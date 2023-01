No campo, deslumbrou àqueles que o viram jogar, como ainda encanta àqueles que assistem à sua arte nos gramados pelas imagens do passado. Não resta dúvida de que foi e ainda é o maior: com todo respeito aos craques que vieram depois, mas, não fossem as repetidas e repetidas jogadas brilhantes, levantou três taças do Mundo. Se não bastar a sua técnica obviamente superior à de todos, a matemática resolve: três mundiais, que ninguém igualou até hoje.

Na vida após os gramados, seguiu dando exemplo aos jovens e adultos sobre como se comporta um cavalheiro. De sua boca jamais saíram ofensas ou arrogância. Humilde, logrou manter, por sua elevada inteligência, um padrão empresarial que mudou a lógica de que as estrelas perdiam a fortuna recebida. Pelé multiplicou sua fortuna dos gramados, e mostrou a muitas gerações que se seguiram que a inteligência nos gramados pode ser também levada para os negócios.

Hoje o mundo perdeu, mais do que o maior futebolista de todos os tempos, um bom homem, que semeou a paz e a harmonia na sociedade, e inspirou milhões de jovens, no Brasil e no mundo.

* Embaixador do Brasil em Angola