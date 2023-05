A chuva que chove em Angola é amaldiçoada pelo povo fora das zonas rurais. Todos os anos ela vem e leva vidas de filhos que ainda não cresceram, leva as panelas, os colchões chineses, as arcas que armazenam o mês da kixikila, as "chapas da vitória", a força para recomeçar e a confiança na governação. A cada calamidade, que só é calamidade porque mandaram lixar os esgotos, vemos o avesso da ausência de um modelo eficaz de gestão urbana. Em pleno século XXI a evolução das cidades, vilas e aldeias não é prioridade. O que importa é o asfalto onde os pobres são empurrados para as esquinas de todas as periferias para sobreviverem numa condição que devia ser motivo de vergonha institucional e os ricos não compram qualidade de vida, por mais dinheiro que tenham.

Em Luanda, a maior cidade de Angola, as águas que param e tardam a secar, como acontece na Rua da Lama no Prenda, na 7ª Avenida no Cazenga, na Rua da Poeira no Katinton, nos Mulenvos em Viana, na Rua Brasileira, nas Mangueirinhas na CAOP, no centro chique de Talatona, no Kilamba, Zangos e no Hoji-ya-Henda, como em tantos sítios no resto do país. A emergência não tem meios para lutar contra a insuficiência da sua existência. As chuvas trazem morte e causam desalento.

No dia seguinte, de todo o lado surgem equipas "Especialistas em Constatar", que só vão aos locais onde o povo berrou mais alto e mostrou nas redes sociais o verdadeiro retrato do "paraíso" que não tem bastidores, acontecendo, e mal, do chão para cima. E saem desvairadas notícias na imprensa militante a dizer que afinal o problema não era tão grave, que a culpa é do malandro do empreiteiro que não terminou a vala, do povo miserável que constrói à toa, num País que, tendo 1 247 000 de quilómetros quadrados, não tem sítios para que as pessoas, sem viabilidade económica, vivam com dignidade.

E fruto de um enorme esforço "constatam" que, afinal, não há cólera felizmente, é mesmo só diarreia e vómitos. A diarreia e a malária estão entre as principais causas de mortalidade em Angola. É uma preocupação que tem sido empurrada com a barriga há anos e neste caso não vale a pena culpar o Ministério da Saúde, pois o problema principal reside na ausência de saneamento básico e a responsabilidade é plural, tal como a ausência de preocupação. A prevenção é a única arma eficaz em Saúde Pública e é muito mais barata do que o tratamento e isso sabemos todos, menos os "Especialistas em Constatar".

Na verdade, "CONSTATAR" é um exercício que em Angola se faz com brio, sentido de Estado e seriedade. Uma realidade reiterada, que já surgiu em todos os relatórios nacionais e internacionais, para a qual já foram enviados fundos criados com a contribuição de outros povos do mundo, através das Organizações Internacionais. Assuntos que foram e são alvo de extensas mesas redondas, quadradas e oblíquas, reuniões que garantem viagens aos nossos "Especialistas em Constatar", abordados em Índices e Objectivos, todos eles assinados, ratificados, verdadeiras Bandeiras da Intenção. Uma realidade que o cego vê, o pobre sente, o rico morre se a camueka não aguenta uma evacuação aérea. Mas o Governo desconsegue, de forma olímpica, de encontrar um caminho, um plano credível e duradoiro, que não mude a cada nova nomeação, que não seja eleitoralista, que seja capaz de dar início à resolução definitiva dos velhos problemas.

O INAC "constata", todos os anos, que há milhares de crianças, em todo o País, vítimas de violência sexual, mas não aponta caminhos para parar esta dor. O INEA "constata" que estamos bem servidos de estradas, que na verdade têm o preço mais caro da galáxia, apesar de serem só asfalto, na maioria das vezes asfalto incompetente, sem mais nenhum serviço indispensável numa estrada. O MASFAMU "constata" que a violência contra a mulher aumentou, pede que unamos esforços para resolver este problema e fica por aqui. O MINCO "constata" que já temos comida para todos por causa da produção nacional, mas a importação de produtos da cesta básica concorre, de forma desonesta, com os produtores nacionais. O Executivo "constata" que não há fome em Angola, mas o povo do Sul partilha as folhas com o gado, a desnutrição infantil é deprimente, as cidades servem comida nos contentores de lixo para muitas famílias, para não falar da perda de poder de compra generalizada.

Seria desafiante enumerar todos os casos. "CONSTATAR" tornou-se um substituto eloquente da velha máxima "estamos a trabalhar nesse sentido" sem que nós, eleitores e contribuintes, mas descartáveis mortais, inimigos da paz e um "bando de lúmpenes" que não entendemos o alcance da dimensão estratégica das políticas públicas, vejamos fumo branco no "tal do sentido", que é o culpado por não termos problemas novos.

São tantos os Direitos que temos, mas que não nos dão, dos quais se orgulham nas conferências internacionais, dizendo aos outros que em Angola a "segurança jurídica é um facto", que a "mulher rural é a evidência de um progresso manifesto", que "o combate à pobreza é uma realidade", que "a luta contra a corrupção não vê nem caras nem corações", é exemplar e devia ser replicada em todo o mundo pela sua eficácia. Mas muitas destas constatações têm sido corrigidas pelos números do Índice do Desenvolvimento Humano (IHD), Estudos e Relatórios de Direitos Humanos, Estudos de Compliance e pelas organizações não-governamentais angolanas sérias, resilientes e úteis, fundadas há mais de 20 anos, a exemplo da ADRA, OMUNGA e do Instituto MOSAIKO, bem como outras mais recentes.

O que a liderança em Angola precisa é de humildade, sabedoria e consciência. Ao Governo deverá ser exigido o comportamento da mulher de César, onde não basta ser, tem que parecer. E este parecer tem a ver com a definição do CAMINHO que fará acontecer um pais para todos e isso dispensa decisões baseadas na "esperteza". Se continuarmos neste caminho sem lógica e sem prioridades, dando a entender que a acção apenas visa manter o poder, sem que importe a opinião pública da maioria dos eleitores, sem que importe a dor colectiva da falta de paz no prato e sem que importe a irresponsabilidade de considerar que um país se consegue gerir com campanhas de marketing e com elogios sem fundamento. Quererem convencer que crescimento e desenvolvimento são atingidos da mesma forma é hilariante e perigoso. O tempo da reconstrução nacional que torrou muitos mil milhões, provou que não. Se continuarmos assim, um dia, ainda nos tiram o nome do país e passamos a ser só a República do "Constatar".n