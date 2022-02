O jovem jornalista Sebastião António surpreendeu-me com um trabalho de pesquisa sobre certas lideranças institucionais que quase caminham para o estatuto de "vitalícias" e fez-me retomar a um tema que venho analisado há anos. Sou contra a permanência prolongada nos cargos, porque, além do seu desgaste, apetência para o vício e autoritarismo, também lhe retira certa "utilidade marginal".

Creio que as grandes ditaduras começam a ser formatadas ainda no período dos pequenos poderes, depois vão crescendo, aumentando de grau ou subindo de hierarquia, vão ganhando o gosto pelo poder absoluto. Estruturas que não se renovam, avessas a mudanças internas e com certa apetência para a autocracia. Agindo em defesa e em representação de determinada classe, acabam por se perpetuar nos cargos.



Basta fazer um levantamento para perceber há quanto tempo estão (ou permaneceram) nos cargos líderes de associações sindicais, desportivas ou industriais? São, em muitos casos, verdadeiros dinossauros perdidos na leitura dos tempos e nas benesses dos cargos. Mas, os pequenos poderes estão também na atitude do porteiro de uma discoteca ou de um condomínio residencial que sente que tem o poder discricionário de "ditar" quem entra para o espaço sob sua tutela. Os pequenos poderes estão nos arrumadores ilegais de carros que se sentem com autoridade para colocar barreiras e definir quem pode estacionar uma viatura. Estão na secretária do ministro, do governador, do embaixador, do PCA ou do director-geral que entende que tem poderes para ditar e determinar quem deve ser recebido, rejeitado, acarinhado ou hostilizado pelo "chefe".

Os pequenos poderes estão no guarda ou escolta do "chefe" que, numa atitude de verdadeiros cães de fila, tornam perfeita a expressão de que "o cão do chefe também é chefe". Os pequenos poderes estão também no jornalista que, achando que é o quarto poder de facto, pode usá-lo para atacar certas pessoas, para devassa da vida privada ou assassínio de carácter. Estes pequenos poderes tornam-se grandes ditaduras também no caso do jornalista que, depois de nomeado para cargos de direcção e de chefia, se esquece de todos os fundamentos jornalísticos e se torna num acérrimo defensor da censura. Estes pequenos poderes já se vão impondo na chamada democracia virtual, promovendo certa ditadura de grupo com exclusões, radicalismos e discursos de extremos.

A forma como se criam, como se estruturam, se movimentam e manifestam estes pequenos poderes passa, muitas vezes, despercebida. Estes pequenos poderes fazem, muitas vezes, parte de uma estratégia dissimulada, mas perigosa. Como a atenção e o interesse da maioria está nos grandes poderes e aí eles facilmente passam despercebidos, curioso é que todos os dias lidamos ou esbarramos com estes tipos de pequenos poderes ou pequenas imposições e, muitas vezes, acabamos por os legitimar porque os achamos pequenos, indiferentes ou inofensivos. Tem de existir tempo e limites para o exercício do poder, não se pode ficar nos cargos ad eternum. E é que o poder, em todas suas dimensões, acaba por ser um afrodisíaco, garante status e influência. A dinâmica do alcance, exercício e manutenção do poder nestes escalões inferiores, é impressionante. Também com os seus egos, guerras surdas e malandrices. Um verdadeiro "study case" e também merecedor de abordagem jornalística.

Todas as grandes ditaduras começam nos pequenos poderes que surgem e acontecem todos os dias e aos nossos olhos. Como já disse, são menos visíveis e não reparamos nas manifestações danos e consequências de algumas destas ditaduras em miniatura. Escondem-se numa aparente pequenez para ocultar muitas ditaduras duras e cruéis. É importante dizer-se aqui que muitos destes pequenos poderes são legitimados pelo voto em nome de uma pretensa estabilidade e harmonia. Também acontece, e há casos em que tais lideranças argumentam em sua defesa, mas, na realidade, não deixa de ser nefasto. Temos muitos exemplos de instituições e organizações que ficaram paradas e perdidas no tempo por causa destas "pequenas ditaduras". Mas, da verdadeira competência, estes pequenos poderes são sustentados por privilégios de nascimento ou de casamento, interesses corporativos ou de máquinas partidárias. São os verdadeiros donos de apetitosos tronos e tachos. Os pequenos poderes podem, também, revelar-se grandes e perigosas ditaduras.