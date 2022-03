Incerteza que começa a abater-se também sobre a economia e as finanças de Angola. Dir-se-á, que, a esse nível, a incerteza poderá ser esbatida com o aumento temporário do preço do barril do petróleo e com a consequente geração de uma razoável folga financeira extra orçamental.

Dir-se-á, e com razão também, que o Banco Nacional de Angola (BNA) já fez um notável esforço para enxugar parte significativa do excesso de massa monetária que, ao inundar o mercado paralelo, provocava um espiral inflacionista insustentável e uma taxa de câmbio altamente indesejável.

Dir-se-á ainda que esse esforço permitiu atenuar a escalada da inflação, valorizar o kwanza, reduzir a diferença do câmbio praticado no mercado oficial em relação ao praticado no mercado informal e, como diz o governador do BNA, José Massano, colocar a taxa de câmbio num "ponto de equilíbrio".

Tudo isso é verdade, mas, dependendo Angola em tudo do exterior para poder respirar, não podemos ignorar que a crise económica à escala mundial provocada pela guerra da Ucrânia, veio, mais uma vez, trocar-nos as voltas.

Veio provar que quando o mundo espirra - mundo esse que nem sequer gravita na órbitra do seu umbigo - Angola acaba por ir parar inevitavelmente aos cuidados intensivos.

Veio demonstrar que não foram constituídos os mecanismos de salvaguarda que, em tempos de escassez ou em tempos de abundância, se revelam necessários para conter os desequilíbrios macro-económicos impostos por fontes exógenas, como acontece agora com a invasão russa à Ucrânia.

Veio confirmar ainda a vulnerabilidade de um país cuja dependência do único produto exportável com peso no PIB - o petróleo - torna artificial qualquer veleidade de sustentabilidade.

Ao afectar drasticamente a economia global por efeito do aumento galopante do preço do barril do petróleo e das commodities, a guerra ucraniana tende agora a provocar novamente uma inevitável subida da inflação e da pobreza também em Angola.

Tivessem as nossas autoridades colocado a produção interna no centro das suas prioridades e preocupações e hoje o nosso país estaria sem dúvida a fazer uma bem mais confortável arrecadação de receitas fiscais e cambiais.

Mas, continuando a viver basicamente do que compra no estrangeiro, basta ver o que, neste momento, está a acontecer a Angola como importadora de grão de trigo à Rússia e à Ucrânia - os dois maiores produtores mundiais.

Com as exportações destes dois países bloqueadas por força da guerra e das sanções aplicadas a Moscovo pelo Ocidente, Angola - que não chega a produzir mais do que mil toneladas de trigo por ano - passou a estar à mercê da chantagem de intermediários fantasmas oriundos de vários países.

Uma das vagas desses intermediários acaba de chegar do Brasil, que sendo um dos países que mais importa trigo da Rússia e da Ucrânia, já se colocaram na linha da frente para tentar vendê-lo ao nosso país a preços altamente especulativos.

