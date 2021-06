Um país só se desenvolve quando é capaz de construir instituições fortes, credíveis e invioláveis. Isto pressupõe que as instituições sejam geridas por pessoas competentes, idóneas através de procedimentos eficientes que inibam a ilicitude. É preocupante quando um cidadão angolano tem de provar ao Estado angolano que o documento que o Estado emitiu não é falso. Um Assento de Nascimento, que é emitido por uma Conservatória, que é uma Instituição do Ministério da Justiça, assinado pela Conservadora nomeada oficialmente, que tenha de ser enviado para uma embaixada angolana (estamos a falar de território angolano) para efeitos de inscrição consular, por exemplo, tem de ser confirmado pelos Serviços Técnicos do Ministério da Justiça (que demora cinco dias úteis) e depois visado pelo MIREX, que mediante 8 mil Kwanzas pode emitir em 24 horas ou por metade deste valor pode levar 5 dias uteis para ser emitido. O bizarro é que todo este procedimento visa certificar que o assento é autêntico e prova que o Estado não confia em si, nos seus representantes, nem nos seus procedimentos.

Há uns anos tomei conhecimento que a África do Sul exigia que para entrar no seu território os menores angolanos deviam ter, para além do passaporte com visto, um assento de nascimento traduzido e autenticado pelo MIREX e pela sua embaixada em Angola e a esta exigência é feita mesmo quando menores viajam com os seus pais. Tentei perceber a razão desta exigência e a resposta de um funcionário sul africano foi "os vossos documentos não são bons. Todos os dias apanhamos angolanos com documentos com falsa identidade e que dizem terem sido emitidos pelas instâncias oficiais e isto cria uma excelente oportunidade para o tráfico de menores". Angola faz parte da SADC e o passaporte dos menores angolanos não é aceite por outro membro da SADC? Como é possível que esta exigência perdure no tempo e o governo não tome medidas? Recentemente fomos surpreendidos com a anulação dos Exames da 9ª classe. Esta prática não deve ser nova à semelhança das centenas de certificados de habilitações que são apanhados nos diferentes consulados entregues por falsos estudantes a requerem visto de estudante, facto sobre o qual as instâncias angolanas são notificadas.



Na verdade, estes três episódios são suficientemente esclarecedores da hercúlea tarefa que o Estado angolano tem pela frente. Infelizmente a fraude não é feita no pau do Palanca. Ela tem tentáculos que usam todas as artimanhas e contam com a conivência de alguns funcionários sem escrúpulos que a troco de "30 dinheiros" abandalham a credibilidade da nossa identidade ou das provas do nosso património. Em todas as instituições há "mixeiros chamateiros", à porta da entrada do serviço, que abordam sem medo os potenciais "clientes" sob um preço que pode ser negociado e que depois, segundo eles, é dividido com o "coelho/a" (expressão emprestada ao Joaquim Lunda sem consentimento prévio) para agilizar e tornar possível o impossível.



Quando o Governo retirou a Residência Vitalícia a todos os cidadãos estrangeiros que tinham ganho este estatuto e fê-lo com a informação de que "existiam muitos cartões falsos" e desta forma pagou o justo pelo pecador, a lei foi retroactiva inibindo um direito adquirido a todos aqueles cuja atribuição tinha sido licita e feita sem ser a pedido dos beneficiários. O que o Estado devia ter feito era ver quem era quem neste processo e processar os infractores, mantendo os que eram lícitos e penalizando de forma exemplar todos os que estavam ilegalmente naquela condição encontrando os culpados institucionais que promoveram a falsificação destes documentos.



Face a estas evidências que em nada abonam para melhorar a credibilidade do Estado, a pergunta que se coloca é perceber com que mecanismos de fiscalização o Estado conta para poder implementar o SIMPLIFICA com sucesso? Todos nós felicitamos a simplificação dos procedimentos, mas em que medida é que a postura de alguns funcionários que atentam contra a integridade do Estado será banida do interior da administração pública? Esta é, de facto, uma questão de segurança nacional pois instituições permeáveis são porta aberta para todo o tipo de crime. E depois do crime acontecer tal como vimos no episódio da fraude das provas os alunos que não cabularam foram prejudicados e mais uma vez pagou o justo pelo pecador.



O que de facto importa reter é que a administração pública tem de ser sagrada, inviolável e sem qualquer hipótese de existência de nenhum caminho obscuro. A administração pública não pode ser refém de novas chefias cada vez que um ministro é nomeado e decide colocar as pessoas da sua confiança em detrimento da eficácia do sistema e da sua estabilidade. A administração pública não pode ser posta em causa com a mudança constante de programas que, sem avaliação viram nados mortos, e são substituídos por outros, muitas vezes sem nenhuma garantia de sucesso, mas que custam aos bolsos do contribuinte, dores inadmissíveis. A administração pública não pode ser refém da falta de orçamento que não cumpra os mínimos olímpicos para a sua cabal funcionalidade, a exemplo dos 200 mil Kwanzas atribuídos por mês a cada conservatória que não dá nem para comprar tonner.

A administração pública tem de ter espaços dignificados, que garantam conforto, não apenas ao seu director, mas sobretudo aos eleitores e contribuintes que são humilhados em varandas e na via pública ao sol e à chuva, enquanto esperam a sua vez para serem atendidos, de pé durante várias horas e sem um sítio para poderem sequer urinar. A administração pública deve ser exaustiva e sistematicamente avaliada para se tornar excelente, banir os indesejáveis e os improdutivos e cumprir fielmente a sua missão garantindo dignidade a estas instituições. Sem estes requisitos nenhum país se desenvolve nem consegue atrair gente decente para nele investir. Sem uma administração pública inviolável o país não se recompõe nem tem capacidade para se tornar credível. A morte imediata e contundente da corrupção dentro da administração pública deve ser o primeiro passo para garantir que a sua existência futura possa cumprir a eficácia do sistema e dos Direitos dos cidadãos.