Em ambos os casos, a caminho de meio século de Independência, a pergunta que se coloca é esta: afinal, o que é que somos? A resposta é simples e pode ser facilmente encontrada na avaliação feita por Adolfo Maria ao nosso percurso histórico.

Somos um produto directo do regime que, em Novembro de 1975, se impôs aqui como "filho e continuidade dos métodos autocráticos" protagonizados durante a guerrilha anti-colonial por todos os movimentos de libertação.

Somos vítimas da encarnação da cultura política trazida desses tempos e que, promovendo a intolerância e a exclusão, assenta na aversão à discussão, à reflexão e à escolha de consensos em busca das melhores soluções.

Somos vítimas da fúria devoradora de quem tendo crescido como dono absoluto da verdade, agora não é capaz de parar para pensar e de concluir que não sendo o declínio governativo e a tensão social mera ficção, não pode continuar de costas voltadas para as vozes da diferença.

Somos vítimas de quem, subestimando a descrença popular em relação a alguns nichos da governação, insiste em fazer prevalecer a ambição pessoal ou de grupo sobre o interesse nacional.

Somos vítimas de quem se esquece que "o desespero", como adverte ainda Adolfo Maria, "pode arrastar populações para o apoio a promessas messiânicas" que "escondem ambições de poder a todo o custo e ajustes de contas".

Somos o que somos porque somos governados por uma elite que tendo, rapidamente, virado o bico ao prego, depois de ter assimilado na perfeição a subdesenvolvida mentalidade de colonizado, meteu na cabeça que a sua afirmação social só seria bem vincada se conseguisse ostentar riqueza gratuita na antiga metrópole onde, despida de poder ninguém lhe dá a mínima importância.

Somos o que somos porque vergados a um maniqueísmo político verdadeiramente patético, continuamos a pensar que quem não alinha com o MPLA, enverga necessariamente a camisola da UNITA e que quem discorda da UNITA assina obrigatoriamente por baixo as teses do MPLA.

Somos o que somos porque atrofiados por essa pequenez política, na visão estreita, redutora e obtusa de muitos dos nossos políticos de um e do outro lado, por aqui, não deve haver espaço para a afirmação de uma cidadania independente.

Somos o que somos porque, para esses políticos, os cidadãos deveriam limitar-se a engrossar a carneirada prisioneira da bipolarização partidária instaurada no nosso país e não estarem comprometidos, em primeiro lugar, com Angola.

Somos o que somos porque quem está no poder incorpora gente que tendo um medo atroz de perder o poder, não esconde a sua tendência para abandonar a racionalidade política e acreditar numa divina vocação para se eternizar no poder de todas as formas e (maus) feitios.

Somos o que somos porque franjas arrogantes do poder parecem não ter percebido ainda que, constituindo o desemprego juvenil um adversário tonitruante no voto, o recurso a um triunfalismo oco embrulhado em propaganda gratuita e tóxica, hoje já não serve para convencer o eleitorado nem chega para cantar vitória antes do tempo.

Somos o que somos porque essas franjas do poder continuam a mostrar-se irredutíveis em não querer abandonar o sedentarismo mental, recusando, em simultâneo, acreditar na vitalidade política do pensamento crítico.

Somos o que somos porque temos um poder que, disparando a torto e à direito balas perdidas que tem contribuido para o crescimento, sem esforço, da oposição, ainda não se apercebeu que a coligação que se presta a fazer-lhe frente é produto dos seus próprios disparates.

Somos o que somos porque tempos um poder que, ao perder a noção da percepção, ainda não entendeu que não é por ser poder que o reconhecimento da credibilidade da oposição, pode ser substituído e validado pela sua chancela propagandística em vez de ser sufragado pela única via aceitável em democracia: o voto popular.

Somos o que somos porque, em sentido contrário, tempos uma oposição que também ainda não percebeu que não é por estar em crescendo que, de forma igualmente arrogante, se acha investida de autoridade para retirar legitimidade a quem foi democraticamente eleito para governar e a quem apenas as urnas podem voltar a confirmar ou a pôr fim ao seu actual estatuto de força política maioritária.

Somos o que somos porque temos uma oposição que, sem conseguir esconder o secreto desejo de se sentar também à mesa do banquete, aos poucos vai-se revelando igualmente contaminada pelo mesmo slogan de quem está no poder: "agora é a nossa vez"!

