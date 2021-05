O maior drama que existe em Angola é o facto de não termos problemas novos desde há 46 anos (à excepção da Covid-19, cuja autoria não temos como reclamar). É absolutamente confrangedor quando olhamos para as centenas de programas que já foram apresentados, aplaudidos como vencedores no mérito de acabar com a falência que nos propusemos consertar e vemos uma estrondosa mão cheia de nada e um profundo rombo no dinheiro público, que infelizmente é um recurso escasso.

Ao analisarmos os referidos programas, uma observação que pode ser feita à vista desarmada e mesmo para quem nem sequer tem estudos é que o mecanismo de avaliação das competências dos mesmos e das entidades que os deviam tornar viáveis nunca acontece, não obstante ser visível e triste a quantidade de vezes que vemos um programa que foi denunciado pela falta de pertinência por especialistas e pela opinião pública, a ser levado ao colo e defendido com unhas e dentes pelos proponentes, acabando por provar, com elevados custos, que afinal era mesmo um nado-morto.

A administração pública continua refém de interesses privados que são absolutamente contrários ao interesse público e não respeitam nem a ciência, nem as experiências de sucesso noutros países que podem ser modelos a seguir com as devidas adaptações. As civilizações continuam a viver de empréstimos tecnológicos e científicos em todo o mundo, menos em Angola. Antes pelo contrário, os arrogantes arquitectos destas engenharias mafiosas, que não contêm um pingo de amor pela Pátria, nem pelo povo, são os responsáveis pela morte da competência, por se terem tornado surdos, por não conseguirem criar empatia com os seus colaboradores, muitas vezes mais inteligentes e responsáveis do que eles, e por nunca duvidarem das suas propostas.

O resultado tem sido a morte de um País que tinha tudo para dar certo, não fosse o excesso de "rei na barriga", a militância cega que aplaude o inverosímil, o inaceitável e a ausência total de lucidez que permita perceber que os problemas básicos que ainda não foram resolvidos, 46 anos depois, colidem com todos os mínimos olímpicos.

Para começarem a "resolver o que está mal", deviam perder o sono e olhar de olhos bem abertos para o País e ver como a morte se instalou entre nós. Morrem 46 crianças de fome num País onde os juízes andam de Jaguar e que quer ter metro de superfície, mas o mesmo ministério não consegue sequer tomar conta das boias de sinalização marítima, mortas faz anos, e que colocam em perigo a navegação.

Esses filhos de outra mãe morrem sem que ninguém se arrependa de terem sido encerrados 51 centros de nutrição com internamento e mais de 250 centros de nutrição ambulatórios. Morrem como estatísticas que deixaram de ter rosto e que já não incomodam a consciência do Governo. Não é preciso inventar a roda, as soluções existem e, de acordo com o Relatório Sobre a África Austral nº 35, de Março de 2020, elaborado pelo Instituto de Estudos e Segurança, Cenários sobre o Futuro de Angola 2050, "o número de crianças que sofrem de subnutrição reduziria 1/3 até 2035 se a taxa de acesso à água potável fosse aumentada de 60%, que é a estimativa actual, para 70 e a de acesso ao saneamento passasse de 40% para 75 até 2035".

Os números de morte são assustadores em Angola. Os hospitais continuam a ser locais de abandono institucional e as pessoas deixaram de importar fora dos anos eleitorais. No intervalo do voto, os eleitores morrem de forma desonesta, inglória e sem respeito por nenhum Direito Humano. Morrem a cada dia pessoas válidas, jovens e gente com experiência que não temos condições de desperdiçar. E, como se não bastasse, ainda temos a incompetência e os fins inconfessos de uma gestão provincial nula que se mostrou incapaz de resolver os problemas do saneamento e que nos dá de bandeja a morte extra, como um bónus, por sermos tão bons filhos, sem que seja responsabilizada pela proximidade de um crime contra a humanidade.

De recordar que só a malária mata mais de 10 mil angolanos todos os anos, fora as outras doenças. Este ano vão matar muito mais, pelas razões conhecidas e imperdoáveis.

A morte não é apenas de pessoas. Temos ainda a morte da consciência, da sabedoria, da ética, da honra, da liberdade para exercer cidadania, da compaixão, da ciência, do dever, da sanidade mental e da decência. A morte dos nossos direitos elementares. No limite à morte, a esperança sem a qual nenhuma nação sobrevive. O que devia morrer em Angola eram os maus hábitos, o egoísmo e a falta de humanidade na elaboração das políticas públicas. O que devia ser exterminada era a incompetência, a sabotagem, o compadrio, a protecção de funcionários públicos que estão em conflito com a lei e que continuam a ter parentes na cozinha do poder e por isso são intocáveis. O que é preciso matar de vez é a arrogância das posturas e dos discursos, sempre acusatórios contra um povo que é a única vítima e ainda assim continua bom, apesar de ninguém o proteger.

O resultado da nossa falência enquanto País tem causas conhecidas e que assentam no excesso de militância e apetência pelo poder em detrimento da ciência. Estão a governar sem um demógrafo que vos mostre as consequências da nossa fecundidade épica (uma das maiores do mundo), num País sem qualquer estratégia de desenvolvimento e onde 1/3 da população adulta não está alfabetizada e destes 70% são mulheres. Sem o geógrafo que vos indique o caminho quando, na maioria das vezes, estão perdidos sem bussola e andam em círculos repetindo até à exaustão procedimentos sem qualquer credibilidade. Sem um Professor Catedrático que vos ensine a ler o século XXI e os seus desafios, para que nos possamos aproximar da realidade em vez de continuarmos a olhar para dentro do nosso umbigo como se as nações fossem capazes de prosperar, improvisando soluções para cada problema, sem nenhum plano rigoroso e científico. Sem um médico que vos cure a dissonância cognitiva que vos faz acreditar que estão no bom caminho, que somos os maiores do planeta e arredores apenas porque a nossa sede da EPAL é a maior de África num país que não consegue, sequer, dar água própria para consumo a 60% do seu povo generoso e que levarão a bom porto este navio cheio de caruncho e sem um honesto e coerente compromisso com a criação de uma nova Angola, pois a que temos está moribunda. Sem um Sociólogo que vos prove a mais valia em desviar dinheiro das despesas militares para a Educação e Saúde. Sem um Economista para o Desenvolvimento que vos prove que sem electricidade generalizada e acesso a novas fontes de energias renováveis não haverá diversificação da economia. Sem um Padre que vos devolva a fé perdida ou construa uma fé para quem nunca teve e permita que aprendam a olhar para o país e para o povo com a parte de dentro do coração, com bondade, com humildade, com respeito e amor pelo próximo, garantindo a sua felicidade como um fim de todas as vossas acções.

Angola precisa, urgentemente, de ser internada nos cuidados intensivos, para que todos os cancros, insuficiências, má formações, debilidades, sejam avaliados por um TAC e outras valências de diagnóstico até à exaustão e seja encontrada uma cura para essa maldita doença que tem 46 anos e não nos permite ter paz, comida, harmonia, saúde, felicidade, desenvolvimento, qualidade e no limite não nos permite sequer continuar a viver, mesmo quando a nossa hora ainda não tenha chegado.