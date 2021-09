Tomei conhecimento, pelo Jornal O País, de que "a partir do início de Setembro, as administrações municipais irão receber dinheiro para o Programa de Merenda Escolar". O programa é da responsabilidade do Ministério da Acção Social, Família e Promoção da Mulher e, de acordo com as informações prestadas pela senhora ministra, "a maior dificuldade na implementação do programa tem sido o registo real do número de escolas em funcionamento, em cada município, e quantas crianças precisam de merenda. De igual modo, também não está claro o modo de funcionamento de confecção da merenda, sendo que o MASFAMU terá formado 30 mulheres vulneráveis para fazerem bolos de farinha de milho, mas as administrações não querem trabalhar com elas".

A senhora ministra informa ainda que "existem muitas ONG"s que servem sopas gratuitamente e pede que sejam procuradas pelas administrações para trabalharem para o programa". Ao ler esta informação, fiquei deveras preocupada, pois não sou capaz de entender como se atribui dinheiro para um programa que não dispõe de informação sobre a população a ser beneficiada e não tem nenhum programa realista sobre a gestão do mesmo, nem do tipo de alimentação.

Gostaria de informar ao MASFAMU que os programas de Alimentação Escolar não são programas de combate à pobreza para serem tratados de forma aligeirada como são tratados todos os programas de combate à pobreza no nosso País, tendo, ao longo destes anos, ficado provado pela ineficiência da sua gestão que os pobres se multiplicam a cada ano. Um programa de Alimentação/Merenda Escolar é um instrumento de incentivo ao rendimento escolar. Em todo o mundo, estes programas não são deixados de forma irresponsável nos ombros do poder local, sobretudo um poder local conivente com todas as más práticas que foram denunciadas no passado onde a Merenda Escolar se tinha tornado num escandaloso e promíscuo negócio e que, de forma casuística e sem qualquer cientificidade, decidem o tipo de alimentação e quem são as crianças que devem beneficiar. É que não basta dar comida para que esta comida cumpra os objectivos exigidos para suprir as necessidades nutricionais que afectam a maioria das crianças em Angola. É imperativo que seja feita uma avaliação por peritos em Pediatria e Nutrição para reconhecer que tipo de alimentos e micronutrientes devem ser colocados neste programa, para que se possam obter os efeitos desejados que são o de nutrir convenientemente e, ao mesmo tempo, garantir um aumento significativo do rendimento escolar individual.

Outra questão que também escapou ao MASFAMU é que, quando se trata de crianças, não se pode dar comida a umas e não dar a outras na mesma escola. Os programas de alimentação escolar devem ser universais dentro de cada escola e o ideal era que fossem também universais nas comunidades onde serão implementados, ou seja, todas as crianças do ensino primário público seriam abrangidas, porque trata-se de um direito, de uma exigência decorrente da salvaguarda da integridade das crianças, num país onde morrem de fome 46 crianças por dia, sem que até hoje tenham surgido soluções e onde foram encerrados 61 centros de internamento nutricional e 265 centros de nutrição infantil ambulatórios desde 2015, por falta de dinheiro público.

Um programa de Alimentação Escolar exige que exista um Instituto com competência técnica que estude, avalie, proponha e acompanhe todo o processo pois sem isto nunca se conseguirá perceber quais são os constrangimentos e quais devem ser as soluções. A responsabilidade metodológica, de fiscalização e de avaliação deveriam ser da competência deste Instituto, bem como a avaliação territorial das necessidades nutricionais das crianças e só com base nisso se poderia definir que tipos de alimentação deveriam ser atribuídos a cada região, pois, de acordo com os dados existentes, as necessidades nutricionais das crianças não são iguais em todo o território angolano. Sem este rigor, o que se estará a fazer é um tremendo desperdício de recursos à imagem do passado, onde as administrações contratavam comerciantes para venderem bolachas e sumos de qualidade duvidosa, para dar a crianças com sérios deficits nutricionais.

Infelizmente, nunca vi o Governo empenhado em defender a urgência deste programa vital para garantir que a criança em Angola estude sem fome. Nos anos pré-eleitorais é notória a corrida aos programas que incluem os excluídos, as propostas que apontam soluções para o desemprego, para a habitação, para a água para todos, para o saneamento básico e para a diversificação da economia. E a cada eleição somos testemunhas de que as montanhas são pouco originais e eficazes e continuam a parir pequenos ratos. Só que quando se trata de um programa com a responsabilidade da Alimentação Escolar não podemos continuar a assistir à leviandade quer da sua intermitência, quer da sua ineficácia. Sem que se torne a escola atractiva através do incremento indirecto ao rendimento familiar, a escola é uma insuportável despesa para os mais pobres, que são a maioria da população, e por isso as taxas de abandono escolar a cada ano continuam épicas, favorecendo o aumento quer do analfabetismo, quer do desemprego.

A condição de vida da maioria dos eleitores é um inferno que não necessita da intervenção do diabo. A sua luta pela sobrevivência não deixa qualquer dúvida que o esforço consentido para ser angolano naquelas condições merece todo o respeito e devia ser a prioridade da governação. Mas infelizmente não é isso que acontece. Continuamos a assistir à prioridade do acessório e por causa desta falta de patriotismo mantemos os mesmos problemas básicos há 48 anos.

A minha sugestão é que o MINFIN olhe para este programa não como uma despesa, mas como um investimento e seja capaz de propor a criação de uma estrutura responsável pelo tratamento metodológico da Alimentação Escolar e que às Administrações Municipais apenas caiba a função de colocar em prática as orientações emanadas por esta estrutura de peritos pois só assim poderemos ter um programa eficiente, eficaz, universal, justo e sem perigo de ser tratado como um reles negócio. É preciso não esquecer que de acordo com o Banco Mundial em Angola "uma criança frequenta a escola durante 8 anos, mas quando é avaliada é como só tivesse estado 3 anos na escola" porque entre os vários motivos que inibem a sua aprendizagem a fome deve ser um dos mais marcantes e os seus efeitos, quando se trata de fome prolongada, causam danos irreversíveis à capacidade cognitiva na idade adulta e pelo amor da santa não se consegue contrariar esta fatalidade com bolinhos de farinha de milho