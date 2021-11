Os problemas da Educação em Angola têm o seu cerne no desrespeito à classe, na não-priorização do sector pelos governantes, consubstanciado no fraco investimento na Educação.

A nossa maior preocupação tem sido os professores que se encontram em zonas recônditas do País, sem opções de curso nem possibilidades de dar continuidade à sua formação. São zonas onde o maior nível de ensino é o II Ciclo de formação geral. Ali, um curso de agregação pedagógica, principalmente para o Ensino Primário, faria toda a diferença.

A política de organização da estrutura que guia o Sistema de Ensino regrediu. Pela sua complexidade e abrangência, o Ministério da Educação devia estruturar-se em delegações a nível das províncias em vez de gabinetes. Saímos de delegação para direcção e dessa para gabinete. Essa diminuição da sua importância tem impacto directo sobre o aluno, o professor e a sociedade, em geral. A Educação é tida como sector-chave para o desenvolvimento de um país, com o maior número de funcionários no sector público, a mais representada no território nacional e, por conseguinte, a que acarreta maiores problemas. Reduzir a sua representação numa província a um gabinete só pode significar desinteresse para com o povo ou medo de encarar, com realismo, os problemas que afectam as comunidades de Angola, com a agravante de não se criar um espaço de diálogo nacional entre os actores do Sector.

A política remuneratória deste sector é muito controversa e chocante. O SINPROF vem-se batendo pela recuperação do poder de compra do salário do professor, pela revisão do estatuto remuneratório, pelo pagamento dos subsídios de isolamento, de transporte, de alojamento, de risco, entre outros.

Dois elementos são essenciais para a melhoria do sector: o investimento quantitativo e qualitativo no sector, atingindo-se o mínimo de 20% do OGE, e a maior abertura no diálogo, por parte do MED na identificação e busca de solução dos problemas que afligem o sector, envolvendo os mais distintos actores da base ao topo, de modo a dignificar os professores.

*Presidente do SINPROF