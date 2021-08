Descredibilizar, logo à partida, qualquer iniciativa do Presidente ou do governo, vem constituindo, nesta senda, um desses perigosos raides que podem concorrer para a criação de um abcesso na confiança que os cidadãos devem depositar nas nossas instituições democráticas.

Vimos isto com a recente revisão constitucional, que foi logo encarada pela oposição como um estratagema para o poder político adiar as eleições.

O mesmo fantasma voltou a ser levantado agora, depois da oposição se ter apressado a insinuar que o anúncio do processo de auscultação da proposta de divisão político-administrativa visava, por outros meios, o adiamento do próximo sufrágio.

Em todos estes casos, de uma forma ou de outra, o Presidente, de maneira inequívoca, encarregou-se de sossegar os cidadãos: as eleições serão realizadas no período estipulado pela constituição!

O que, neste e noutros casos preocupa, é que alguns raides políticos, tanto da oposição como do MPLA, se vêm revelando muitas vezes desajeitados e desajustados da dinâmica democrática exigida pelos cidadãos.

O que preocupa é que, se, por um lado, um desses casos evidencia um perturbador foco de desconfiança da oposição para com o poder político, por outro lado, em sentido inverso, destapa um assustador sinal de desnorte estratégico do poder político para com a oposição.

Se, no primeiro caso, a oposição vive ainda atormentada pelos fantasmas que, desde 1992, vêm perseguindo os períodos pré-eleitorais no nosso país, no segundo caso, o MPLA parece andar aos papéis no alto mar à procura da bússola.

Prova-o a recente reacção intempestiva e atabalhoada do Bureau Político do MPLA ao anúncio da criação de uma coligação da oposição liderada pela UNITA, depois de, aqui há tempos, o Presidente ter sugerido que os seus adversários para tentarem ganhar as eleições, estavam a chamar "os amigos e os vizinhos".

Ora bem, "os amigos e os vizinhos" juntaram-se ou pelo menos para lá caminham, e o que salta à vista é que o temor parece estar a tomar conta do MPLA, antes de ter a certeza de que a UNITA jamais aceitará ver diluída a sua identidade histórica no meio de uma frente cujo apelo por enquanto radica na ideia de todos contra um e não nas ideias que a dispersão do conglomerado de ideias de cada um (não) tem para o todo.

Mais recentemente, no afã de encostar definitivamente às boxes Abel Chivukuvuku, quem quer continuar a governar, como me dizia na semana passada um diplomata da União Europeia, acabou por fazer aquilo que a oposição não conseguiu: colocar aquele político novamente na rota do partido da sua procedência originária: a UNITA.

Finalmente, ao disparar a torto e a direito contra Adalberto da Costa Júnior, o poder político está, sem querer, a promover o reforço da unidade interna da UNITA, a fortalecer a sua popularidade e a empurrar para os seus braços segmentos da população indecisos e descontentes com a governação...

Estes não são, no entanto, os únicos raides a perturbar a nossa vida política. No ar pairam outros raides que, ao sobrevoarem o poder judicial sem terem sido suficientemente bem doseados, tendem a colocar o princípio da separação dos poderes numa fronteira muita difusa.

Na escolha do substituto de Manuel Aragão à frente do Tribunal Constitucional, compreendo o dilema do Presidente perante a pressão de alguns lobbies internos e externos que, empanturrados de vaidade, mas salpicados de pecados capitais no plano ético, não escondem a sua avidez em continuar a manter sob o seu guarda-chuva o controlo do poder judicial.

Compreendo que, por esta e outras razões, a escolha, com recurso ao seu poder discricionário, de uma figura de fora, tivesse sido a solução encontrada pelo Presidente num exercício que, em si mesmo, não configura nenhuma violação à lei.

Mas, ao repescar para o topo da hierarquia do Tribunal Constitucional um membro do Bureau Político do MPLA, o Presidente não deixa de incorrer num raide passível de alimentar suspeitas sobre o que se poderá vir a esconder por detrás do biombo de uma instituição que, como sublinhou a juíza jubilada Drª Luzia Sebastião, já tem sido alvo de "muita interferência política".

Ao fazer esse raide, não estamos, porém, perante um problema jurídico, mas, tão somente um problema político, ou seja, um problema de ética republicana que por aqui tende a ser discutido erradamente com argumentos jurídicos quando deveria ser feito com recurso a substância política.

Ao fazer esse raide, fica agora por saber se, como garantiu na cerimónia de recepção do testemunho, a nova Presidente do Tribunal Constitucional terá blindagem suficientemente consistente para resistir à pressão do seu próprio partido e para se posicionar "acima das querelas político-partidárias, sejam maioritários ou minoritários", evitando "qualquer intervenção abusiva na vida interna dos partidos políticos e de organizações afins".

Fica ainda por saber se, depois dos "amigos espanhóis" se terem permitido declarar o nosso Ministério Público como instrumento ao serviço do Executivo, Laurinda Cardoso terá capacidade de isenção suficiente para colocar um dos mais importantes pilares do nosso sistema judicial - o Tribunal Constitucional - a salvo de um novo rapto.

Como a mulher de César não basta ser, mas tem também de o parecer, depois de ter feito uma declaração pública da suspensão da sua militância no MPLA, seria prudente que a nova juíza do Tribunal Constitucional também fizesse prova pública da sua desvinculação de qualquer escritório de advogados...

