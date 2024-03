O Cardeal D. Alexandre do Nascimento completa hoje 99 anos de idade, que serão celebrados na sua terra natal, Malanje, e onde a Conferência Episcopal de Angola e São Tomé e Príncipe irá apresentar o programa de celebrações do seu centenário. É o primeiro de dois cardeais que conheci em toda a minha vida (o outro é D. Tolentino Mendonça) e aquele por quem tenho um respeito e admiração especial. Num País em que cada vez mais vão faltando referências, a história e a trajectória de D. Alexandre do Nascimento são um orgulho para todos os angolanos e saber também que temos entre nós o mais velho cardeal do mundo. Parabéns, homem da Igreja, da Fé, do Direito e da Cultura!

D. Alexandre do Nascimento é um homem que, ao longo de décadas, tem inspirado os angolanos através do seu exemplo de coragem e compaixão, através do amor e do perdão, através da promoção de uma cultura de paz e de liberdade. Quando estamos ao seu lado, sentimo-nos grande e com vontade de ser como ele em todos os dias das nossas vidas. Ao seu lado, somos tocados e contagiados pela sua sabedoria, humildade, compaixão e inteligência. Vamos viver um ano intenso, um ano de partilha de fé, de amor e de júbilo pelas comemorações do seu centenário. É um homem que soube dar um novo significado às palavras perdão e dignidade humana. Tenho sempre presente a lucidez dos seus princípios e o seu espírito de diálogo.

Outra particularidade de D. Alexandre do Nascimento ao longo destes 99 anos de vida é o amor que nunca negou à Patria e a sua maneira pura, doce e alegre de amar Angola. D. Alexandre já não é só nosso, ele é universal. É seu aniversário e dia em que comemora mais um ano de vida, é também o dia em que lhe agradecemos pelos dias que trouxe às nossas vidas. O humanismo que existe em si e fundado numa pedagogia de valores e de partilha. É um homem do seu tempo, do nosso tempo e do futuro. É um homem da nossa história e que sabe que já fez história. Devemos estas e todas as homenagens possíveis. Que esta caminhada rumo ao seu centenário seja percorrida com o espírito do amor, liberdade, perdão, tolerância e muito diálogo! Que sejamos capazes de o honrar e mostrar que somos dignos merecedores de ele ter nascido e de ainda estar entre nós. Hoje é um dia bom e um dia de alegria. Parabéns, Cardeal!