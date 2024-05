Durante o mês de Maio de 2024, a Equipa Económica (EE) do Executivo do Presidente João Lourenço publicou dois documentos - Relatório de Execução do I Trimestre do Orçamento Geral de Estado (OGE) 2024 e Angola Economic Outlook 2024 - cuja conjugada leitura e interpretação cuidada leva-nos a questionar a verdade ontológica das acções de políticas públicas.

Os conteúdos daqueles documentos transladaram-nos para o enredo de Shelley (1797-1851) que escreveu a sua obra clássica Frankenstein aos 18 anos, após ser desafiada pelo poeta romântico Lord Byron (1788-1824) a criar história de um fantasma. O Relatório de Execução do I Trimestre do OGE 2024 apresenta um conjunto de indicadores, francamente, alarmantes e espúrios, mesmo depois de deduzido o efeito sazonal das estatísticas fiscais. Importa, aqui, relevar que o Relatório de Execução do OGE está muito bem elaborado, evidenciando maior transparência e melhorias na disseminação de estatísticas sobre as finanças públicas. O conteúdo do Angola Economic Outlook 2024 é arrepiante e mais se assemelha a um exercício de pirotecnia de políticas sem a aderência necessária dada a gravidade do cenário económico em que o País se encontra mergulhado.

Ora vejamos,

De acordo com o Relatório do Ministério das Finanças (MINFIN), o preço médio do barril de petróleo, ao longo do I Trimestre de 2024, situou-se nos 81,41 dólares norte-americanos - 25% acima da previsão do OGE - enquanto a produção petrolífera situou-se em linha com os pressupostos do OGE - 1,12 milhões de barris por dia - ou seja, 0,94% acima do que foi programado no OGE 2024. No I Trimestre, o Tesouro Nacional arrecadou receitas no valor de 3,58 mil milhões de kwanzas e realizou despesas no valor de 3,9 mil milhões de kwanzas, tendo sido registado um défice orçamental na ordem dos 318,95 mil milhões de kwanzas. O saldo corrente fixou-se nos 1,29 mil milhões de kwanzas, demonstrando que as receitas correntes foram suficientes para suprir as despesas correntes do período.

Entretanto, como diz o adágio popular, "o diabo está nos detalhes". Primeiro, a receita arrecadada apresentou uma execução de 14% em relação ao OGE 2024. Embora a receita corrente tenha registado um crescimento de 44% face ao período homólogo, este desempenho só foi possível graças à alta do preço do petróleo e não a uma muito desejada recuperação da produção física petrolífera, que continua deprimida em decorrência dos efeitos do envelhecimento dos poços de produção e da ausência de novos investimentos.

As outras receitas tributárias registaram uma arrecadação na ordem dos 962,5 mil milhões de kwanzas, o que significou uma execução de apenas 17% face ao previsto no OGE - um ligeiro aumento de apenas 3% face ao Iº Trimestre do ano anterior. No entanto, as receitas de financiamentos e alienação de activos não-financeiros ascenderam aos 217,25 mil milhões de kwanzas, correspondendo a uma execução insignificante de 2%, face ao valor estimado para o ano. Vale recordar que o OGE prevê a captação de financiamentos de cerca de 10,02 mil milhões, representando mais de 40% do total da receita orçamental.

Segundo, no período, as despesas correntes realizadas ascenderam aos 2,1 mil milhões de kwanzas e as de capital fixaram-se nos 1,83 mil milhões de kwanzas, correspondendo a uma execução de 17% e de 14%, respectivamente, em relação à despesa anual autorizada.

Terceiro, em 31 de Março de 2024, o stock da dívida governamental situava-se em 53,69 mil milhões de kwanzas, equivalente a 64,47 mil milhões de dólares norte-americanos, e estava composto por 27% de dívida interna e 73% de dívida externa, registando um aumento de 2%, comparativamente ao IVº Trimestre de 2023.

Expurgado o efeito sazonal, quer da receita, quer da despesa, conclui-se que este desempenho orçamental antecipa uma execução do OGE 2024 no final do corrente ano muito aquém dos valores aprovados pela Assembleia Nacional. Esta perspectiva não nos surpreende de todo, uma vez que aquando da preparação e aprovação do OGE 2024 já havíamos alertado para os riscos da sua insustentabilidade. Outrossim, não se compreende porquê que a EE insiste em orçamentar desejos e anseios, num melancólico exercício de wishful thinking, ao invés de observar uma postura fiscalmente responsável na projecção da receita e na fixação da despesa.

Assim, o quadro das finanças públicas é francamente desastrosa, insustentável e requereria da EE a tomada de um conjunto de medidas urgente para assegurar a sustentabilidade do OGE 2024. No entanto, a leitura do Angola Economic Outlook 2024 deverá inspirar inquietude até mesmo nos mais aficionados simpatizantes do activismo populista e sectário das medidas do Executivo. A incontornável observação é que a EE não anunciou nenhuma medida digna de ser classificada como sendo estruturante ou disruptiva o suficiente para ser capaz de alterar a trajectória da actividade económica.

Importa revelar, inicialmente, que o Outlook 2024 padece de um pecado capital na sua concepção ao não incorporar os dados verificados no período transcorrido do corrente ano. Em boa verdade, os manuais e as directrizes das boas práticas para produção de informação estatística macro-económica, como recomendado pelas diversas organizações internacionais, sugerem sempre que as projecções dos indicadores devam ter como base os dados observados no período decorrido e não as estimativas iniciais para o ano. Isto é elementar - pasme-se!

Por outro lado, o Ministério do Planeamento (MINPLAN) deve pensar na possibilidade de passar a incluir no seu Outlook as projecções para os principais agregados monetários (incluindo a balança de pagamentos e cambial), bem como projectar a evolução dos indicadores de desenvolvimento para reflectir a visão do Executivo sobre a trajectória do desempenho do sector social, tais como o crescimento demográfico, o acesso à educação e à saúde, a cobertura do fornecimento de electricidade e água, a redução dos índices de pobreza, etc.

Durante a conferência do Angola Economic Outlook 2024, o MINPLAN fez uma apresentação sobre as projecções do crescimento económico do País. Não se consegue compreender qual é a ontologia do optimismo da EE para o crescimento real do sector não petrolífero, revisto em baixa para 5,1%, com o sector petrolífero a contrair 3,22% e o PIB global a crescer 3,01%. Para ilustrar o efeito místico e descoordenado das políticas económicas Frankenstein da EE, o MINFIN fez aprovar no Conselho de Ministros o Relatório de Execução do Iº trimestre do OGE 2024, apontando um crescimento do PIB global de 2,84%, com o sector petrolífero a contrair 2,90% e o sector não petrolífero a expandir 6,02%. Afinal, em que ficamos? Então, a EE não consegue harmonizar as suas próprias projecções?

Outrossim, a decomposição do crescimento real por sectores feita pelo MINPLAN é bastante reveladora deste exercício Frankenstein da EE. As estimativas de crescimento das actividades nos sectores: (i) das pescas e derivados e da agricultura, que mais do que duplicam face a 2023; (ii) da construção, que sai de uma contracção de 1,5% para uma expansão de 6,87%; e (iii) da indústria transformadora, que mais do que triplica a sua actividade, constituem um verdadeiro exercício aspiracional digno de realce. É muita fé e pouco realismo! Onde estão todas essas fazendas e essas fábricas? Por que o desemprego não está a cair (de forma não-linear, claro) para justificar este forte crescimento real do PIB não petrolífero? Aliás, o MINFIN alude no seu relatório ao facto do imposto sobre rendimento do trabalho por conta de outrem ter caído 28% no Iº trimestre de 2024.

No Outlook 2024, o MINPLAN continua a sua apresentação com um conjunto de medidas que supostamente visam melhorar o ambiente de negócios e assim impulsionar a actividade do sector real não petrolífero. Entretanto, embora, em princípio, nenhuma daquelas medidas sejam repugnantes per se, as mesmas são manifestamente tímidas e insuficientes para reverter o cenário de forte abrandamento da actividade económica que é sentida e vivida por todos. O povo vive pior do que em 2017; os jovens têm menos oportunidades; a fuga dos (poucos) talentos nunca esteve tão alta; e o encerramento de empresas persiste. Basta falar com as pessoas e/ou ouvi-las nos meios de comunicação e nas redes sociais.

O MINFIN engrossou a confusão ao apresentar, durante o Outlook, os indicares fiscais que parecem não reflectir o desempenho real observado no Iº trimestre de 2024. De facto, no Outlook, o MINFIN prevê um saldo orçamental global de 6,2% e saldo primário de 1,8%. No entanto, ainda no início de Maio, o MINFIN fez aprovar em Conselho de Ministro o Relatório de Execução do OGE 2024 que projectou um saldo corrente de 0,44% e um saldo primário de 0,001% para o Iº Trimestre. Fazendo um exercício de extrapolação e incorporando entradas de receita petrolífera ligeiramente superiores para os restantes trimestres de 2024, é ainda assim muito difícil reconciliar estas estatísticas fiscais. Definitivamente temos um problema com os números. Recomenda-se já um uso de instrumentos de computação de matemática económica com suporte da Inteligência Artificial (IA) para assegurar maior consistência entre os vários instrumentos de monitorização e condução da política económica.

A verdade é que as crises constituem normalmente grandes oportunidades, principalmente para aqueles que estejam em condições de beneficiar de posição monopolística e de gerir assimetrias de informações. Infelizmente, Angola não é excepção. Assim, não é de todo surpreendente também verificar que, em contraste com a situação de extrema dificuldade económica para a esmagadora maioria das empresas e da população angolana, existe uma clientela que vai usufruindo da política económica Frankenstein da EE. Estes privilegiados encontram-se principalmente associados a instituições financeiras, ao sector das obras públicas e ao comércio externo.

Como disse Lucius Annaeus Seneca (Corduba, ca. 4 a.C. - Roma, 65), filósofo estoico e um dos celebres advogados, orador, escritor e pensador do império Romano "Não há vento favorável para aquele que não sabe aonde vai".

*Professor Auxiliar de Economia e Investigador

Business and Economic School - ISG

Bibliografia

- Ministério das finanças de Angola, Relatório de Execução Trimestral do Orçamento Geral do Estado: I Trimestre de 2024, Abril, 2024.

- Ministério do Planeamento de Angola, Angola Economic Outlook 2024, Maio de 2024.