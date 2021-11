46 anos depois, o sentimento de profunda reflexão tem vindo a ganhar terreno, sobretudo depois do fim da guerra, em que foi perdida a soberana oportunidade de se ter construído um País justo e para todos, num tempo em que todos os ventos sopravam a favor, e o crescimento do País foi, indiscutivelmente, comprovado. Em 19 anos de paz, continuamos a ser um povo com fome, fome em todos os sentidos, porque faltou a bondade, a ética, a sabedoria e o sentido de Estado, para que o MPLA pudesse ter transformado o crescimento económico em desenvolvimento, o que não acontece nem por acaso, nem com milionárias campanhas de marketing brasileiro, mas apenas com a intervenção da eficácia e de programas realistas, assentes na ciência.

A Nobel da Literatura russa em 2015, Svetlana Aleksievitch, no seu livro O FIM DO HOMEM SOVIÉTICO, escreveu que "o comunismo tinha um plano louco, em 70 anos criaram o Homo Sovieticus, considerada uma personagem trágica e esta foi a única coisa que o comunismo conseguiu".

Em Angola, o MPLA prometeu criar o Homem Novo, mas falhou olimpicamente nesta intenção, tal como escreveu o meu querido mais velho Jacques Arlindo dos Santos, o que criaram foi o "Homem Mau". E o Homem Mau que se desenvolveu em toda a sua plenitude e abundância foi o Homem Dirigente (que é isento de qualquer sentimento de pertença e de patriotismo) que se fortaleceu na incompetência e no compadrio, sendo o seu único objectivo a manutenção do poder e a aniquilação dos adversários, colocando a organização e a administração eficiente do País no fim de todas as prioridades.



Fernando Pessoa, que morreu em 1935, identificou que o único mal do pós-guerra era problema da organização. Para Pessoa, "conforme esse se resolver, se resolverão os outros problemas, todos dependentes dele. Porque de nada serve querer organizar ou a indústria, ou o trabalho, ou outra coisa qualquer que seja, sem primeiro organizar a organização, sem primeiro organizar os organizadores". E este tem sido, de facto, o calcanhar de Aquiles da governação que está assente no caos da desorganização em todos os sentidos.



46 anos depois, Angola continua refém do MPLA, um partido que se mostrou incapaz de diversificar a economia, de criar sustentabilidade alimentar para não importarmos fuba e tudo o resto, de tornar o ensino primário universal e com qualidade, de promover uma responsável prevenção da saúde pública através da construção eficaz do saneamento básico, de dar água a todos, de electrificar o País inteiro, de acabar com a corrupção, de proteger as crianças, de dignificar a Justiça, de resolver a fome no Sul, enfim "desconseguiu de" criar os mínimos olímpicos que garantam a felicidade e a sobrevivência humana.



O MPLA traiu a realização das primeiras eleições autárquicas, com a desculpa do Covid-19 (que não impediu romarias políticas, mega reuniões partidárias, multidões nos mercados, enchentes nos transportes públicos, mega casamentos, etc.) não obstante o mundo inteiro, em igualdade de circunstâncias, ter realizado eleições. É que, nos países democráticos, o voto popular deixou de ser uma mera opinião e é considerado a manifestação de um sentimento que se traduz na aprovação ou reprovação dos governos, de acordo com a forma como trataram o povo, para resolverem as questões relativas à colectividade, ao País inteiro.



O Homem Dirigente só é angolano porque, por nossa desgraça, nasceu em Angola, pois não têm qualquer identidade com o povo, nem nenhuma centelha lhes acenda a honra que devia ter herdado dos seus avós. Só sabe comer e manobrar para comer. Existe uma vergonha alheia por estarmos a ser governados por pessoas que "até roubam no peso da própria retórica" que devia ser inviolável, a exemplo da conduta do Tribunal Constitucional. Muitos dos que hoje se afirmam patriotas nunca se bateram pela pátria, estavam na sala de espera das fezadas e por isso são isentos de coerência e desafiam a física, a matemática, a geometria, o tempo e o espaço, Einstein, o Espírito Santo e claro todos os limites da nossa paciência.



46 anos depois, vivemos de mão estendida, naquilo a que se decidiu chamar de diplomacia económica para enfeitar a nossa desgraça. Vivemos cada vez mais à mercê do estrangeiro, vendidos ao perigo chinês e dependentes do sal português importado como se não tivéssemos, sequer, mar. Dependemos da saúde alheia, dos consultores alheios, das doações alheias. Não criámos emprego, não formámos quadros intermédios. Continuamos a perder os nossos filhos em tempo de paz e o País a correr com os poucos quadros competentes que emigram por ausência de oportunidades e de um salário justo.

46 anos depois, somos um País à deriva, sem plano, sem estratégia de longo prazo, sem eficiência e sem eficácia. Somos um País governado por gente que importa todas as ideias do estrangeiro sem fazerem questão que a forma geométrica coincida com o problema a resolver. Ideias adoptadas sem olhar para a realidade do País e por isso falham, a exemplo do IVA. O pior erro de um chefe é desculpar-se com os erros dos empregados. Não há erro dos empregados. Todo o erro de um empregado é apenas o erro de ter empregados que cometem erros.

A herança dos nossos avós perdeu-se depois da luta anticolonial, tempo em que os homens tinham sonhos dignos. Eram chefes de família éticos e invioláveis que na certeza de uma ideia que melhorasse a qualidade de vida do nosso povo, nada os faria parar. A sua luta era por nós, os filhos oprimidos. Hoje somos órfãos da dignidade. É por isso urgente que haja uma Angola Nova, uma nova alma angolana. Para criar este novo momento é imperativo criar a Pátria, que é um sentimento, uma alma colectiva e com ela a construção de um melhor modelo político que permita, com mais segurança e facilidade o jogo livre e natural das forças sociais construtivas, e que com mais facilidade permita o acesso ao poder das pessoas mais competentes para exercê-lo. É que já não conseguimos mais tolerar os "cipaios" do século XXI, que não terão lugar no lado bom da História e que definitivamente provaram que não amam nem o povo nem o País.