de entender que, ao longo de anos, estes dois partidos sobreviveram ao período de diálogo violento, mas que o momento actual os desafia a perceberem que, para a sobrevivência e prosperidade de Angola, é vital a satisfação do maior desejo dos cidadãos:

o estabelecimento de um pacto de regime, que afaste qualquer tentativa de agressão ao país e assegure uma transição política pacífica e abra espaço para o surgimento de um novo discurso político assente nos valores da modernidade.

Não passando o MPLA e a UNITA - como os demais partidos políticos de outras paragens - de organizações instrumentais com utilidade e funcionalidade adequadas a cada circunstância, as suas lideranças são agora chamadas a mobilizar as suas elites para promoverem e aprofundarem reformas internas que lhes permita responderem às exigências dos cidadãos.

